Saarioisten tilikauden 2022 tulos jää alle edellisvuoden. ”Aika tyytyväisiä täytyy kuitenkin olla, että kohtuudella selvittiin tästä.”

Saarioinen oy:n hallituksen puheenjohtaja Kaisu Avotie palkittiin tiistaina vuoden 2022 yritysjohtajana. Tampereen kauppakamari on jakanut palkintoa yritysjohtajille vuodesta 1995.

Tampereen kauppakamari palkitsi Saarioinen oy:n hallituksen puheenjohtajan Kaisu Avotien, 63, vuoden 2022 yritysjohtajana.

”Tokihan se on hieno tunnustus omasta tekemisestä ja siitä, että firma on pitkään pystynyt alueella toimimaan”, sanoo Avotie, joka on johtanut vuodesta 2010 Kangasalla toimivan perheyrityksen hallitusta.

Kuka? Kaisu Avotie Syntynyt Espoossa vuonna 1959, Sahalahdelle vuonna 1969. Koulutus hortonomi-AMK, Hämeen ammattikorkeakoulu Lepaa, 1998. Työura Saarioinen oy:n hallituksen puheenjohtaja 2010–, eri tehtävissä vuodesta 1985, Artekno oy:n hallituksen puheenjohtaja 2017–, Artekno-Saarioinen oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen 2012– ja Kinnalan Taimistot oy:n toimitusjohtaja 1992–. Perheessä puoliso Pekka Keveri ja poika Oskari Avotie. Harrastaa mökkeilyä, luonnossa liikkumista, sienestystä.

Hänet palkittiin pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstä Pirkanmaan elinkeinoelämän hyväksi.

Avotietä naurattaa kysymys pitkältä uralta mieleen jääneistä asioista. ”Minulla on kohtuullisen kirjava ura sinänsä, että minähän olen aloittanut itseasiassa maatalousharjoittelijana Saarioisilla. Sieltä siunaannuin taimiston puolelle, ja sitä kautta vein maataloutta eteenpäin.”

Taimistosta tuli Saarioisten tytäryhtiö, ja myös tytäryhtiöiden johtajat istuivat emoyhtiön hallituksessa. ”Sillä tavalla aloitin hallitustyöskentelyn Saarioisten puolella”, Avotie kertoo.

”Olen edelleen taimiston toimitusjohtaja, vaikka varsinainen toiminta viime vuonna lopetettiin yli 70 vuoden toiminnan jälkeen, kun ei jatkajaa löytynyt. Yhtiö lopettaminen kestänee vielä tovin.”

Veljen menehdyttyä vuonna 2010 onnettomuudessa Avotie siirtyi hallituksen puheenjohtajaksi.

”Lattiatasolta täytyy aloitella, että asiat tulevat tutuiksi”, hän tiivistää. ”Seuraaville sukupolville on ainakin yritetty antaa samansorttista aloitusta.”

Seuraava sukupolvi istuu nyt perheen muovialan yrityksen Arteknon hallituksessa. Sukupolvenvaihdoksen aika on Avotien mukaan sitten, kun omistajiin jo kuuluvat lapset ovat kypsiä vetovastuuseen.

Vaikeita vuosia

Vuodesta 1957 toimineen Saarioinen oy:n liikevaihto oli 2021 viimeisimmässä tilinpäätöksessä 235,09 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 14,57 miljoonaa euroa. Liikevaihto nousi 3,1 prosenttia ja liikevoittoprosentti oli 8,6. Työntekijöitä oli 1 042. Koko Saarioinen-konsernin liikevaihto oli 248,3 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 18,24 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 tilinpäätös julkaistaan maaliskuussa.

”Olemme siinä mielessä hyvällä alalla, että ihmisten tarvitsee aina syödä”, Avotie sanoo. ”Mutta totta kai yleinen tilanne vaikuttaa meillekin. Ihmisten kulutus on tarkempaa ja siirrytään mahdollisesti edullisempiin tuotteisiin.”

Kustannusten nousu on aiheuttanut Avotien mukaan yrityksille suuria paineita. ”Ja se tulee jatkumaan jonkin aikaa, mutta ei ehkä niin isona kuin tähän mennessä. Käsitykseni on, ettei tästäkään vuodesta päästä eteenpäin ihan muutaman prosentin hinnankorotuksilla.”

Hän uskoo, että alan palkkaneuvotteluista tulee vaikeat tänä vuonna. ”Kyllähän senkin ymmärtää, kun kustannukset nousevat kaikilla, ei yksistään valmistavalla teollisuudella, vaan kaikilla ihmisillä. Eläminen maksaa enemmän.”

Avotie arvioi, että tilikauden 2022 tulos jää paljon alle edellisvuoden. ”Aika tyytyväisiä täytyy kuitenkin olla, että kohtuudella selvittiin tästä vuodesta.”

Avotien mukaan toimita on ollut tärkeä varmistaa myös alkavan tilikauden kannalta. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan teki maakaasun saannista epävarmaa. Uunien toiminnan varmistaakseen yhtiö hankki tehtaalle oman laitteiston nesteytetyn maakaasun käyttöä varten kesällä 2022.

Kuuntelu tärkeää

Johtamisesta Avotie sanoo, että on tärkeää osata kuunnella ja tehdä päätöksiä. ”Ryhmässä se tekeminen syntyy, ja yritykseen tarvitaan aina useampia tekijöitä. Eri asioilla on eri ammattilaiset.”

Nuorissa johdettavissa hän on huomannut kärsimättömyyttä. ”Välillä on vaikea saada menemään läpi, että kukaan ei ole seppä syntyessään. Nykymaailma on vähän sellainen heti kaikki mulle nyt.”