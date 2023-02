Sandvikin työntekijät ehtivät kokea lakon, uudesta sopimuksesta toivottiin isompaa ratkaisua: ”Ei tästä mikään jippii-fiilis jäänyt”

Työantaja on tyytyväinen sopimuksen syntymiseen, ja uskoo sen tuovan rauhaa työmarkkinoille.

Aamulehti

Sandvikin Tampereen-tehtaalla kolme päivää lakossa olleet työntekijät palaavat maanantaina suunnitellusti töihin, mutta sunnuntaina hyväksyttyä palkkaratkaisua rikkaampina.

”Olen ehkä enemmän pettynyt, kun olimme kolme päivää lakossa ja tuli ansionmenetystä ihan talokohtaisesti ajatellen”, sanoo Sandvikin Tampereen-tehtaan pääluottamushenkilö Markus Haataja. ”Olisin toivonut isompaa ratkaisua, kun porukalla on kuitenkin hyvä taistelutahto ja lakko piti sataprosenttisesti.”

Haataja pitää 400 euron kertakorvausta huonona. ”Meidän palkoilla se ei ole prosentin luokkaa. Olisin ollut paljon tyytyväisempi 4,5 prosentin yleiskorotukseen tänä vuonna. Se olisi antanut paljon enemmän ja jäänyt palkkataulukoihin, eikä sulanut kertakorvauksen jälkeen pois.”

Mitä? Uudet työehtosopimukset Teknologiateollisuus Palkkoja korotetaan tänä vuonna 3,5 prosentin yleiskorotuksella. Lisäksi työntekijöille maksetaan 400 euron kertaerä maaliskuun palkassa. Vuonna 2024 palkkoja korotetaan 2 prosentin yleiskorotuksella ja 0,5 prosentin suuruisella, yritys- tai työpaikkakohtaisella työnantajan jakamalla erällä. Kemianteollisuus Palkkoja korotetaan tänä vuonna 2,2 prosentin yleiskorotuksella, ja lisäksi työntekijöille maksetaan 800 euron kertaerä. Kertaerä maksetaan kahdessa osassa niin, että maaliskuussa maksetaan 400 euroa ja kesäkuussa toiset 400 euroa. Vuonna 2024 yleiskorotus on 3,3 prosenttia ja yritys- tai työpaikkakohtainen erä 0,2 prosenttia. Liitot laskevat, että molempien sopimusten kustannusvaikutukset ovat yhteensä kahden vuoden aikana seitsemän prosenttia.

Ei enää ratsastajia

Seuraavaan palkkaneuvotteluun Haataja ei salli, että mikään muu liitto ratsastaisi teknologiateollisuuden palkkaratkaisulla, kuten nyt lähihoitajat, lääkärit, sairaanhoitajat ja opettajat.

”Neuvottelujen kuluessa on tullut selväksi, että se on ollut aikamoinen kivi repussa meidän neuvottelijoillamme ja varmaan tietenkin työnantajapuolellakin”, Haataja sanoo. ”Siellä verorahoilla maksettavat palkat nousevat aika paljon enemmän kuin vientialoilla. Kyllähän se on aika kesämätön tilanne yhteiskunnallekin.”

Pettymys on Haatajan mukaan myös se, että kiky-maksuja ei saatu palautettua työnantajien maksettavaksi. ”Sipilän hallitus ne toi, kun työntekijöiden piti tukea yrityksiä. Nyt on ollut valtavan hyviä vuosia, niin kiky-maksujen siirtyminen takaisin työantajalle olisi ollut oikeus ja kohtuus. Ikävää, että sitä ei saatu läpi.”

”Ei tästä mikään jippii-fiilis jäänyt”, Haataja tiivistää.

”Arki jatkuu normaalisti”

Sandvikin Tampereen-tehtaan noin 1 500 työntekijästä suurin osa oli lakossa keskiviikkona, torstaina ja perjantaina.

Haataja näkee, ettei työntekijöillä ollut oikein muuta vaihtoehtoa kuin edetä lakkojen kautta. Neuvotteluja käytiin elokuusta lähtien, ja sopimus päättyi marraskuussa.

”Ei kai neuvottelujakaan voida kuukausikaupalla käydä. Ehkä itse olisin ollut valmis jo aiemmin lakkoihin ja kenttäkin olisi ollut. Kyllähän tämä lakkokin venyi älyttömän pitkälle.”

Haataja sanoo, että lakosta ei jää Sandvikissa mitään hampaankoloon työntekijöiden ja työantajan välillä. ”Olemme sen verran iso yritys, eikä tämä ole ensimmäinen kerta, kun olemme olleet liittojen julistamissa lakoissa. Arki jatkuu normaalisti tämän jälkeen.”

”Hyvä kun sopimus syntyi”

Sandvikin Suomen toimitusjohtaja ja Sandvik Mining and Rock Solutions -liiketoiminta-alueen johtaja Mats Eriksson viesti tekstiviestillä tiiviin arvionsa palkkasopimuksen syntymisestä. ”Olen tyytyväinen siihen, että saatiin sopimus ja rauhaa työmarkkinoille.”

Hän oli sunnuntai-iltana asiakaskokouksissa Etelä-Afrikassa.