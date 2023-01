Aamulehden haastattelemat tamperelaiset näkevät hallituksen sähkötukimallissa monia valuvikoja ja kertovat vaihtoehtoja, kenelle sähkökorvauksia pitäisi maksaa.

”Hallitus maksaa sähkölaskun kertakorvauksen kenelle maksaa. En minä ainakaan saa mitään, koska 90 euron omavastuun kuukausiraja ei täyty. Silti sähkönhintani nousi joulukuussa ensin 34 senttiin kilowattitunnilta ja muuttuu kahden kuukauden välein. Seuraavassa korotuksessa se on jo 45 senttiä kilowattitunnilta. Asun vuokralla rivitalossa, ja sähkölaskuni on kasvanut ja kasvaa roimasti. Tämä on ihan pelleilyä: asian kuuluisi olla niin, ettei sähkö voi maksaa 45:tä senttiä kilowattitunnilta, vaan enintään 20 senttiä. Silloin se hyödyttäisi kaikkia. Helen-sähköyhtiöltä saisi halvemman kahden vuoden sopimuksen, mutta ei minua kiinnosta vaihtaa: ei tämä tilanne voi jatkua yli kesän. En minä näihin sähkönhintoihin kuole, mutta kyllähän tilanne ärsyttää.”

Marko Halonen, 50, Tampereen Lielahti

Marko Halonen kertoo, että hänen sähkölaskunsa on kasvanut roimasti.

”Minulla on edullinen, neljä senttiä kilowattitunnilta maksava määräaikainen sähkösopimus. Sähkölaskuni on 80 neliön asunnossani noin 25 euroa kuukaudessa ja siirtomaksu päälle. Sähkölaskuni on siis paljon pienempi kuin monella muulla. On silti vaikea kysymys, onko oikein, jos sähkötukea eivät saa ne, joiden sähkö maksaa alle 10 senttiä kilowattitunnilta. Tarvitsevatko hyvätuloiset sähkötukea tai mitä, jos sähkösopimuksen hinta on juuri alle 10 sentin ja silti on pienet tulot? Tulosidonnainen tuki olisi oikeudenmukainen tapa korvata sähkönhinnan nousua.”

Krista Vaarala, 31, Tampereen Tesoma

Krista Vaarala kuvailee sähkölaskunsa olevan nyt pienempi kuin monella muulla.

”Asun 45 neliön kerrostaloasunnossa. Viime sähkölaskussani pörssisähkö maksoi 29,57 senttiä kilowattitunnilta, mutta hinta heittelee 10:n ja 30:n välillä. Asuin aiemmin omakotitalossa enkä halua edes tietää, mitä sähkölaskuni olisi siellä nyt. Kerroin olisi iso. Sähkön hinnannousu on pelkkää huijausta: miten sähkön hinta yhtäkkiä näin pompsahti? Mistä hinta muodostuu? Rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät. Sähköyhtiöt tekevät kauheita voittoja, aivan järjettömiä. Valtio lyö rahaa kansalaisten sähkötukiin, mutta sähköyhtiöiden hinnoitteluun ei voida muka puuttua. En hyödy valtion kaavailemasta sähkötuesta millään tavalla, koska ei sähkölaskuni loppusumma nouse yli 90 euron omavastuun. Pientä apua tuesta ehkä on joillekin.”

Jarmo Vähätalo, 50, Tampereen Hyhky

Jarmo Vähätalo sanoo, ettei hyödy itse nyt kaavaillusta sähkötuesta.

”Sähkö maksaa minulle 15 senttiä kilowattitunti ja voin vaihtaa sen, jos hinta halpenee. Asun kerrostalossa ja sähkölaskuni on nyt noin 50 euroa kuukaudessa. Valtion kaavailema sähkötuki on pieni helpotus, vaikka ei se minua hyödytä.”

Toni Saukko, 32, Tampereen Haapalinna

Toni Saukko kuvailee suunniteltua sähkötukea pieneksi helpotukseksi.

”Asun luhtitalossa ja maksan sähköstä 26 senttiä kilowattitunnilta ja noin 150 euroa kolmelta kuukaudelta. Yhtiö on korotellut hintaa ihan mielensä mukaan ja hinta on nyt moninkertainen aiempaan verrattuna. Eihän se kivalta tunnu, etenkin koska maksan yksin kaiken. Hallituksen sähkötuen malli ei ole oikeudenmukainen, koska se ei ole tasapuolinen kaikille. Hyvätuloiset selkeästi hyötyvät, koska he maksavat enemmän. Me jotka kulutamme sähköä vähemmän, emme saa mitään. Kuitenkin sähkön hinnannousu koskee eniten yksin asuvia, yksinhuoltajia ja eläkeläisiä.”

Tiina Mäkelä, 56, Tampereen Hyhky

Tiina Mäkelä sanoo, ettei kaavailtu sähkötukimalli tunnu oikeudenmukaiselta.

”Asun 150 neliön omakotitalossa ja maksan sähköstä 32 senttiä kilowattitunnilta. Hinta muuttuu aina kahden kuukauden välein ja on noussut moninkertaiseksi aiempaan verrattuna. Osun varmasti siihen haarukkaan, joka saa hallituksen sähkötukea, mutta toistaiseksi olen itse pärjännyt. Minua ei henkilökohtaisesti stressaa tämä sähkön hinnannousu, koska olen töissä ja voin vaikuttaa asioihin. Kaikki ne rahat kuitenkin menevät, jotka tulevat.”

Antti Lahtinen, 34, Tampereen Pohtola