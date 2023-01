Missä sijaitsee Tampereen Piilaakso? – Näin arvioivat asiantuntijat

Tampereesta on kasvanut todellinen it-yhtiöiden keskittymä. Aiemmin yhtiöt sijoittuivat useimmiten Hervantaan, mutta viime vuosina on tapahtunut selvä muutos. Missä sijaitsee nyt Tampereen Piilaakso?

Ratapihankadun varressa (vas.) on Technopolis Asemakeskus, jossa on Solitan pääkonttori. Sen taakse rakennetaan GO21-korttelia, johon tulevat Goforen pääkonttori ja M-Files. Vincitin pääkonttori sijaitsee Hervannassa.

Aamulehti

Tamperelainen M-Files kertoi muuttavansa pääkonttorinsa Ratapihankadun varteen rakennettavaan uuteen GO21-toimistokortteliin. Jo aiemmin Gofore on kertonut siirtävänsä pääkonttorinsa saman korttelin rakennuksen. Aivan naapurissa sijaitsee Technopolis Asemakeskuksessa Solita oy. Kaikki kolme lukeutuvat Tampereen suurimpiin it-firmoihin. Solitan liikevaihto on yli sata miljoonaa euroa, ja kahden muun kymmeniä miljoonia euroja vuodessa.

Tampereella aseman ympäristöön, Tullin alueelle ja Ratapihankadun varteen on syntynyt vakavasti otettava teknologiayritysten keskittymä. Alueella sijaitsee lukuisia it-alan yrityksiä Technopolis Yliopistonrinteessä ja Asemakeskuksessa, Tulli Business Parkissa ja Tampereen Pendoliinossa.

Tampereella on totuttu siihen, että pitkään teknologiayritykset sijoittuivat Hervantaan, Tampereen yliopiston liepeille. Edelleen Hervannassa on merkittävä määrä it-alan yrityksiä.

It-tiivistymiä on toki muuallakin Tampereella, mutta aseman seudulla ja Hervannassa tihentymä on selkeä.

Onko keskusta kirinyt Hervannan ohitse, jos etsitään Tampereen Piilaaksoa? Kysytäänpä muutamalta asiantuntijalta, kumpi ansaitsee tittelin.

Koko Tampere

Solitan toimitusjohtaja Ossi Lindroos vastaa, että kummassakin paikassa on etunsa. Hän sanoo, että esimerkiksi Solitan kaltaiset, modernit it-palveluyhtiöt ovat usein helposti saavutettavissa paikoissa lähellä kaupunkien keskustoja, palveluita ja asiakkaita. Uusia innovaatioita luovien tuotekehitysyhtiöiden paikat sijoittuvat luontevasti lähelle yliopistojen kampusta Hervantaan.

”Ylipäätään voi sanoa, että koko Tampere on uuden aikakauden it-palveluyhtiöiden Piilaakso. Täällä on monta hyvää yhtiötä.”

Lindroos sanoo, että teknologiakeskittymässä yhtiöt kirittävät toisiaan, mutta tekevät myös yhteistyötä. ”Se on hyväksi meille kaikille. Olemme tehneet paljon yhteistyötä ja yhteisiä hankkeita. Kun ihmiset tuntevat toisensa, voimme näyttäytyä kokoamme isompina: esimerkiksi olemme muutaman kerran tarjonneet yhteistyössä EU-hankintoihin ja kilpailutuksiin, joihin minkään meidän toimijamme muskelit välttämättä eivät yksin riitä.”

Etualan Tecnopolis Asemakeskuksessa Ratapihankadulla on Solitan lisäksi useita muita teknologiayrityksiä. Taustalle rakentuu Go21, johon muuttavat Gofore ja M-Files.

Keskusta

Vincitin pääkonttori sijaitsee Hervannassa. Yrityksen perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Mikko Kuitunen arvioi, että Tampereen Piilaakso -tittelin vie keskusta tai se on ainakin siirtymässä sinne. Hän kertoo, että Vincitin perustamisen aikaan Hervanta oli itsestään selvä valinta, eikä keskustaa edes harkittu. Nyt asemanseudullakin on toimisto.

”Kovin vakavaa vastakkainasettelua tässä ei synny. Molempi parempi.”

Teknologiakeskittymän syntymisestä puhuttaessa ei Kuitusen mielestä voi ohittaa Tampereen korkeakoulujen ja Nokian merkitystä, jotka ovat luoneet opiskelua ja tutkimusta ruokkivaa osaamista.

”Usein organisaatioissa ratkotaan kompleksisia kokonaisuuksia ja tarvitaan erilaisia partnereita. Se tuottaa verkostoa ja maantieteellistä läheisyyttä.” Keskittymät taas tuottavat alustoja startup-yrityksille, jotka saavat työskentely- ja kehittymismahdollisuuksia. ”Uskon että yhteisinnovoinnilla ja saumattomalla yritysten ja yliopistojen yhteistyöllä synnytetään maailmanluokan innovaatioita.”

Keskittymän ainoa miinus liittyy työvoiman saatavuuteen. Siinäkin keskeisellä sijalla on kaupungin vetovoimaisuus, jossa tällä hetkellä Tampere porskuttaa hyvin. ”Sinä aikana kun olen ollut yritysmaailmassa, Tampere ei ole ikinä ollut näin paljon puheissa kuin viimeisen puolentoista vuoden aikana. Tampereella on hyvät edellytykset nousta ict-koulutuksen ykköspaikaksi.”

Toimitusjohtaja Mikko Kuitunen sanoo, että Hervanta oli itsestäänselvä valinta, kun Vincit perustettiin 2007. Nyt yrityksellä on toimitila myös keskustassa. Kaupunkien keskustojen palvelut ja saavutettavuus.

Siirtymä tapahtumassa

Tampereen seudun elinkeino- ja kehitysyhtiön, Business Tampereen toimitusjohtaja Harri Airaksinen sanoo, että vielä 20 vuotta sitten Hervanta ja Hermia oli luonteva ja selkeä teknologiayritysten sijoittumispaikka, mutta nyt kaupungin keskustasta on tullut houkutteleva. ”Ehkä nyt insinöörijoukossa on tapahtumassa muutos, että keskusta tuntuu vetovoimaiselta. Ei se sattumaa ole, että yrityksiä siirtyy keskustaan.”

Hän uskoo, että tässä näkyy eri sukupolvien erilaiset toiveet siitä, millainen on hyvä työympäristö. Keskustassa houkuttelevat hyvät yhteydet ja monipuoliset palvelut.

”Hervannalla on edelleen vahva teknologiaprofiili yritysten keskuudessa, mutta on varmasti paikallaan miettiä, tarvitseeko se päivitystä vetovoimatekijöiden osalta kilpailun koventuessa. Ratikka sellainen on jo ilman muuta.”

Airaksinen uskoo, että teknologiakeskittyminen Tampereelle jatkuu. Hän nostaa esille muun muassa siru- ja turvallisuusteknologiat, joissa Tampereella on vahvaa osaamista ja joita tukee kaupungin hyvä imu. ”Vetovoima on kunnossa, kustannustaso on kohtuullinen asumisessa, palvelut ja saavutettavuus on hyvä. Tämä on erittäin hyvä yhtälö.”

Kolmen asiantuntijan puheenvuorojen jälkeen näyttää siltä, että keskusta ja aseman seutu ansaitsevat hienoisen voiton kamppailussa Tampereen Piilaakso -tittelistä.