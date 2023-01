Main ContentPlaceholder

Halvan ulkomaalaisen alkoholin tilaaminen netistä romahti tehovalvonnan jälkeen – Näin kävi, kun Aamulehti tilasi 10 euron olutlavan Saksasta

Toisesta EU-maasta netistä tilattu alkoholi on huomattavasti halvempaa kuin Suomessa, jos siitä ei makseta veroja. Suomen valtio on menettänyt vuodessa noin 80–100 miljoonaa euroa verotuloja. Tullin mukaan tiukentunut valvonta on pienentänyt tilatun alkoholin määrää huomattavasti.

Marraskuusta alkaen Tulli ja verottaja ovat valvoneet tehostetusti netistä tilattuja alkoholilasteja verovajeen tilkitsemiseksi. Arkistokuva Tullin haltuunottovarastolla Länsisatamasta Helsingistä vuodelta 2015.

Aamulehti Olutlava kymmenen euroa, viinipullo vitosen. ”Spesiaalitarjous vain tämän viikon”, verkkosivun mainos hehkuttaa. Suomenkielinen alkoholia myyvä saksalainen nettikauppa on täynnä huomattavasti halvempia tuotteita kuin Suomessa. Verkko-ostosten määrä on lisääntynyt vuosien aikana: Suomeen tilattiin viime vuonna 32,7 miljoonaa litraa alkoholijuomia ulkomaisista verkkokaupoista. Alkoholin tilaaminen ulkomaisesta verkkokaupasta Suomeen on laillista. Vain harva alkoholia muista EU-maista tilannut suomalainen on maksanut tilauksistaan asiaankuuluvia veroja, alkoholi- ja juomapakkausveroa. Verot voi laillisesti jättää maksamatta vain, jos alkoholin kantaa itse Suomeen vaikkapa Viron-risteilyltä. Tullin valvontaosaston johtaja Sami Rakshit arvioi Aamulehdelle, että veroja on maksettu vain todella pienestä osasta, muutamasta prosentista tilatusta alkoholista. Verojen maksamatta jättämisen takia tilattu alkoholi on ollut huomattavasti halvempaa kuin Suomessa. Kun vielä ennen koronaa valtio menetti maksettuja veroja 5–10 miljoonaa euroa vuodessa, alkoholitilausten räjähdettyä korona-aikana verovaje on ollut 80–100 miljoonaa euroa vuodessa. Tiedot pohjautuvat verohallinnon laskelmiin. Marraskuusta alkaen Tulli ja verottaja ovat valvoneet tehostetusti netistä tilattuja alkoholilasteja verovajeen tilkitsemiseksi. Valvonnalla on ollut merkittävä vaikutus verkkokaupoista tilattuun alkoholin määrään, Rakshit sanoo. Hän ei halua arvioida tarkkoja määriä ennen tilastojen valmistumista, mutta sanoo, että alkoholia tuodaan Suomeen tällä hetkellä ”merkittävästi vähemmän” kuin ennen tehovalvonnasta tiedottamista. ”Tarkkaa määrää ei pysty vielä arvioimaan, mutta kyse on hyvin merkittävästä laskusta.” Tulli on palkannut lisää työntekijöitä tarkastamaan alkoholia maahan tuovia kuljetuksia valtion viime keväänä myöntämän kolmen miljoonan euron rahoituksen avulla. Lisäksi Tulli on vuokrannut satamista halleja, joihin se varastoi pysäytettyjä alkoholilasteja siksi aikaa, että niiden veroasiat on hoidettu.Tehostettu valvonta jatkuu ainakin tämän vuoden loppuun saakka. Lue lisää: Osa netistä tilatusta alkoholista pysähtyy pian tulliin – oluttölkin hinta miltei kaksinkertaistuu Satunnaisvalvontaa ”Nyt kannattaa harkita kahdesti, kannattaako ulkomaisesta verkkokaupasta ylipäätänsä tilata alkoholia, sillä tehovalvonta pidentää juomien toimitusaikoja”, lokakuussa julkaistussa, mutta pian sen jälkeen poistetussa verottajan ohjeessa luki. Koska tilaukset pitää tarkastaa käsin, sen toimittaminen perille hidastuu. Kaikkia alkoholitilauksia Tulli ei kuitenkaan pysäytä, Rakshit sanoo. Sitä, mitkä lähetykset tarkastetaan, hän ei halua tarkentaa. ”Valikointi tullitarkastukseen tapahtuu maahan saapumishetkellä, kun tullitarkastaja kohtaa kuljetuksen. Hän tekee itse ratkaisun siitä, tarkastetaanko kuorma vai ei.” Tulli analysoi mahdollisia kuljetuksia myös etukäteen. Sitä, kuinka kauan keskimäärin tilaukset myöhästyvät, Rakshit ei halua sanoa. Kyse voi olla kuitenkin viikoista. ”Jos lastissa on säädösten mukaisesti ja vastaisesti tuotua alkoholia, sen purkaminen ja jaottelu vie merkittävästi aikaa. Lastissa saattaa olla jopa 400 vastaanottajalle alkoholia ja kaikkien osalta selvitys pitää tehdä erikseen käsityönä.” Vääristää