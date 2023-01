Tamperelainen Tasowheel niputtaa tytäryhtiönsä, ratkaisu ei johda irtisanomisiin

Yhtiön Hervannassa sijaitseva tuotanto kokee isot muutokset. Jatkossa yhteen halliin keskitetään kaikki kokoonpano ja toiseen koneistus. Tällä vastataan toimitusjohtajan mukaan työvoimapulaan.

Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa toimiva teknologiakonserni Tasowheel yhdistää kolme tytäryhtiötään. Yhtiöissä valmistetaan voimansiirtoratkaisuja ja paperiteollisuuden laadunohjausjärjestelmiä.

Toimitusjohtaja Jarmo Kuikka kertoo, että käytännössä neljä yhtiötä niputetaan samaan. Tasowheel Gears, Tasowheel Systems ja Tikkakoskella toimiva Tasowheel Tikka ovat jatkossa Tasowheel oy. Tamperelaisyksiköt ovat Hervannassa.

Nykyisellä Tasowheel Group oy:llä ei ole operatiivista toimintaa, vaan siinä on talousjohto ja yrityksen johto. Group on omistanut tytäryhtiöt sataprosenttisesti. Tästä lähtien kaikki on saman varjon alla.

Kasvamista ja hyvinvointia

Erikoista pitkään valmistellussa ratkaisussa on se, ettei ketään yhtiön 135 työntekijästä irtisanota. ”Kun aloitimme tämän kehitysprojektin viime vuonna, totesin heti alkuun, ettei irtisanomisia tule. Emme hae tytäryhtiöiden yhdistämisellä kustannussäästöjä, vaan lähinnä synergiaa ja eväitä tulevien vuosien kasvulle”, Kuikka kertoo.

Hän huomauttaa, että paremman tuottavuuden tavoittelu tarkoittaa lähes poikkeuksetta irtisanomisia tai työtaakan lisääntymistä, mutta ei tässä tapauksessa. Liiketoiminnan kasvun vauhdittamiseksi ratkaisulla haetaan myös parannusta henkilöstön hyvinvointiin.

Kaksi hallia, kaksi tehtävää

Kuikan mukaan Tampereella yksiköihin on luvassa merkittäviä muutoksia. ”Meillä on ollut täällä kaksi yritystä, jossa kummassakin on ollut koneistusta ja kokoonpanoa. Jatkossa yhdistämme toiseen halliin kaiken kokoonpanon ja toiseen kaiken koneistuksen.”

Koneiden yhteen halliin siirtämisen jälkeen yksi ihminen pystyy käyttämään välillä kahta konetta. Näin yhtiö saa tarvittavia konetunteja lisää ja ruuhkahuiput tasaantuvat. Tähän on päädytty työvoimapulan vuoksi. ”Pirkanmaalta ja koko Suomesta ei löydy riittävästi hyviä koneistajia.”

Syvällinen osaaminen pintaan

Toimitusjohtajan mukaan henkilöstön toimenkuvat muuttuvat osittain. Hän jatkaa, että välillä on voinut olla tilanne, jossa työntekijä on joutunut pitämään ”viittä eri hattua päässään.” Jatkossa voi olla, että kaksi hattua riittää, mutta työntekijä toimii entistä keskittyneemmin tietylle alueella.

Hän antaa esimerkin. Ennen 30 toimihenkilöä on ostanut, nyt 3–5 henkilöä voi keskittyä ostopuoleen ja loput johonkin muuhun. ”Usein tällaiset yritysjärjestelyt johtavat siihen, että yksi työntekijä tekee jatkossa kahden työt. Me panostamme siihen, että työntekijöillä olisi aiempaa vähemmän eri vastuualueita, jotta jokainen saisi keskittyä omaan tekemiseensä ja pystyy kehittymään siinä.”

Syksyn näkymät sameat

Niin kuin monet muutkin yritykset myös Tasowheel on kärsinyt Venäjän Ukrainassa aloittamasta hyökkäyssodasta ja komponenttipulasta. Raaka-aineen hinnat ovat nousseet merkittävästi ja niiden osuus on konepajateollisuudessa suuri. Kuikka sanoo, että heilläkin on ollut pitkiä sopimuksia, joiden myyntihintoja ei ole saatu nostettua.

Tulevaisuuteen hän suhtautui kuitenkin valoisasti: ”Olemme tehneet ihan asiallista tulosta. Tällä alalla nähdään noin puoli vuotta eteenpäin. Se näyttää suhteellisen hyvältä, mutta syksyn näkymistä emme tiedä vielä mitään.”

Kuikka korostaa, että esimerkiksi paperiteollisuus ei investoi Euroopassa, koska energian hinta on niin korkealla. ”Olemme myös riippuvaisia siitä, miten isoilla yrityksillä kuten Wärtsilällä ja Sandvikilla menee. Ne ovat tärkeitä asiakkaitamme.”

Yhtiö tekee komponenttien ja järjestelmien suunnittelua, valmistusta, kokoonpanoa sekä ylläpitopalveluita niin kotimaisille kuin ulkomaisille kone- ja laiterakentajille. Yrityksen liikevaihto on noin 24 miljoonaa euroa.