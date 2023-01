Vielä syyskuun alussa kahden vuoden määräaikaisten sähkösopimusten keskiarvo oli noin 40 senttiä kilowattitunnilta. Tammikuussa hinnat ovat laskeneet.

Määräaikaisten sähkösopimusten hinnat ovat edelleen laskussa. Aamulehden vertailussa halvin kiinteähintainen määräaikainen sopimus on nyt 15,50 senttiä kilowattitunnilta. Kyseessä on Helenin kiinteä kahden vuoden sähkösopimus.

Pörssisähkön spot-keskihinta oli viime viikolla 10,27 senttiä kilowattitunnilta. Joulukuussa keskihinta oli 27,06 senttiä kilowattitunnilta. Vielä syyskuun alussa kahden vuoden määräaikaisten sähkösopimusten keskiarvo oli noin 40 senttiä kilowattitunnilta. Tammikuun alussa hinnat olivat laskeneet noin 25 senttiin.

Aamulehti vertasi valtakunnallisesti tarjolla olevia eri yhtiöiden määräaikaisten sähkösopimusten hintoja. Hinnat on poimittu yhtiöiden verkkosivuilta tiistaina 24. tammikuuta. Kaikki sähkösopimusten hinnat sisältävät kymmenen prosentin arvonlisäveron. Vero nousee takaisin 24 prosenttiin toukokuun alussa ja se nostaa määräaikaisten sopimusten hintoja.

Määräaikaisten sopimusten hintavertailu

Fortum

Kahden vuoden määräaikaisella sopimuksella sähkön hinta on kilowattitunnilta 16,28 senttiä. Kuukausittainen perusmaksu on 3,99 euroa.

Lisäksi tarjolla on 14,03 sentin sähkösopimus kahdeksi vuodeksi 3,54 euron perusmaksulla ja kulutusvaikutuksella. Siinä asiakkaan sähkönkulutus laskee tai nostaa kuukausihintaa sen mukaan käytetäänkö sähköä edullisen vai kalliin sähkön aikaan.

Helen

Kiinteä kahden vuoden sähkösopimus maksaa Helenillä 15,50 senttiä kilowattitunnilta ja 12 kuukaudelta 16,63 senttiä. Molemmissa perusmaksu on 5,31 euroa kuukaudelta.

Lisäksi tarjolla on kahden vuoden määräaikainen sopimus kulutusvaikutuksella. Siinä asiakkaan sähkönkulutus laskee tai nostaa kuukausihintaa sen mukaan, käytetäänkö sähköä edullisen vai kalliin sähkön aikaan. Sopimuksen kilowattituntihinta on 12,99 senttiä ja perusmaksu 3,54 euroa kuukaudessa.

Imatran seudun Sähkö

Kiinteä kahden vuoden sähkösopimus maksaa 18,50 senttiä kilowattitunnilta ja 12 kuukauden sopimuksella 20 senttiä. Perusmaksu on molemmissa sopimuksissa 3,46 euroa kuukaudessa.

KSS Energia

KSS Energia tarjoaa 12 kuukauden sähkösopimusta 17,87 sentin kilowattituntihintaan. Kahden vuoden määräaikaisessa sopimuksessa hinta on vähän pienempi, 16,83 senttiä kilowattitunnilta. Molemmissa sopimuksissa perusmaksu on 3,89 euroa kuukaudelta.

Lumme-energia

Lumme-energia ei tee tällä hetkellä uusia määräaikaisia sopimuksia.

Nordic Green Energy

Nordic Green Energyn kahden vuoden kiinteästä tuulisähkösopimuksen kuukausihinnasta puolet muodostuu pörssisähkön hinnasta, puolet sopimuksessa määritellystä kiinteästä energian hinnasta, joka on 20,90 senttiä kilowattitunnilta, ja välityspalkkiosta. Kahdentoista kuukauden sopimuksessa kiinteä hinta on 23,90 senttiä kilowattitunnilta. Molemmissa sopimuksissa kuukausimaksu on 3,56 euroa.

Mikä? Kulutusvaikutus sähkösopimuksessa Kulutusvaikutus tarkoittaa sitä, että sähkölaskun loppusummaan tulee joko vähennys tai lisämaksu riippuen sähkönkäytön ajoituksesta. Sähkönkulutus, mikä ajoittuu pörssisähkön kuukausikeskihintaa edullisempiin ajankohtiin, vaikuttaa laskevasti kulutusvaikutuksen suuruuteen ja toisinpäin. Kulutusvaikutus lasketaan vähentämällä asiakaskohtaisesta pörssisähkön hankintahinnasta (senttiä/kilowattitunti) kunkin kuukauden pörssisähkön painottamaton keskihinta (snt/kWh). Vaikutus voi olla negatiivinen tai positiivinen.

Omavoima (Omistajina muun muassa Valkeakosken energia ja Leppäkosken Energia)

Kiinteä kahden vuoden sähkösopimus maksaa 26,50 senttiä kilowattitunnilta. Perusmaksu on 3,95 euroa kuukaudelta.

Oomi

Oomi ei tee tällä hetkellä uusia määräaikaisia sopimuksia.

Tampereen sähkölaitos

Tampereen sähkölaitos ei tee tällä hetkellä uusia määräaikaisia sopimuksia.

Vaasan sähkö

Vaasan sähkö ei tee tällä hetkellä uusia määräaikaisia sopimuksia.

Vattenfall

Kiinteä kahden vuoden sähkösopimus maksaa 17,44 senttiä kilowattitunnilta. Perusmaksu on 3,99 euroa kuukaudessa.

Vihreä Älyenergia

Kiinteä kahden vuoden sähkösopimus maksaa 16,27 senttiä kilowattitunnilta. Perusmaksu on 3,95 euroa kuukaudessa. Tuote on tarkoitettu alle 15 000 kilowattitunnin vuosikulutuksen kohteisiin.

Väre

Määräaikainen, kulutusvaikutuksen sisältävä kahden vuoden sopimus maksaa Väreellä 15,46 senttiä kilowattitunnilta. Siinä asiakkaan sähkönkulutus laskee tai nostaa kuukausihintaa sen mukaan, käytetäänkö sähköä edullisen vai kalliin sähkön aikaan. Sopimuksen kuukausimaksu on 3,53 euroa.

Oikaisu 25.1.2023 kello 7.40: Toisin kuin jutussa väitettiin, Vattenfall tarjoaa myös määräaikaista sopimusta.