kilpailua Verojen maksamatta jättäminen vääristää Rakshitin mukaan kilpailua. Ulkomailta kotiovelle tilattu halpa alkoholi ei ole enää halpaa verojen jälkeen. ”Tässä ei ole kyse kiusaamisesta, vaan siitä että kaikki huolehtisivat lain vaatimat edellytykset kuntoon. Netistä tilattu alkoholi on pääasiassa kalliimpaa, jos kaikki viranomaisvelvoitteet hoidetaan oikein.” Suurin osa viime vuonna Suomeen tilatusta alkoholista oli olutta, jota tilattiin 20 miljoonaa litraa. Toiseksi eniten tilattiin lonkeroa, viisi miljoonaa litraa. Viiniä tilattiin neljä miljoonaa litraa ja viinaa miljoona litraa. Mitä? Alkoholin tilaaminen verkosta Jos alkoholia verkkokaupassa myyvä ulkomainen yritys järjestää tuotteille kuljetuksen Suomeen, kyse on etämyynnistä, jolloin verojen maksu on myyjän velvollisuus. Jos asiakas sen sijaan tilaa alkoholia ulkomaisesta verkkokaupasta ja järjestää tilaukselle itse kuljetuksen, vastuu veroista on ostajalla. Verovelvollisen pitää tehdä tilauksesta ennakkoilmoitus ja asettaa vakuus Verohallintoon ennen tilauksen lähettämistä. Vakuus vastaa käytännössä valmisteveron määrää. Ulkomaisesta verkkokaupasta ostetusta alkoholista pitää maksaa alkoholijuoma- ja juomapakkausveroa. Alkoholijuomaveron suuruus riippuu juoman laadusta, etyylialkoholipitoisuudesta ja määrästä. Juomapakkausvero on litralta 0,51 euroa. Lähde: Vero.fi Lue lisää: Tässä talossa Tampereella murretaan salasanoja ja paljastetaan pimeän verkon huumekauppaa – Vierailimme paikassa, jonka vain harva tietää Tullin valvontajohtaja Sami Rakshit sanoo, että aiemmin vain viiniharrastajat ovat maksaneet tunnollisesti verot ulkomailta tilaamistaan alkoholeista. Näin alkoholin tilaus onnistuu Kokeillaan: Tilataan kaksi lavaa olutta kotiin, halvinta mahdollista. Juuri sellaista, mitä suomalaiset eniten verkosta tilaavat. Saksalaisessa alkoholia myyvässä verkkokaupassa olut on tarjouksessa, yksi lava puolen litran olutta maksaa 12,49. Hintaan lisätään Saksaan menevä arvonlisävero. Verkkosivu on pääosin suomenkielinen, mutta lopulta ehkä se tärkein osio, tilauksen toimitusehdot, ovat saksaksi. Suomen sisällä tällainen tilaus ei olisi mahdollinen. Tilaamisen kannalta olennaisin osio on alkoholin kuljetustapa Suomeen. Jos myyjä järjestäisi kuljetuksen tai edes vihjaisi sivuillaan käyttämään tiettyä kuljetusyritystä, olisi se suomalaisen lakitulkinnan mukaan alkoholin etämyyntiä. Silloin verojen maksu jäisi myyjälle. Jos tuotteiden kuljetuksen järjestää itse, tilaajan on itse huolehdittava juomista maksettavasta alkoholi- ja juomapakkausverosta. Tällöin kyse on juridisesti etäostosta. Koska sivustolla ei ole mainintaa kuljetuksesta, se pitää järjestää itse. Viiden sekunnin hakukoneen käytön jälkeen kyseisen sivuston tilaukseen kuljetusta tarjoava yritys löytyy. Verkkokaupan tilausnumeron toimittamisen jälkeen kuljetus kotiovelle on järjestetty ja maksettu. Tilauksen jälkeen ostajan pitäisi tehdä verottajalle ennakkoilmoitus ja maksaa valmisteveron määrää vastaava vakuus ennen kuin tilaus saapuu Suomeen. Journalistisista syistä jätän tämän tekemättä ja maksan verot vasta myöhemmin. Tullin ja verohallinnon tehovalvonta kohdistuu siis Suomeen ulkomailta saapuviin alkoholitoimituksiin. Tulliin pysäytetyistä tilauksista selvitetään, onko niistä tehty ennakkoilmoitus ja maksettu vaadittu verovakuus. Tilaus on selvityksen ajan pysäyksissä Tullissa. Jos tilauksesta ei ole tehty ilmoitusta ja maksuja ei ole maksettu, Verohallinto tekee haltuunottopäätöksen. Viestintä viranomaisten kanssa jää alkoholitilauksista nollaan, sillä kaksi lavaa olutta Saksasta saapuu viikko tilaamisesta kotiovelle Tampereelle. Tulli ei tilaustani pysäyttänyt eikä verojen perään kyselty. Koska olen vastuullinen kansalainen ja maksan verot, 12,5 euron olutlava muuttuu 41,4 euron olutlavaksi, kun siitä maksetaan valtiolle 22,8 euroa alkoholiveroa ja 6,12 euroa juomapakkausveroa. Lue lisää: Alkoholin etämyynnin ympärillä on ollut vuosia eriskummallinen vyyhti – Silti kannattaa tutustua verkosta löytyviin Alkon vaihtoehtoihin