Onko oma kauppasi auki torstaina alkavan lakon aikana Pirkanmaalla? Katso tästä

Kaksipäiväinen kaupan alan lakko koskee useita K-citymarketin ja Prisman toimipisteitä myös Pirkanmaalla. Tässä jutussa on tuoreimmat tiedot siitä, miten lakko vaikuttaa sen piirissä olevien kauppojen aukioloihin. Päivitämme tietoja sitä mukaa, kun niitä saadaan.

Torstaina alkava kaupan alan lakko näkyy Pirkanmaalla poikkeusaikoina useissa marketeissa. Lakko vaikuttaa esimerkiksi Pirkkalan K-Citymarketissa siten, että normaalisti ympäri vuorokauden auki oleva kauppa sulkee ovensa torstain ja perjantain väliseksi yöksi, kertoo Pirkkalan K-Citymarketin kauppias Petri Putila keskiviikkona.

Putila kertoo, että torstaina kauppa menee kiinni kello 22 ja avautuu perjantaina kello 7 aamulla. Tämän jälkeen Pirkkalan Citymarket on auki normaalisti ympäri vuorokauden.

Myös kaupan palvelutiski, ravintolamaailma Birk ja Sushipiste ovat auki torstain ja perjantain normaalien aukiolojen mukaan. Aulakahvila on suljettu torstain ja perjantain. Verkkokauppa palvelee normaalisti, mutta tavallista pienemmillä kuljetus- ja noutomäärillä. K-Citymarket on tiedottanut asiakkaitaan aukioloaikojen muutoksista Facebookissa.

”Saatamme joutua jonkun verran joutua rajoittamaan palveluja ja aukioloa. Se nähdään tarkemmin, kun lakko alkaa. Tietysti tunnen sen verran omaa porukkaani, että aika moni on tulossa töihin. Uskon, että hyvin pystytään toimimaan”, Putila sanoi keskiviikkoaamuna.

Putila ei usko, että keskiviikkona Pirkkalan Citymarkettiin tulisi tulevan lakon vuoksi tavallista enemmän punalaputettuja tuotteita myyntiin. Hän ei usko myöskään isompiin asiakasryntäyksiin. Hän uskoo, että asiakkaat suhtautuvat tilanteeseen rauhallisesti.

”Toivottavasti neuvottelutulos tulisi mahdollisimman nopeasti. Epäselvä tilanne ei ole kenellekään mukava”, Putila sanoi.

Normaalisti ympäri vuorokauden auki oleva K-Citymarket Turtola on auki torstaina ja perjantaina kello 10–20. Palvelu- ja asiakaspalvelutiski ovat suljettu lakon ajan. Kauppa kertoo asiasta Facebookissa.

K-Citymarket Nokia on auki torstaina ja perjantaina kello 10–20. Kaupan palvelutiski on suljettu, mutta tuotteet löytyvät valmiiksi pakattuina tiskiltä. Myös kaupan asiakaspalvelutiski on suljettu. Pyymäen kahvio, Sushi ja Street Food ovat auki normaalisti. Lauantaina ja sunnuntaina kauppa on auki normaalisti. Kauppa tiedotti asiasta keskiviikkona Facebookissa.

K-Citymarket Linnainmaa kertoo sivuillaan olevansa torstain ja perjantain poikkeuksellisesti auki kello 10–20.

K-Citymarket Lielahti puolestaan tiedotti keskiviikkona aamupäivästä Facebook-sivullaan olevansa auki normaalein aukioloajoin lakosta huolimatta.

Mitä? Lakon piiriin kuuluvat kaupat Pirkanmaalla K-Citymarket Tampere Turtola Tampereella K-Citymarket Nokia Nokialla K-Citymarket Pirkkala Pirkkalassa K-Citymarket Tampere Lielahti Tampereella K-Citymarket Tampere Linnainmaa Tampereella Prisma Lempäälä Ideapark Lempäälässä Prisma Lielahti Tampereella Kauppojen lisäksi myös Keskon logistiikkapalvelujen alueterminaali

Torstaina alkava yhteensä noin 160:tä Keskon ja S-ryhmän markettia koskeva lakko alkaa, sillä työriidan osapuolten eli Kaupan liiton ja Palvelualojen ammattiliitto PAMin työriitaan ei löytynyt sopua.

Lakon piiriin kuuluvat Pirkanmaalla Keskolta K-Citymarket Pirkkalan lisäksi myös K-Citymarket Tampere Turtola, K-Citymarket Nokia, K-Citymarket Tampere Lielahti, K-Citymarket Tampere Linnainmaa. S-ryhmältä lakon piiriin kuuluvat Pirkanmaalla Prisma Lempäälä Ideapark ja Prisma Lielahti.

