Kalusto seisoi kaksi vuotta, eikä kysyntä palautunut ennalleen – Tilausajot ovat nyt toipumassa koronasta, mutta kilpailu on raadollista

Kuusi Pirkanmaalla tilausajoja ajavaa yritystä kertoo Aamulehdelle tilanteestaan koronapysähdyksen jälkeen. Ajoja on taas, mutta nyt vaikeuksia aiheuttavat polttoaineiden hinnannousu ja kuluttajien epävarmuus.

Kuljettaja Ari Jalonen sanoo, että autojen turvallisuus on parantunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Lauantaina 4. helmikuuta 52-paikkaiseen Tokeen Liikenteen tilausajobussiin nousi 50 matkustajaa.

Aamulehti

Matkaanlähtijät eivät kauaa palelleet kylmässä viimassa Tampereen Vanhan kirkon pysäkillä, vaan menivät lämpimään tilausbussiin aikailematta. ”Tulemme paikalle yleensä 15 minuuttia ennen lähtöaikaa”, sanoo kuljettaja Ari Jalonen.

Hän on ajanut tilausajoja Tokeen Liikenteellä noin kymmenen vuotta. Pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin tehtävän työn paras puoli on, ihmisiin tutustuminen ja uusiin paikkoihin pääseminen. ”Kuljettaja huomioidaan yleensä hyvin matkoilla.” Hän pitää erityisesti urheiluseurojen kuljettamisesta.

Lauantaina Jalonen ajoi kello 9.45 lähtevän ryhmän Hämeenlinnaan, sen jälkeen hän palasi Tampereelle ja otti toisen ryhmän kyytiin kello 12.45. Päivä päättyi kello 17.30. Hänen mukaansa monen ajon päivät ovat tavallisia. Usean päivän kestäviä matkoja tulee 5–10 vuodessa.

Tokeen Liikenteen tilausajo lähti lauantaina Tampereen keskustorilta. Kuvassa kuljettaja Ari Jalonen.

”Kalusto seisoi kaksi vuotta”

Tilausajobussit kulkevat taas, vaikka kyytimäärät eivät ole useimmilla palautuneet ennalleen. Kolmisen vuotta sitten koronakevät 2020 pysäytti tilausajot kuin seinään.

Orivesiläiselle Tokeen Liikenteelle muutos oli mittava. ”Korona-aika vaikutti meihin paljon, koska toimintamme perustuu tilausajoihin”, sanoo Tokeen Liikenteen toimitusjohtaja Hannu Tokee.

Tokee kertoo, että 1990-luvun laman jälkeen hän uskoi, ettei enää koskaan tule eteen samanlaista vaikeaa aikaa, mutta tuli kuitenkin. ”Kalusto seisoi noin kaksi vuotta.” Tokee sanoo, että yrityksen tila oli vakaa ennen kriisiä, ja siksi he tiesivät selviävänsä – ja selvisivät.

Nyt tilanne on hyvä, sillä kysyntä alkoi kasvaa jo viime vuoden maaliskuussa, ja Tokeen Liikenne on päässyt takaisin koronaa edeltävään tilanteeseen. ”Tuli yllätyksenä, kuinka suurta kysyntä oli jo keväällä 2022”, sanoo Hannu Tokee.

Asiakaskunta on jopa laajentunut koronaa edeltävältä ajalta. Tokeen Liikenteen asiakkaina on muun muassa yrityksiä, yhdistyksiä ja kuntia.

Yrityksen liikevaihdosta noin 30 prosenttia tulee sopimusliikenteestä, kuten palvelubusseista ja koululaisajoista.

Energiakriisi on tuonut uusia haasteita, mutta kysyntään se ei ole toistaiseksi vaikuttanut. ”Toivottavasti ei vaikutakaan.”

Mikä? Tokeen Liikenne oy Liikevaihto 2022 oli 1,2 miljoonaa euroa (+41,7 prosenttia). Liiketoiminnan voitto 2022 oli 17 000 euroa. Yhtiön omavaraisuusaste oli 49 prosenttia. Perustettu vuonna 1958. Taloustietojen lähde: Asiakastieto

Ole ajoissa liikkeellä

Usein tilausajoja tilaava Anita Niemelä sanoo, että kannattaa olla ajoissa liikkeellä. Niemelä tekee 10–15 tilausta vuodessa Hyvinvointialueen henkilöstön vapaa-aikayhdistykselle. ”Pyydän tarjoukset noin puoli vuotta aikaisemmin.”

