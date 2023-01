Aamulehdessä 14. tammikuuta sivuilla A4–5 julkaistussa Tarastenjärvelle rakennettavaa vetytehdasta käsittelevässä jutussa oli virheitä.

Vetytehtaissa vihreän vedyn valmistamisen jälkeisessä metanoinnissa käytetään paikallisten voimalaitosten savukaasuista talteen otettua hiilidioksidia. Alun perin sanottiin hiilidioksidia käytettävän vedyn valmistuksessa. Hiilidioksidia käytetään metanoinnissa.

Vedyn erottaminen vesimolekyyleistä elektrolyysissä on hyvin energiaintensiivinen prosessi. Alun perin kerrottiin vetyä erotettavan happimolekyyleistä.

Sen lisäksi, että vety on alkuaine, joka tihkuu ilmoille liki olemattomista raoista, se on myös hyvin räjähdysherkkää. Alun perin vedyn sanottiin olevan yhdiste. Vety on alkuaine.