Metso Outotecin työntekijät Tampereella odottavat neuvottelujen etenemistä – Näin pääluottamushenkilö kommentoi lakkoa

Teollisuusliitto hylkäsi teknologiateollisuuden työriitaan jätetyn sopimuksen, kuten Metso Outotecin työntekijät Tampereella odottivatkin.

Aamulehti, STT

Teollisuusliitto hylkäsi tänään teknologiateollisuuden työriitaan eilen jätetyn sovintoesityksen. Valtakunnansovittelija Anu Sajavaaran mukaan Teknologiateollisuuden työnantajat olisi hyväksynyt sovintoesityksen.

Sajavaaran mukaan helmikuun työnseisaukset vaikuttavat nyt toteutuvan.

Mitä mieltä olet sovintoesityksen hylkäämisestä, Metso Outotec Finlandin Tampereen toimipisteen pääluottamushenkilö Ville Rossa?

”Minusta on hyvä, että esitys hylättiin. Esityksen kahden vuoden kokonaisvaikutus olisi ollut Riku Aallon mukaan keskiarvoltaan noin viisi prosenttia. Se on todella liian vähän kahdelle vuodelle."

”Kun valtakunnansovittelija kertoi prosentit, ei avattu tarkemmin, että mikä on työnantajan neuvotteluvara. Varsinaisesta perälaudasta ei kerrottu.”

Riku Aalto on Teollisuusliiton puheenjohtaja.

”Liitto on jättänyt kertomatta, mitä tavoitellaan, mutta varmaan on tiedossa, minkä verran firmat tienaavat ja tekevät tulosta. Siihenhän tämä kaikki perustuu, plus inflaatioon tietysti.”

Rossan mielestä tälle vuodelle esitetyt 4,1 prosentin korotukset, joita kaikki työntekijät eivät olisi saaneet, on aika pieni, koska inflaatio on tuplat siitä.

Joulukuussa 2022 inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan 9,1 prosenttia.

Millainen tunnelma työpaikallanne on?

”Hyvin odottava. Tulos oli odotetun kaltainen: että se hylätään. Ei olla kuin ylityökiellossa, ja meille on annettu lakkovaroitus. Odotellaan kovasti neuvottelujen etenemistä. Tänään lukuja kommentoitiin ensimmäisen kerran.”

Millaiset vaikutukset lakolla on?

”Kyllähän sillä aina on merkittävät vaikutukset sekä työnantajalle että työntekijöille. En halua lietsoa asiaa. Työntekijäpuolen vaikutuksista voi sanoa, että sopimukseton tila on ollut voimassa muutaman kuukauden ja ollaan odoteltu, että tes olisi voimassa ja neuvoteltaisiin paikallisista lisistä, että päästäisiin eteenpäin.”

”Työntekijäpuoli odottaa palkkaratkaisujen etenemistä, että saattaisin helpotusta tiukkaan tilanteeseen. Kovasti odotetaan, että hyvään sopimukseen päästään meidän kannaltamme.”

Rossa aloitti Metso Outotec Finlandin Tampereen toimipisteen pääluottamushenkilönä vuodenvaihteessa.