Niemelän mukaan kuljettajalla on merkitystä, ja joustavuus on tärkeä ominaisuus, koska ison joukon kanssa sattuu ja tapahtuu. ”Kerran bussi ajoi ojaan Muuramessa ja hinausta odotettiin 1,5 tuntia. Päivän ohjelma meni uusiksi.”

Tärkeää on myös, että matkalle osallistuvat ovat ajoissa paikalla.

Anita Niemelä on konkari tilausajojen tilaamisessa. Auton ja hinnan lisäksi tärkeää on myös hyvä ja joustava kuljettaja.

Monipuolisuus piti pystyssä

Tilausliikenne Atro Vuolteen toimitusjohtaja Anne Salonen sanoo, että monipuolisuus piti yrityksen pystyssä koronavuosina, jolloin tilausajot hiipuivat ja muukin liikenne väheni

Tilausliikenteestä tulee noin 70 prosenttia yrityksen liikevaihdosta.

Salonen sanoo, että nyt ollaan hyvällä mallilla. ”Toimialalla on kuitenkin haasteensa.” Salonen viittaa muun muassa polttoaineiden hinnannousuun ja kuljettajien saatavuuteen. Ylöjärveläinen yritys ei kärsi kuljettajapulasta, mutta laatutason ylläpitoon kiinnitetään huomiota. Kuljettajan on puhuttava englantia ja työt tehdään pääasiassa iltaisin, öisin ja viikonloppuisin.

Polttoaineen kallistuminen on pakottanut nostamaan hintoja. ”Se on näkynyt jonkin verran asiakashinnassa, mutta hyvin maltillisesti.” Salosesta ammattidiesel olisi hyvä asia. Ammattidieselillä tarkoitetaan, että kuljetusyrittäjä voisi hakea palautusta maksamistaan polttoaineveroista.

Mikä? Tilausliikenne Atro Vuolle oy Liikevaihto 2021 oli 3 miljoonaa euroa (+14,5 prosenttia). Liiketoiminnan voitto 2021 oli 270 000 euroa. Yhtiön omavaraisuusaste oli 42 prosenttia. Toiminta käynnistyi vuonna 2000. Taloustietojen lähde: Asiakastieto

”Noin 30 prosenttia perässä”

Alkuvuonna tilausajoissa on hiljaista, mutta se on tavallista kausivaihtelua. Toimitusjohtaja Ari Lamminmäki A. Lamminmäki oy:stä sanoo, että tilausajojen kysyntä ei ole noussut koronaa edeltävälle tasolle. ”Olemme noin 30 prosenttia perässä.” Etenkin Tallinnan-matkailu ja risteilymatkailu on vähentynyt.

Lamminmäen mukaan päivämatkat myyvät, ja keväästä ja kesästä tulee jo kyselyjä.

Tilausajojen osuus parkanolaisen A. Lamminmäen liikevaihdosta on noin 30–40 prosenttia. Muu tulee muun muassa koululaiskuljetuksista ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ostoliikenteestä.

Mikä? A. Lamminmäki oy Liikevaihto 2022 oli 2,8 miljoonaa euroa (+30,8 prosenttia). Liiketoiminnan voitto oli 279 000 euroa. Yhtiön omavaraisuusaste oli 69 prosenttia. Perustettu vuonna 1994. Taloustietojen lähde: Asiakastieto

”Hintakilpailu tilausajoissa on raadollista”, sanoo Ville Laurell Valkeakosken Liikenteeltä.

”Kustannusten nousu saatu hintoihin”

Talouspäällikkö Ville Laurell Valkeakosken Liikenteestä sanoo, että koronan vaikutus on oikeastaan jo päättynyt tilausajoissa, mutta tilalla on yleisen kustannusten nousun aiheuttama epävarmuus kulutuksessa. Se vaikuttaa ryhmien liikkumiseen.

”Kustannusten nousu on saatu tilausajopuolella vietyä hintoihin aika hyvin”, sanoo Laurell. Polttoaineen hinnanmuutokset ovat olleet voimakkaita, ja siksi Valkeakosken Liikenne on alkanut käyttää tarjouksissaan erilaisia varaumia. ”Hintakilpailu tilausajoissa on raadollista.”

Valkeakosken Liikenteen liikevaihdosta tilausajoista tulee 10–15 prosenttia. Laurellin mukaan toiveena on saada kasvua. Suurimman osan liikevaihdosta tuo sopimusliikenne ja markkinaehtoinen liikenne, kuten vuorot pääkaupunkiin ja Helsinki-Vantaan lentoasemalle.

