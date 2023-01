Matkahuolto aikoo muuttaa Tampereen linja-autoasemalta logistiikka­keskukseensa Sarankulmaan. Linja-autoaseman pistettä ei enää tarvita, koska paketit saa haettua ja lähetettyä automaateissa ja palvelupisteissä eri puolilla kaupunkia. Isoja irtisanomisia ei ole näillä näkymin tulossa.

Matkahuolto on perinteisesti toiminut Tampereen linja-autoasemalla. Kesäkuun jälkeen asemalla ei enää pysty lähettämään eikä noutamaan paketteja eikä ostamaan bussilippuja.

Aamulehti

Matkahuolto aikoo siirtää palvelunsa Tampereen linja-autoasemalta Tampereen logistiikkakeskukseen Patamäenkadulle Sarankulmaan. Tämän vuoksi yhtiö aloittaa muutosneuvottelut eli entiset yt-neuvottelut Tampereella 19. tammikuuta.

Matkahuollon tuotantojohtaja Jani Stålhammar kertoo muutosneuvotteluiden koskevan Matkahuollon Tampereen tuotannon koko henkilökuntaa eli 30–40 ihmistä.

”Irtisanomisille on todennäköisesti vähäinen tarve. Mutta koska neuvottelut eivät ole vielä edes alkaneet, ei voi sanoa, ettei irtisanomisuhka koskisi ketään. Mutta vähentämistarve on pieni”, Stålhammar sanoo. ”Eikä kaikille ehkä sovi työpaikan muutto kaupungin keskustasta vähän sivummalle.”

Siirtynyt automaatteihin

Stålhammarin mukaan muutosneuvottelut johtuvat siitä, että pakettien liikuttelu Tampereen linja-autoasemalla on vähenemään päin. Pakettiliikennettä on siirtynyt pakettiautomaatteihin ja palvelupisteisiin. Matkahuollolla on niitä Tampereella 41 ja niistä voi hakea ja lähettää paketteja kaikkina viikonpäivinä.

Palvelupisteet ja pakettiautomaatit säilyvät muutoksessa ennallaan. ”Asemalta ei voi todennäköisesti voi enää 30. kesäkuuta lähettää ja noutaa paketteja, vaan se on tehtävä Sarankulman logistiikkakeskuksessa, pakettiautomaateilla tai jossakin palvelupisteistä.”

Tampereella on 41 Matkahuollon pakettiautomaattia ja palvelupistettä. Ne ovat vähentäneet pakettiliikennettä Matkahuollon pisteessä Tampereen linja-autoasemalla. Aamulehti kuvasi varastotyöntekijä Ville Karhusaaren työssään linja-autoaseman pisteessä kesäkuussa 2019.

Myös nouto- ja jakelupalvelut säilyvät ennallaan eli esimerkiksi kotiovelle tilatut paketit toimitetaan kuten ennenkin.

Lipunmyynti asemalla loppuu

Toinen syy Matkahuollon palvelujen aiottuun loppumiseen Tampereen linja-autoasemalla on se, että valtaosa bussilipuista ostetaan nykyään verkosta. Matkakorttien myynti loppuukin Tampereen asemalla 30. kesäkuuta. Sen jälkeen lippuja voi ostaa digitaalisesti Matkahuollon verkkosivuilta ja sovelluksesta.

”Lippuja voi edelleen ostaa käteisellä myös suoraan kuljettajilta bussista”, Stålhammar sanoo.