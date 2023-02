Pirkkalalainen yritys aloittaa automatisoidun yrttiviljelyn – Kasvatus­järjestelmä on kuusi metriä korkea, teho perustuu ledi­energiaan

Uudessa laitoksessa tuotetaan seitsemää eri yrttiä vähittäismyyntiin.

Kuva on otettu Netledin koelaitoksessa vuonna 2019.

Pirkkalalainen start up -yritys Tuoretarha oy on investoinut uuteen vertikaaliviljelylaitokseen. Yrityksen hallituksen puheenjohtaja Hannu Kottonen toteaa Aamulehdelle, että kyseessä on suurin täysin automatisoitu vertikaaliviljelylaitos Suomessa.

Laitoksen vertikaaliviljelyn mahdollistava teknologia on niin ikään lähtöisin Pirkkalasta, sillä Tuoretarha oy on investoinut paikallisen Netled oy:n kehittämään vertikaaliviljelyteknologiaan. Kottonen kertoo olevansa mukana kummankin start upin toiminnassa.

Yrttejä kasvatetaan useassa kerroksessa.

Pirkkalassa sijaitsevan vuokrahallin pinta-alasta kasvatusjärjestelmä vie noin puolet. Kasvatuspinta-alaa riittää myös ylöspäin, sillä yrtit kasvavat useammalla päällekkäisellä kasvatustasolla.

”Korkeus tässä on yli kuusi metriä. Pituutta on arviolta 40 metriä ja leveys on samaa luokkaa.”

Mitä? Vertikaalinen viljelyteknologia Viljely tapahtuu suljetussa ympäristössä, jolloin sään vaikutukset kasvatukseen on voitu minimoida. Netledin kehittämässä käyttöliittymässä voidaan säädellä viljelyjärjestelmän valon määrää, valokertymää, hiilidioksidin määrää, kasteluliuoksen happamuutta, kasteluiden määrää ja kestoa. Kasvit saavat kasvuenergiansa järjestelemän ledivaloista.

1,3 miljoonaa kasvia vuodessa

Kottosen mukaan kasvatusjärjestelmä on kokonaisuudessaan iso teknologiainvestointi. Järjestelmän automaation taso, robotiikka sekä säätölaitteet mahdollistavat tehokkaan sisäviljelyn toteutumisen.

Aluksi uudessa laitoksessa on tarkoitus tuottaa seitsemää eri yrttiä. Näihin lukeutuvat basilika, tilli, korianteri, persilja, ruohosipuli, timjami sekä minttu. Kottonen kertoo, että yritys tähtää vähittäiskauppaan suurempiin yksiköihin, kuten K- ja S-ryhmiin Pirkanmaalla ja osassa Kanta-Hämettä.

Myöhemmin mietitään yrttien teollista käyttöä ja jatkojalostusmahdollisuuksia.

Kottosen mukaan laitoksen tuotantokapasiteetti on nykyisessä koossaan 1,3 miljoonaa kasvia vuodessa.

Kasvuympäristön kontrollissa

Vertikaaliviljelyn tehokkuus perustuu ledeistä saatavaan energiaan, joilla voidaan säädellä esimerkiksi yrttien kasvunopeutta eri vuorokauden aikoina. Myös veden ja ravinteiden annostelu voidaan optimoida kasvien mukaan. Automatisoitu tuotanto ei myöskään vaadi juuri työtekijöitä.

”On laskettu, että tarvitsemme laitokseen 5–6 henkilöä.”

Sisällä, suljetussa ympäristössä kasvavat yrtit eivät myöskään ole samalla tavalla alttiita erilaisille ympäristön vaikutuksille.

”Ja sitten tähän liittyy vielä lähituotanto eli saadaan yritit nopeasti kasvatuksesta asiakkaalle ja kuluttajalle, mikä toivottavasti pienentää hävikkiä koko ketjussa.”