Tilausajot ovat markkinaehtoisia ajoja, jossa yrityksen tulo tulee asiakkaan maksamasta hinnasta. Markkinaehtoisia ovat myös pääsääntöisesti kaupunkien väliset linjat, joissa lipunmyynti tuo tulot. Sopimusliikennettä on erilaista, kuten elinkeino- ja liikenne- ja ympäristökeskusten kilpailuttamat ajot ja kaupunkiseutujen sopimusliikenne. Sopimusliikenteessä yritys saa joko kiinteän hinnan, johon ei vaikuta matkustajamäärä. Toinen vaihtoehto on, että yritys saa reitille tukisumman ja lipputulot tai osan niistä.

Mikä? Valkeakosken Liikenne oy Liikevaihto 2022 oli 2,2 miljoonaa euroa (-7,3 prosenttia). Liiketoiminnan tappio 2022 oli 0,7 miljoonaa euroa. Yhtiön omavaraisuusaste oli 51 prosenttia. Perustettu vuonna 1928. Taloustietojen lähde: Asiakastieto

”Ryhmämatkoja ei tehdä niin kuin ennen”

Tilausajot eivät ole palautuneet koronaa edeltävälle tasolle, sanoo tamperelaisen Väinö Paunu oy:n talous- ja hallintojohtaja Juha Mustonen. ”Urheiluseurat ja yritykset ovat lähteneet liikkeelle, mutta muita ryhmämatkoja ei tehdä niin kuin ennen.”

Kustannuksetkin ovat nousseet varsinkin Venäjän noin vuosi sitten aloittaman Ukrainan-sodan jälkeen. ”Pakko yrittää saada hintoihin, koska kannattamattomasti ei haluta ajaa.”

Paunun liikevaihdosta tilausajot muodostavat alle 10 prosenttia. Tilausajojen osuus pyritään pitämään ennallaan, sillä ne ovat hyvä tuki linjaliikenteelle. Yritys keskittyy kuitenkin pidemmän matkan linjaliikenteeseen kaupunkien välillä ja Nysse-sopimusliikenteeseen Tampereen seudulla.

Mikä? Väinö Paunu oy Liikevaihto 2020 oli 14,8 miljoonaa euroa (-40,9 prosenttia). Liiketoiminnan tappio 2020 oli 1,2 miljoonaa euroa. Yhtiön omavaraisuusaste oli 43 prosenttia. Perustettu vuonna 1926. Taloustietojen lähde: Asiakastieto

Tilausajojen tilaamista ollaan siirtämässä nykyaikaan. Länsilinjojen toimitusjohtaja Terhi Penttilä kertoo, että tavoitteena on digitaalinen alusta, josta matkan voisi ostaa saman tien.

”Meillä on uudenlaisia ajatuksia”

Tilausajot ovat Länsilinjojen liikevaihdosta alle prosentin ja niitä ajetaan vain Tampereen seudulta. Tilausajoa ei kuitenkaan olla lopettamassa. ”Meillä on uudenlaisia ajatuksia alustatalouden puolella siitä, miten tilausajoja voidaan ostaa”, sanoo Länsilinjojen toimitusjohtaja Terhi Penttilä.

Busu.fin sivut ovat jo olemassa, mutta niissä on vielä kehitettävää eikä niitä ole lanseerattu käyttöön. Tavoitteena on Woltin tai Airbnb:n tapaan toimiva alusta, joka yhdistää tilausajojen tarjoajat ja asiakkaat.

Tilausajojen ostaminen hoituu nykyisinkin pääasiassa puhelimitse tai sähköpostilla toisin kuin esimerkiksi matkojen hankkiminen. Tilausliikenne.net-sivusto on olemassa, ja sen kautta voi pyytää tarjouksia mukana olevilta yrityksiltä. Hintoja sivustolla ei näy.

Keväällä 2020 kun korona tuli, Länsilinjojenkin tilausajot loppuivat kuin seinään. Kysyntä on palaamassa ennalleen. ”Ensimmäisenä lähtivät liikkeelle urheiluseurat.” Länsilinjoilla ei olla samalla tasolla kuin ennen pandemiaa, mutta Penttilä sanoo, että tilanne voisi olla tällainen ilman koronaakin. Länsilinjat on laajentunut joukkoliikenteen sopimusliikenteeseen, jota hankitaan julkisten hankintojen kilpailutuksen kautta. Länsilinjat ajaa busseja Nysse-alueen lisäksi muun muassa Hämeenlinnassa. Joensuussa, Turussa ja Jyväskylässä.

Sopimusliikenteen ja tilausajojen lisäksi Länsilinjat ajaa markkinaehtoista liikennettä. Se muodostaa liikevaihdosta noin 10 prosenttia.

