Vasta perustettu startup aikoo lentää reittilentoja yksityiskoneilla Tampereelta – Näin paljon lennot maksaisivat

Toimitusjohtaja Roope Kekäläisen mukaan reitit ovat suunnattu bisnesmatkustajille. Lyggin bisnesmallilla myös pienemmiltä maakuntakentiltä on mahdollista lentää reittilentoja.

Aamulehti

Suomalainen ilmailualan startup-yritys Flymaas suunnittelee reittilentojen aloittamista pienillä yksityiskoneilla Tampere-Pirkkalasta maaliskuussa.

Yhtiön aikeena on avata lentoreitit Tampereelta Helsinkiin, Tukholmaan ja Ruotsin Borlangeen. Muualta Suomessa se on lentämässä muun muassa Helsingin ja Ruotsin Örebron sekä Tallinnan ja Helsingin väliä. Suunnitelmissa on myös aikataulutettuja reittejä muualla Euroopassa.

Varmaa Tampereen-lentojen aloittaminen ei vielä ole, sillä yhtiö käy yhä neuvotteluita paikallisten yritysten kanssa. Toimitusjohtaja Roope Kekäläisen mukaan reitit ovat suunnattu bisnesmatkustajille, ja niiden aloittaminen on täysin kiinni alueen yrityksistä. Kaksi viikoittaista yhteyttä vaatii Kekäläisen mukaan 60 edestakaista matkustajaa kuukaudessa.

”Emme aloita lentoja ennen kuin yritykset ovat sitoutuneet meihin ja reitit ovat taloudellisesti kannattavia.” Kekäläisen mukaan tulevaisuudessa on mahdollista, että Tampereen ja Tukholman välillä nähtäisiin päivittäisiä lentoja.

Lygg-brändinimellä toimivan yrityksen bisnesmalli eroaa perinteisistä lentoyhtiöistä: se ei omista omia lentokoneita, vaan yhtiö vuokraa vapaana olevia yksityiskoneita muilta. Yhtiö ei siis maksa käyttämästään kalustosta ylläpito- ja rahoituskuluja. Yhtiö käyttää lennoillaan bisneslentojen terminaalia, jonka avulla asiakkaat välttävät lentokenttien turvatarkastusten ruuhkat.

Lyggin bisnesmallilla myös hiljaisemmilta maakuntakentiltä on mahdollista lentää reittilentoja, sillä käytetyt koneet ovat pieniä. Tampereelta lennettäisiin naapurimaahan joko 8- tai 19-paikkaisilla potkurikoneilla.

Tampereelta tarvittavia yksityiskoneita ei saada, vaan jos reitti toteutuu, kalustoa voidaan siirtää Pirkkalaan muista Pohjoismaista. Kalusto ja operaattori Tukholman Bromman kentälle suuntaavia lentoja varten jo valmiiksi katsottu.

”Tampere on meille yrityksenä valtava markkina. Olemme sopineet lennoista Iisalmen yritysten kanssa ja keskustellemme Mikkelin kanssa ja molemmista saamme kannattavaa liiketoimintaa.” Yhtiö käy keskusteluita lennoista myös esimerkiksi Vaasan ja Tarton yritysten kanssa.

Mikä? Flymaas oy Perustettu: 2020 Kotipaikka: Vantaa Yhtiön perustajista toimitusjohtaja Roope Kekäläinen on ammattilentäjä ja lennonopettaja. Jari-Jussi Viinikkala on entinen investointipankkiiri. Liikevaihto: Noin 160 000 euroa vuonna 2022. Tavoitteena 6,5 miljoonaa euroa vuonna 2023. Työntekijämäärä: 5 vakituista ja 10 konsulttisopimuksella työskentelevää

Liput satoja euroja

Lentolippujen hinnoissa lentoyhtiö aikoo pyrkivänsä bisnesluokan ja tavallisten lentolippujen väliin. Esimerkiksi Tampereen ja Helsingin välisen lennon hinta lähtee yhtiön verkkosivujen mukaan noin kahdestasadasta eurosta. Tampereen ja Tukholman lento maksaa noin neljäsataa euroa. Hinnat vaihtelevat täyttöasteen ja yhtiöiden solmimien sopimusten mukaan.

Lentoliikenteen päästöt lämmittävät ilmastoa ja lentämisestä aiheutuneet päästöt ovat kasvaneet viime vuosikymmenten aikana. Tällä hetkellä lentoliikenne tuottaa noin 2–3 prosenttia ihmiskunnan suorista hiilidioksidipäästöistä.

Lygg kompensoi lennoista aiheutuneet päästöt. Kompensaatiorahat menevät esimerkiksi metsittämiseen. Yhtiön käyttämä kone on ehtinyt jo laskeutua ja tuottanut saman verran päästöjä kuin vasta nousukiidossa oleva suurempi kone, Kekäläinen sanoo. Hänen mukaansa on parempi ottaa pieni kone suoraan Tampereelta Tukholmaan kuin ajaa Helsinkiin ja lentää puolitäydellä koneella länsinaapuriin.

Kekäläinen kertoo, että yhtiö haluaa olla etujoukoissa sähköistyvässä lentomatkustamisessa, sillä tulevaisuuden sähköiset koneet ovat saman kokoisia kuin Lyggin nyt käyttämät pienkoneet. Siihen asti koneet ovat kuitenkin tavallisia kerosiinilla käyviä pienkoneita.