Vielä ei tietoa Prismojen tilanteesta

Lakkoon kuuluvien Prismojen osalta Pirkanmaan Osuuskaupan käyttötavara- ja polttonestekaupan sekä palveluliiketoiminnan toimialajohtaja Ville Jylhä kertoo, että vielä tällä hetkellä ei ole tiedossa lakon mahdollisia vaikutuksia Lielahden Prisman ja Lempäälän Ideaparkin Prisman aukioloaikoihin. Jylhä arvioi, että tarkempaa tietoa saataneen keskiviikkona iltapäivällä.

Lakkojen on kerrottu alkavan Keskon logistiikkapalvelujen alueterminaaleissa sekä 160:ssä S- ja K-ryhmien marketissa torstaina 9. helmikuuta kello 5.00 ja päättyvän lauantaina 11. helmikuuta kello 5.00. Lakkojen piirissä on yhteensä 16 000 kaupan alan työntekijää.

Pam: ”Emme pyydä kuuta taivaalta”

Pamin Pirkanmaan aluepäällikkö Elisa Penders toteaa, että vasta torstaina selviää varmasti, miten lakkoon kuuluvat kaupat ovat auki. Penders kertoo olevansa tietoinen siitä, että osa kaupoista pidetään auki lakkoon osallistumattomilla työntekijöillä.

”Sinne ovat työnantajat rekrytoineet vuokratyönvälitysfirmoista ja esimiehistä henkilökuntaa niin, että yrittävät pitää kaupat auki. Tämä on tietysti meidän näkökulmasta todella surullista, että työnantajat eivät kunnioita lakkoa. Sehän rikkoo työyhteisöjä pidemmäksi aikaa, kun osa menee töihin ja osa jää lakkoon”, Penders sanoo.

Pendersin mukaan Pirkanmaalla kaupan alan lakkoon kuuluu noin vajaa tuhat työntekijää.

Penders kertoo, että Pam vaatii pääasiassa noin 200 euron korotusta työntekijöiden palkkoihin vallitsevan inflaation takia. Hän sanoo, että kaupan ala on muutenkin matalapalkkainen ala, jossa tehdään paljon osa-aikatyötä.

”Pitää myös muistaa se, että Kesko ja S-ryhmä tekevät ennätystuloksia joka vuosi. Tuntuu kohtuuttomalle, että niistä ennätystuloksista ei olla valmiita maksamaan työntekijöille edes sitä korvausta mitä pyydetään. Emme pyydä kuuta taivaalta, vaan täysin kohtuullista korvausta.”

Penders muistuttaa, että työntekijän ei tarvitse kertoa työnantajalle sitä, onko hän menossa lakkoon, kuten ei sitäkään, kuuluuko tämä liittoon.

”Työnantajien vastatoimet ovat olleet aika kovia tällä kierroksella. Lakosta on liikkunut väärää tietoa ja on kyselty, kuka menee lakkoon. Työntekijöitä on myös peloteltu sillä, että jälkeenpäin voi tulla rangaistuksia, jos menee lakkoon. Mielenkiinnolla jään odottamaan, kuinka monta kauppaa pidetään esimiesten ja rikkureiden kautta pystyssä.”

Alueterminaalin lakko voi näkyä kaupoissa

Kauppojen lisäksi torstaina alkavan lakon piiriin kuuluu myös Keskon logistiikkapalvelujen alueterminaali Tampereella.

Aamulehti uutisoi tiistaina, että alueterminaalin kuuluminen lakon piiriin voi näkyä Pirkanmaan K-citymarketeista vastaavan Keskon Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alasen mukaan kaupoissa esimerkiksi aukkoina hyllyissä, sillä kuormissa voi olla puutteita. Terminaalista toimitetaan tuotteita myös esimerkiksi kouluihin, päiväkoteihin ja sairaaloihin, minkä vuoksi lakko voi näkyä myös niiden toiminnassa, mikäli lakkoihin ei olla varauduttu etukäteen.

Alanen kertoi aiemman kokemuksen osoittavan, ettei kauppoja tarvitse lakon aikana pitää kokonaan kiinni: ”Minun kokemukseni mukaan meillä kaupat pystytään pitämään auki, tosin vajaalla miehityksellä ja mahdollisesti vajaalla palvelutarjonnalla sekä lyhyemmällä aukioloajoilla.”

Lakon vaikutus kuhunkin kauppaan riippuu Keskon osalta kuitenkin kauppiaista, jotka ovat itsenäisiä yrittäjiä.