Tamperelaisyritys kehitti uudenlaisen akun ja sai valtavasti kansainvälistä mediahuomiota – Nyt neuvotellaan jopa 20 kertaa suuremmasta hankkeesta

Polar Night Energyn teknologiajohtaja Markku Ylönen sanoo, että pisimmällä neuvottelut ovat kotimaisen toimijan kanssa. ”Vielä ei voida julkistaa mitään.”

Aamulehti

Energia-ala kaihtaa riskejä, ja siksi uudenlaisen toimijan ei ole helppo päästä markkinoille. Tamperelaista Polar Night Energyä Vatajankoski oy:n kaupalliseen käyttöön rakennuttama ”hiekka-akku” on auttanut valtavasti.

Hiekka-akun idea on tuottaa sähköä aurinkopaneeleilla tai tuulivoimalla ja säilöä osa tästä energiasta lämpönä hiekkaan. Energiavarastossa kuuma ilma kiertää kehää putkistoissa ja lämmittää hiekkaa. Lämmöksi muutettua energiaa voidaan säilöä varastossa vaikka kesästä talveen.

Kyseessä on maailman ensimmäinen kaupallinen järjestelmä, jossa sähköä varastoidaan hiekkaan lämpönä ja joka sitten hyödynnetään kaukolämpöverkossa. Kankaanpäässä järjestelmällä lämpiää kesällä yli sata ja talvella muutamia kymmeniä omakotitaloja.

Useita neuvotteluja käynnissä

”On asiakkaita, joiden kanssa olemme neuvotelleet 2–3 vuotta. Jos vuodessa syntyisi kaupat, se tuntuisi nopealta”, sanoo Polar Night Energyn teknologiajohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Markku Ylönen.

Riskejä vältetään, koska kyseessä on aina miljoonaluokan investointi.

Ylösen mukaan neuvotteluja on tällä hetkellä käynnissä useita. Pisimmällä ollaan kotimaisen toimijan kanssa, joka on hankkimassa noin 20 kertaa suurempaa lämpövarastoa kuin Kankaanpäässä on. ”Vielä ei voida julkistaa mitään”, Ylönen sanoo.

Mikä? Polar Night Energy oy Tekee korkean lämpötilan lämpöenergiavarastoja muun muassa hiekasta. Liikevaihto 2022 oli 43 000 euroa (+99,2 prosenttia). Liiketoiminnan tappio 2022 oli -70 000 euroa. Työntekijöitä 1.2. alkaen 8.

Laajentuminen vaatii rahoitusta

Ulkomaille on tehty etenkin konsultoivaa työtä. Potentiaalisia asiakkaita on, mutta kauppoja ei ole vielä syntynyt.

Laajentuminen etenkin ulkomaille vaatii rahoitusta. Ylösen mukaan kevään aikana on tulossa rahoituskierros, jolla haetaan 5–10 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 ja 2021 rahoituskierroksilla yritys hankki kummallakin noin 500 000 euroa.

Kaukolämpöverkkoon liitetty lämpövarasto on Kankaanpäässä. Polar Night Energyn koelaitos on Hiedanrannassa, ja se on liitetty Tampereen kaupungin kaukolämpöverkkoon. Kyseessä ovat korkean lämpötilan lämpöenergiavarastot.

Polar Night Energyn laitteiston avulla lämpöä voidaan varastoida hiekkaan. Toinen perustaja Tommi Eronen sääti sähkövastusten toimintaa tietokoneeltaan keväällä 2021.

Valtava mediahuomio

Kankaanpään hiekka-akuilla toimiva lämpövarasto sai valtavasti kansainvälistä mediahuomiota kesällä. Paikan päällä muun muassa BBC ja useita tv-kuvausryhmiä ympäri maailmaa.

Laitoksessa varastoidaan lämpöä hiekkaan, mutta myös muut kivimäiset materiaalit ovat mahdollisia, esimerkiksi kaivos- tai metalliteollisuuden sivuvirrat ja jätemateriaalit ovat potentiaalisia. ”Järjestelmämme ei ole nirso materiaalille, kunhan sen lämpötekniset ominaisuudet ovat riittävät.”

Hiekan etuna on neljä asiaa. Sitä on helposti saatavilla lähes joka puolelta maailmaa, se on melko edullista, sen lämpötekniset ominaisuudet ovat hyvät ja se on turvallista käsitellä.

Markku Ylönen sanoo, että Polar Night Energyn järjestelmän hienous on sen yksikertaisuus. Varastointikapasiteetin hinta on noin 5–10 euroa kilowattitunti, kun esimerkiksi sähköakussa vastaavat kustannukset ovat noin 500–1000 euroa.

Varastoinnille on tarvetta, koska aurinko- ja tuulivoima tarvitsevat tuekseen energiavarastoja, joita voidaan purkaa tarvittaessa. Säilömisen pitää kuitenkin olla kustannustehokasta, ja varastoinnin hinta on sitä edullisempaa mitä isommista massoista on kyse. Suurissa säiliössä lämmönhukka on pienempi. ”Mahdollisimman iso tilavuus suhteessa ulko-pinta-alaan tekee varastoinnin helpommaksi”, sanoo Ylönen. Trendi on menossa kohti entistä isompia varastoja.

Ylösen mukaan heiltä ei ole tulossa hiekka-akkuja koteihin ainakaan lähiaikoina.