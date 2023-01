Isot työnantajat kertovat nyt laajasta irtisanomisten uhasta, mutta työvoimapula on kova – Tässä asiantuntijoiden arvio ristiriitaisesta tilanteesta

Monet isot työllistäjät ovat alkuvuonna kertoneet muutosneuvotteluista ja irtisanomistarpeista. Kaksi asiantuntijaa kertoo, mitä tilanteesta pitäisi päätellä ja miten se vaikuttaa työmarkkinoihin.

Alkuvuoden aikana monet yritykset ovat ilmoittaneet aloittavansa muutosneuvottelut, joihin liittyy irtisanomistarve. Näihin kuuluvat muun muassa Tampereen ammattikorkeakoulu, K-ryhmä, Stora Enso, Valmet Automotive, Pihlajalinna ja UPM.

Tilanne on hyvin ristiriitainen, sillä samaan aikaan monissa yrityksissä ja toimialoilla on työvoimapula, sanoo Pirkanmaan ely-keskuksen ennakointiasiantuntija Juha Salminen. Pulaa työntekijöistä on tällä hetkellä muun muassa teknologia- ja teollisuusalalla. Myös palvelusektorin osaajapula jatkuu, kuten aina ennenkin.

”Työmarkkinat eivät tästä kauheasti heilahda”, Salminen sanoo viitaten muutosneuvotteluiden sumaan.

Mitä? Näissä firmoissa muutosneuvottelut Lukuisat työnantajat ovat kertoneet muutosneuvotteluista tänä vuonna. Listasimme tähän merkittävimpiä: Tampereen ammattikorkeakoulu

K-ryhmä

Matkahuolto

Valmet Automotive

Pihlajalinna

UPM

Stora Enso

Telia

Verkkokauppa.com

Gigantti

Kaleva Media

Työvoima siirtyy

Tilanteen ristiriitaisuutta lisää se, että samaan aikaan, kun suuret työllistäjät kertovat muutosneuvotteluista, isoja investointihankkeita on käynnissä eri puolilla Suomea, sanoo työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen. Esimerkiksi Inkooseen on suunnitteilla neljän miljardin investointi vihreää terästä tuottavaan tehtaaseen sekä vedyn tuotantolaitokseen.

Pylkkäsen mukaan tämä kertoo elinkeinorakenteen murroksesta: vanhoja työpaikkoja lopetetaan, mutta samaan aikaan uusia syntyy.

”Kun ajatellaan yrityksissä olevaa henkilöstöä ja heitä, keitä neuvottelut koskevat, tilanne on tietenkin hyvin vakava asia. Sitä ei pidä vähätellä, mutta koko talouden tasolla huoli ei ole niin suuri.”

Pylkkäsen mukaan on selvää, että vihreän siirtymän ja digitalisaation takia yritysten on välttämätöntä karsia pois vähemmän tuottava liiketoiminta ja sen sijaan kasvattaa tuottavan liiketoiminnan volyymia.

Muutosneuvottelut myös mahdollistavat sen, että työvoima siirtyy toiselta alalta toiselle. Se tuo Pylkkäsen mukaan resursseja niille aloille, jotka tarvitsevat työvoimaa investointien toteuttamiseen, toiminnan kasvattamiseen ja ylipäätään hyödykkeiden tuottamiseen.

Työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen sanoo, että tilanne yrityksissä on nyt koronan jälkeen viimein rauhoittunut. Hänen mukaansa yrityksillä on jopa optimaalinen tilanne tehdä muutoksia tuotantoprosesseihin.

Työttömyys alhaisena

Myös Juha Salminen muistuttaa, että muutosneuvottelut koskettavat vain tiettyjä yrityksiä ja aloja. Muutosneuvottelut eivät myöskään aina tarkoita irtisanomisia vaan sitä, että työtehtäviä sopeutetaan. Osa lomautetaan tai irtisanotaan, mutta osa siirretään toisiin tehtäviin.

Salminen arvioi, että irtisanomisia ja lomautuksia varmasti tulee, mutta työmarkkinoilla on sen verran hyvä tilanne, että irtisanotut hyvin luultavasti löytäisivät uusia töitä, jos tarve ja osaaminen kohtaavat.

Pirkanmaalla työllisyystilanne on jatkunut toistaiseksi vahvana. Työllisyystilanteessa erottuu Salmisen mukaan kaksi myönteistä asiaa: alle 25-vuotiaiden hyvä työmarkkinatilanne ja se, että yhä harvemman työttömyys venyy yli kahteen vuoteen.

”Muutosneuvottelut voivat kuulostaa siltä, että nyt tulee työttömiä, mutta tosiasiassa yrityksissä tehdään muutoksia. Siksi niitä kutsutaan muutosneuvotteluiksi”, sanoo Salminen.

Taantuma vaikuttaa

Salmisen mukaan osa muutosneuvotteluista liittyy Suomea uhkaavaan taantumaan, mutta osa yrityksistä sopeuttaa toimintaansa Salmisen mukaan muista syistä. ”Alkuvuonna aletaan jakamaan osinkoja, joten tämä on yrityksille mielenkiintoinen tilanne: miten tehdään korjausliike?”

Myös Elina Pylkkänen sanoo, että taantuma koskettaa osaa yrityksistä, erityisesti Suomen merkittäviä vientialoja, kuten paperitehtaita ja Valmet Automotivea. ”Maailman markkinoiden kysyntä heilauttelee yrityksiä, ja niiden on reagoitava siihen. Pienenä avotaloutena joudumme ottamaan nämä maailman markkinoilla tapahtuvat heilahtelut vastaan.”

K-ryhmän muutosneuvotteluissa kyse on taas enemmänkin juuri tuottavuuden parantamisesta tai tuotantoprosessin korjaamisesta.

Pylkkäsen mukaan nykyinen suhdannevaihe on toisaalta yrityksille hyvin otollinen. Talous ei juurikaan kasva, joten nyt yrityksillä on rauhallinen aika tehdä muutoksia ilman kysyntäpainetta. ”Tilanne on taloudessa vakaa ja siten ihan optimaalinen, kun se on rauhoittunut viimein koronan jälkeen.”

Työllisyys jatkuu vahvana

Työmarkkinoiden arvellaan vetävän hyvin myös keväällä, vaikka Euroopassa on taantuma. Yhdysvaltoihin taantumaa ei todennäköisesti tule. Juha Salminen ei usko, että taantuma iskee Suomeen kauhean pahasti.

Työllisyystilanteeseen vaikuttavat maailman markkinat – miten Kiinan talous alkaa vetää taas ylöspäin ja kuinka Yhdysvaltojen talous pysyy tasapainossa. Salminen nostaa esiin myös palkkaneuvottelut: jos palkat alkavat nousta paljon, yrityksille saattaa nopeasti tulla tarve saneerata. ”Nämä ovat aina kaksipiippuisia juttuja. Asiat riippuvat niin monesta eri tekijästä.”

Salmisen mukaan tämän hetkinen tilanne on kuitenkin plussasuuntainen. Salmisen mukaan Suomessa talous on kohtuullisen hyvällä tasolla. ”En manailisi kauhean hankalia työmarkkinatilanteita.”