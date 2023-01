Tampere voi lämmetä ydinkaukolämmöllä jo 2030-luvulla – Nyt kaupunki selvittää, minne pienydinvoimalan voisi kaavoittaa

Pienydinvoimalan kaavoitus voi kestää jopa viisi vuotta. Sen pilotoinnista tekee vaikean nykyinen lainsäädäntö ja riittämätön teknologia.

Yksi vaihtoehto pienydinvoimalan paikaksi voisi voimala-asiantuntijan mukaan olla Epilänharju, jossa sijaitsee maakaasulaitos. Siellä on valmiina jo voimalan turbiini ja generaattori.

Aamulehti

Tuoreen selvityksen mukaan Tampere voisi lämmetä ydinkaukolämmöllä jo 2030-luvulla, kerrotaan Tampereen sähkölaitoksen tiedotteessa. Selvityksen on tehnyt teknologiatutkimuskeskus VTT ja Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT. Selvityksen tilaajina olivat Tampereen sähkölaitos ja 10 muuta energiayhtiötä sekä Lappeenrannan kaupunki.

Aikataulu on tiedotteen mukaan mahdollinen, kun suunnittelussa keskitytään sähkön ja lämmön sijaan pelkkää lämpöä tuottavaan pienydinreaktoriin. Kun reaktori tuottaa vain kaukolämpöä, se on tiedotteen mukaan helpompi, edullisempi ja nopeampi toteuttaa. Laitoskomponentit voitaisiin rakentaa tiedotteen mukaan tehtailla sekä konepajoilla ja tuoda valmiina asennuspaikalle.

Perinteisestä ydinreaktorista pelkkää lämpöä tuottava pienreaktori eroaa myös siten, että se ei tuota lainkaan höyryä. Näin ollen pienydinreaktori voidaan sijoittaa lähemmäs asutusta.

Elokuussa neljä kaupunginvaltuuston jäsentä teki Tampereella aloitteen varautumisesta pienydinvoimaloiden rakentamiseen. Aloitteen allekirjoitti 12 muuta valtuutettua. Paikallisten poliitikkojen aloitteesta käynnistynyt työ on vielä kesken. Parhaillaan Tampereen kaupunki selvittää, minne pienydinreaktorin voisi kaavoittaa. Kaavoitus voi kestää jopa viisi vuotta.

Lue lisää: Tampereen valtuustossa esitettiin etsittäväksi sijoituspaikkaa pienydinvoimalalle – ”Pystyy sijoittamaan ihan hyvin kaupungin lähistölle”

Sopiva paikka

Selvityksen perusteella paras paikka reaktorille olisi sellainen, jossa on jo ennestään alueen muuta käyttöä rajoittavaa teollisuutta. Tällaiset alueet ovat tyypillisesti kaukana tiheästä asutuksesta, mutta kuitenkin jokseenkin lähellä kaukolämpöverkkoa.

Moro haastatteli syyskuussa 2022 energia-asioihin ja muun muassa tamperelaisiin voimalaitoksiin perehtynyttä Matti Salosta, jonka mukaan pienydinvoimala voitaisiin sijoittaa Epilänharjulle, jossa on maakaasuvoimalaitos. Siellä on valmiina jo voimalan turbiini ja generaattori. Voimalaa voitaisiin käyttää kaukolämmön tuottamiseen, sillä Salosen mukaan voimala on liitetty kaukolämpöverkkoon.

Lue lisää: Voimalaharrastajan mielestä Tampereelle saisi nopeasti pienydinvoimalan: ”Epilänharjulla ovat valmiina kaukolämpö, sähköverkko ja Nässyn lauhdevesi”

Tarvitaan teknologiaa

Selvityksen mukaan ydinkaukolämmön pilotoinnista tekee hankalan se, että siihen liittyvän teknologian kypsyysaste on matala. Kansainvälisesti on käynnissä joitakin pienydinreaktorihankkeita, mutta kooltaan ne ovat usein liian suuria muiden kuin Helsingin kokoisen kaupungin käyttöön. Lisäksi kansainvälisille hankkeille on tyypillistä, että niissä kehitettävät reaktorit tuottavat lämmön ohella sähköä.

Teknologian lisäksi myös kesken olevaan lainsäädäntöön sekä kaavoitukseen liittyy epävarmuuksia. Tampereen sähkölaitoksen pitkän aikavälin energiataloussuunnittelusta vastaavan asiantuntijan Juko Vähätiiton mukaan nykylainsäädännöllä pienreaktori voitaisiin rakentaa, mutta ongelmana on se, että lainsäädäntö olettaisi niiden olevan Loviisan tai Olkiluodon kokoisia megaprojekteja. Pienreaktori olisi 50 tai 100 kertaa pienempi. ”Samoilla prosesseilla se ei vain toimi kauhean sujuvasti”, Vähätiitto sanoo.

Ydinvoima on Vähätiiton mukaan yksi niistä harvoista fossiilittomista vaihtoehdoista, joka on mittakaavaltaan niin suuri, että se mahdollistaisi Tampereen kokoisen alueen lämmön tuotannon. ”Pelkkää lämpöä tuottava reaktori vastaisi siihen tarpeeseen.”