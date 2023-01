Uuden sähkötuen maksuun liittyy Vattenfall Suomen toimitusjohtajan Elina Kiviojan mukaan useita kysymyksiä ja vaikeuksia. Virheen mahdollisuus on suuri.

Hallituksen esityksestä kuluttajille tarkoitetusta sähkölaskujen kertakorvauksesta ja sähkölaskujen maksuaikojen pidennyksestä pyydetään parhaillaan lausuntoja. Aamulehti haastatteli eri sähköyhtiöiden edustajia, jotka kertoivat valmistautumisesta korvausten maksuihin. Yhtiöt kertoivat myös sähkötukeen liittyvistä haasteista.

Vattenfall Suomen toimitusjohtajan Elina Kiviojan mukaan on mahdollista, että tuki voi vahingossa mennä sellaiselle asiakkaalle, joka tukea ei tarvitse. Tämä siitä syystä, että eri sähköyhtiöillä on erilaiset ja monimutkaiset järjestelmät, jolloin virheen mahdollisuus kasvaa. Asiakkaita on myös paljon, ja laskuja syntyy suuret määrät. Myös sähkötuotteita on paljon, ja sähkönmyyjillä on erilaisia laskutusrytmejä. Siksi Kiviojan mielestä olisi järkevää, että kohdennettu laskutusapu tehtäisiin valtionhallinnon toimin, ei sähkönmyyjien kautta.

Pulaa tekijöistä

Sähkönmyyjiä on ensinnäkin noin 60, ja niille järjestelmiä toimittaa joukko tietojärjestelmätaloja. Saman tietojärjestelmätoimittajan eri sähkönmyyjille toimittamat järjestelmät eivät Kiviojan mukaan ole keskenään läheskään identtisiä, vaan niitä on räätälöity eri sähkönmyyjien tarpeisiin. Järjestelmiä on rakennettu vaihe vaiheelta edellisten kerroksien päälle. Lisäksi järjestelmiin on tehty yhteydet vanhojen osien ehdoilla, esimerkiksi yhteydet mittaustietokannan, asiakastietokannan ja laskutusjärjestelmän välillä. Siksi Kiviojan mielestä olisi järkevää, että valtionhallinnolla olisi vain yksi keskitetty järjestelmä, jonka kautta kertakorvaus maksettaisiin.

Toiseksi tekijöitä on vähän. Jokainen sähköyhtiö tarvitsee nyt sellaisten ammattilaisten työtä, joista on jo valmiiksi pulaa, kuten ohjelmoijat. ”Tulee kuormitusta, eikä kaikkea varmasti saada aikaiseksi.”

Kolmanneksi sähkönmyyjän johdon ja asiantuntijoiden on ensin ymmärrettävä uuden lainsäädännön vaatimukset ja selvitettävä, mitä muutoksia tarvitaan. Sen jälkeen tietojärjestelmätoimittajan on vietävä muutos järjestelmiin. Lopuksi muutokset täytyisi vielä testata.

Yhtiöille sanktioita

Kivioja muistuttaa, että lainsäädäntö asettaa useita vaatimuksia yhtiöille: laskujen sisältö ja vaatimukset täytyy määritellä hyvin yksityiskohtaisesti. Jos laskussa on virhe tai asiakasta laskutetaan väärin, yhtiö saa sanktiota.

”Yhtiön on tarjottava paljon tietoa laskulla ja tarjottava myös montaa laskutusvaihtoehtoa, kuten eri maksutapoja tai -rytmejä. Aina kun on monimutkaista ja tiukka aikataulu, saattaa sattua virheitä”, Kivioja sanoo.

”Toivottavasti valtionhallinto toteuttaa laskuavun. Niin olisi helpointa.”