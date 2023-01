Tampereen kaupungin ja Metso Outotecin tonttikauppa vahvistui – Rakennuslupa hakuun vielä tänä vuonna

Kaupasta tehdyt valitukset hylättiin. Metso Outotecin investointi Tampereen Lahdesjärvelle, tonttikauppa ja kaava saivat lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden 22. joulukuuta tekemällä päätöksellä.

Tampereen kaupungin päätös myydä Metso Outotecille tontti Akulatinkadulta Lahdesjärveltä on saanut lainvoiman. Samalla tontin asemakaavaehdotuksen käyttötarkoituksen muutos tuli lainvoimaiseksi.

”Seuraavaksi haetaan rakennuslupa”, sanoo Metso Outotecin Tampereen tehtaan johtaja Pasi Vuorinen. Rakennuslupaa on tarkoitus hakea tämän vuoden aikana.

Vuorisen mukaan päätös oli odotettu ja se tuli ehkä jopa nopeammin kuin odotettiin. ”Se on iso virstanpylväs.”

Tampereella Metso Outotecin tavoitteena on muuttaa kokonaan Lahdesjärvelle. Kyseessä on pitkän aikavälin hanke, jonka lopullinen aikataulu varmistuu, kun Metso Outotec tekee investointipäätöksen. Konsernilla on Tampereella on reilut 900 työntekijää.

Kaupunginvaltuusto päätti vuonna 2021 myydä Metso Outotecille 23,4 hehtaarin suuruisen alueen Lahdesjärveltä. Kiinteistön kauppahinta on 7,5 miljoonaa euroa.

Tonttikaupasta valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen. Hallinto-oikeuden 6.5.2022 tekemän päätöksen mukaan kaupunginvaltuuston päätös ei ole puutteellisen valmistelun vuoksi virheellisessä järjestyksessä syntynyt, eikä päätös ole valituksessa esitetyillä perusteilla muutoinkaan lainvastainen. Valittaja jätti korkeimpaan hallinto-oikeuteen valituslupahakemuksen ja valituksen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi päätöksellään 22.12.2022 valituslupahakemuksen.

Tampereen kaupunginhallitus merkitsi kokouksessaan 9. tammikuuta oikeuden päätökset tiedoksi.

Metso Outotecin tontti Lokomonkadulla Tampereella on noin 17 hehtaaria.