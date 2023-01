Gofore perustaa uuden akatemian ja alkaa kouluttaa tietoturvaosaajia – Tästä koulutuksessa on kyse

Tamperelaislähtöinen Gofore alkaa kouluttaa kyber- ja tietoturvaosaajia. Ensimmäiseen, puoli vuotta kestävään ja palkalliseen koulutukseen rekrytoidaan 5–10 it-alan ammattilaista.

It-palveluyhtiö Gofore perustaa oman Hackademy-nimisen tietoturva-akatemiansa ja alkaa kouluttaa kyber- ja tietoturvaosaajia. Rekrytoinnit ensimmäiseen koulutukseen ovat käynnissä. Haku on avoinna 5. helmikuuta asti.

Puoli vuotta kestävä koulutus alkaa huhtikuussa. Koulutus ei ole paikkakunta­sidonnainen. Kyber­turvallisuus­liiketoiminnan johtaja Markus Asikainen Goforelta sanoo, että tavoitteena on rekrytoida koulutukseen nyt 5–10 it-alan ammattilaista.

”Haemme ihmisiä, joilla on jo useamman vuoden kokemus it-alalta. He voivat olla esimerkiksi ohjelmisto­kehittäjiä, pilvi­asiantuntijoita, sovellus­arkkitehtejä tai projekti­päälliköitä”, Asikainen sanoo. ”Olennaista on, että hakijalle on jo syntynyt perusvalmiudet it-alalla toimimisesta ja sitten lähdetään suuntaamaan uraa tietoturvaan.”

Koulutus on palkallinen. Valitut hakijat työllistyvät Goforelle vakituiseen työsuhteeseen ja he saavat yhtiön tietoturvakonsulttitiimistä mentorin. Koulutus suoritetaan työn ohessa ja se vie työajasta noin yhden päivän viikossa.

”Eli henkilöt tekevät meillä omaa, nykyistä osaamistaan vastaavia työtehtäviä ja sitten kouluttautuvat työn ohessa tietoturvaan”, Asikainen kertoo. ”Pyrkimys on luoda heille laaja-alainen näkemys tietoturvaan.”

Mikä? Gofore oyj Digitaalisten palveluiden suunnitteluun ja palveluihin erikoistunut pörssiyhtiö. Aloitti toimintansa vuonna 2002 Tampereella, missä yhtiön pääkonttori yhä sijaitsee. Liikevaihto oli 149,9 miljoonaa euroa vuonna 2022. Vuotta aiemmin liikevaihto oli 104,5 miljoonaa euroa. Tilikauden 2021 tulos oli 9,1 miljoonaa euroa. Työntekijöitä on yhteensä noin 1 300. Gofore toimii Suomessa, Saksassa, Itävallassa, Virossa, Espanjassa ja Italiassa. Yhtiön toimitusjohtaja on vuodesta 2019 lähtien ollut Mikael Nylund.

Paljon kiinnostusta

Kysyntä erilaisille kyber- ja tietoturvapalveluille on kasvussa. Samaan aikaan alan osaajista on pulaa. Esimerkiksi Kyberala ry on arvioinut, että Suomessa olisi tarve 8 000–10 000 kyber- ja tietoturva-alan osaajalle, liikenne- ja viestintäministeriö taas arvioi, että lähivuosien tarve olisi 6 000–13 000 osaajaa.

”Lisäksi rekrytointitilanteissa on yleisestikin tullut esille se, että hakijoilla on paljon kiinnostusta tietoturvaan, mutta kouluttautuminen siihen on ollut aika pitkälti monen osalta omaehtoista”, Asikainen kertoo.

Hän sanoo, että yhtiössä on jo aiemmin viety yksittäisiä henkilöitä samantyyppisen koulutusputken läpi. Kokemukset ovat olleet hyviä. Työn ohessa kouluttautuminen takaa Asikainen mukaan hakijoille vakautta ja jatkuvuutta ilman että uraputki katkeaa.

Aika näyttää, jääkö koulutus pysyvämmäksi. ”Itse kyllä näkisin vahvasti niin, että tämänkin osalta pitäisi päästä jatkuvuuteen. Tämän pitäisi olla yksi malli, jolla pystytään tuomaan henkilöitä matalalla kynnyksellä tietoturvan piiriin.”

Asikainen arvioi, että tieto­turva­palveluiden kysynnän kasvun taustalla vaikuttavat muun muassa Venäjän Ukrainassa aloittama hyökkäyssota ja viime vuosina paljon mediassakin esillä olleet erilaiset tietoturvaongelmat. ”Organisaatioissa on herätty siihen, että tietoturvan osalta on paljon kehitettävää.”