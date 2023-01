Tamperelainen Modulight nousi pörssissä raketin lailla – sai merkittävän myyntiluvan Yhdysvalloissa

Yhtiön osake oli maanantaina uutisen tultua julki yli 45 prosentin nousussa. Kovilla taloutensa kanssa ollut yhtiö pitää myyntilupaa erittäin merkityksellisenä.

Modulightin toimitusjohtajan Seppo Orsilan mukaan myyntiluvassa on kyse erittäin merkityksellisestä asiasta. Kuva on otettu syyskuussa 2021.

Aamulehti

Tamperelaisyhtiö Modulightin osake oli maanantaina nousukärjessä Helsingin pörssissä. Rakettimaisen nousun aiheutti uutinen, että Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA on antanut myyntiluvan yhtiön laserlaitteelle. Laitteen avulla hoidetaan kostean silmänpohjan ikärappeumaa.

Modulightin toimitusjohtaja Seppo Orsila sanoo, että myyntilupa on yhtiölle erittäin merkityksellinen useastakin näkökulmasta, eikä pelkästään siksi, että ML6710i-laitetta voidaan alkaa myydä Yhdysvalloissa.

Lupa validioi Orsilan mukaan yhtiön strategiaa ja myös laseralustaa, jota myydään useisiin eri käyttötarkoituksiin ja useille eri asiakkaille.

”Olemme huomanneet, että sijoittajat ovat olleet erittäin kiinnostuneita tästä asiasta. Tätähän käsiteltiin aika paljon yhtiön listautumisen yhteydessä, ja senkin jälkeen kutakuinkin kaikissa sijoittajapuheluissa tästä on kysytty. Siksi ajattelemme, että tämä on tärkeä asia yhtiön sijoittajille”, Orsila sanoo.

Yhtiö antoi maanantaina kello 14.05 sisäpiiritiedotteen myyntiluvan hyväksynnästä. Modulightin osake vahvistui pörssipäivän aikana 48 prosenttia 2,75 euroon. Yhtiö listautui Helsingin pörssin First North -listalle syksyllä 2021.

Mikä? Modulight oyj Biolääketieteen alan yritys, joka perustettiin vuonna 2000. Pääkonttori sijaitsee Tampereella. Valmistaa lääketieteessä ja esimerkiksi itseajavissa autoissa sekä älykkäässä tulostuksessa hyödynnettäviä lasereita. Suunnittelee ja valmistaa laservaloa hyödyntäviä laitteita syöpähoitoihin, silmäsairauksiin ja genetiikkaan. Liikevaihto 9,1 miljoonaa euroa vuonna 2021, ja yritys työllisti 51 henkilöä. Tilikauden tulos 2021 oli -5,1 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti oli -7,2, omavaraisuusaste oli 87,1 prosenttia.

Yhteistyössä muiden kanssa

Yhtiö aloitti yhteistyön silmäsairauksien hoitoon keskittyvän Bausch + Lombin kanssa myyntilupahakemuksen valmistelusta 2018. Kumppaniyhtiön injektoitava valoherkistäjälääke aktivoidaan laserlaitteen avulla.

Yhtiö on jo toimittanut laitetta useille eri lääkeyhtiöille muun muassa silmämelanooman hoitamiseen. ”Muut ovat vasta kliinisissä kokeissa”, Orsila sanoo.

Hän uskoo, että myyntilupa on myös näyttö liiketoimintamallin toimivuudesta laitteiden myynnissä.

Ei sisäpiiriohjeistusta

Lokakuussa 2022 kerrottiin, että Modulightin tuloskunto on rojahtanut raskaasti tappiolle. Yhtiö teki tammi–syyskuussa 5,3 miljoonan euron liiketappion, kun vuosi sitten samalla ajanjaksolla yhtiö teki 3,3 miljoonan euron liikevoiton.

Koska yhtiö ei antanut nyt sisäpiiriohjeistusta taloudestaan, Orsila arvioi myyntiluvan merkitystä kovilla olleelle yhtiön taloudelle samoin sanoin kuin aluksi. ”Kyse on erittäin merkityksellisestä asiasta.”

Yhtiö julkaisee vuoden 2022 tilinpäätöksen tiedot kuukauden päästä, 23. helmikuuta

Modulight on jättänyt tuotteen myyntilupahakemuksen myös Euroopan unionissa, ja odottaa myyntilupaa tänä vuonna. Onko sen aikataulusta tietoa? ”Tässä on ehkä korona-aikana joutunut heittämään romukoppaan kaikki aikaisemmat kokemukset siitä, mitä aikataulut ovat olleet. On ehkä parempi olla ennustamatta mitään.”