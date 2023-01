Professori Juho Saari: Näihin ihmisiin kova hintojen nousu osuu pahimmalla tavalla – ”Täysin kohtuutonta”

Pienituloisten työssä käyvien taloudellinen liikkumavara voi olla hyvin pieni. Tampereen yliopiston professori kertoo, että suurimalle osalle näistä ihmisistä on jäänyt käyttämätöntä rahaa noin 250 euroa kuukaudessa. Hintojen nousu syö nyt tätä rahaa.

Aamulehti

Yleinen kuluttajahintojen nousu ajaa nyt ahdinkoon ennen kaikkea pienipalkkaisia, työssä käyviä ihmisiä.

”Tämä on todella ikävä tilanne, joka kohdistuu siihen työtä tekevään suhteellisen pienituloiseen väkeen, joka on tähän asti pärjännyt itsekseen”, toteaa Tampereen yliopiston sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari.

Aamulehti uutisoi keskiviikkona 4. tammikuuta, kuinka tuhansien työssä käyvien tamperelaisten palkka ei enää riitä elämiseen. Noin 4 700 työssä käyvää tamperelaista ruokakuntaa saa yleistä asumistukea. Toisaalta asumistukea saavat ovat vain osa kaikista niistä työssä käyvistä, joiden tulot eivät enää riitä kattamaan kuluja. Kysyimme Juho Saarelta, mikä tähän tilanteeseen on johtanut.

Lue lisää: Tampereella asuu nyt tuhansia työssä käyviä, joiden palkka ei riitä enää elämiseen – Aamulehden lukijat kertovat harvinaisen tiukasta rahatilanteesta

Saaren mukaan Suomessa suojataan hyvin työelämän ulkopuolella olevat ryhmät, viime kädessä toimeentulotuen kautta. Samalla suuri menestyvä keskiluokka on arjessaan sosiaaliturvasta riippumatonta. Heillä on riittävät puskurit muutaman kuukauden ylimääräisiin menoihin.

Väliin jää pienituloisten työssä käyvien ryhmä, jonka liikkumavara on hyvin pieni. ”Olemme kyselyjemme pohjalta laskeneet, että suurimalla osalla näistä ihmisistä jää käyttämätöntä rahaa noin 250 euroa kuukaudessa.”

Nykyisen kaltaiset tilanteet, kuten yleinen hintojen nousu tai energian hinnan nousu yhdistettynä sähkölämmitteisiin vuokra-asuntoihin, kohdentuvat kipeimmin juuri heihin.

Valtion tekemät verohelpotukset, kuten arvonlisäveron poisto liikenteessä tai sähköverotuksen tulevat katot, eivät auta heitä. Toisaalta he eivät myöskään ole toimeentulotuen tai muun perusturvan piirissä, jolloin etuuksien indeksikorotukset eivät heitä juuri kosketa.

”Tämä on hyvin tunnistettu suomalainen ongelma. Nämä ihmiset ovat etuustasojen yläpuolella jonkin verran, mutta eivät kovin paljon.”

Kulutuksen vähentäminen

Hyvin lyhyen aikavälin ratkaisu oman talouden tiukentuneeseen tilanteeseen on Saaren mukaan kulutuksen vähentäminen. Ihmiset pystyvät säästämään valinnanvaraisista hyödykkeistä, kuten ruuasta, lomailusta ja matkakuluista. ”Tämä on täysin kohtuutonta tilanteessa, jossa ihmiset ovat jo joka tapauksessa tiukilla.”

Ennen pitkää ihmisillä on edessä myös välttämättömiä hankintoja, kuten esimerkiksi uusi pesukone rikkoutuneen tilalle. Miten hankinnoista selvitään?

Suomessa on keväällä tulossa voimaan laki valtakunnallisesta sosiaalisesta luotosta. ”Sen myötä ihmiset pystyvät tiettyjen ehtojen puitteissa samaan sosiaalista luottoa, joka helpottaa hankintoja.”

Tulossa on myös täsmällisiä tukitoimia esimerkiksi isojen sähkölaskujen kattamiseksi. ”Nämä ovat olleet parhaita mahdollisia tässä tilanteessa tehtävissä olevia päätöksiä”, Saari sanoo. ”Samalla tavalla ovat toimineet myös joulukuun ylimääräinen lapsilisä ja aikaisemmat indeksikorotukset.”

Loputtomasti täsmätukia ei kuitenkaan voida myöntää. Julkisen talouden velkaantuminen ei sitä kestä. ”Suunta on selvästi kohdennetumpiin ratkaisuihin, kuten sosiaalisen luototuksen kehittämiseen.”

Saari toteaa, että joka tapauksessa tilanne syö ihmisten taloudelliset puskurit, mikä tulee näkymään ensi kesän lomien vietossa. ”Perinteisesti ihmiset ovat keränneet keväällä kesälomarahojansa. Nyt ne rahat menevät energialaskuihin ja korotettuihin elintarvikkeiden hintoihin.”

Järjestelmä vanhanaikainen

Yksinhuoltajat ovat vahvasti edustettuina työssä käyvien ryhmässä, joiden palkkatulot eivät yksinään riitä elämiseen ja jotka saavat asumistukea.

Saari huomauttaa, että yksinhuoltajat eivät ole yhtenäinen ryhmä. Suomessa on sekä erittäin hyväosaisia että hyvin huonossa asemassa olevia yksinhuoltajia.

Yksinhuoltajalla on yleensä paremmat etuudet kuin kahden huoltajan perheillä. Ongelma syntyy Saaren mukaan lapsilisäjärjestelmän rakenteesta. Järjestelmä pohjaa vanhaan aikaan eli suosii isoja perheitä. Todellisuudessa suuri osa perheistä on aika pieniä, ja niukkuutta on nimenomaan nuorien vanhempien ja yksinhuoltajien perheissä. Siksi järjestelmä kaipaa uudistamista.

”Yleisempi kysymys kuuluu, missä määrin työssä käyvän henkilön elämää pitää tukea sosiaaliturvan avulla”, Saari sanoo. Suomessa on perinteisesti lähdetty siitä, että täysipäiväisesti työssä käyvän henkilön pitäisi tulla palkallaan toimeen. ”Vuosien mittaan on pikkuhiljaa valuttu tilanteeseen, jossa ennen kaikkea asumistukea käytetään palkan lisänä.”

Osittain kysymys on siitä, että työnantajien ennen tarjoamat työsuhdeasunnot ovat vähentyneet ja kuntien vuokra-asuntojen saatavuus on heikentynyt. ”Kun asumisen tuesta siirrytään asumistukeen, tullaan tilanteeseen, jossa työssä käyvää väestöä tuetaan. On isompi palkkapoliittinen kysymys, miten tässä tulisi menetellä.”

Suomen sosiaaliturvajärjestelmä on rakennettu yksilöllisten oikeuksien ja velvollisuuksien varaan, mutta asuminen on tässä vielä poikkeus. ”Miten se ratkaistaan, on varmasti yksi ensi vaalikauden suuria kysymyksiä.”

Hintojen nousun aiheuttama tilanne on Saaren mukaan suomalaisille hyvä herätys todellisuuteen. Suomen tilanne yhteiskuntana on varsin hyvä, ja koronastakin yhteiskuntamme selvisi aika hyvin. Turvaverkkojemme yläpuolella, mutta hyvin lähellä turvaverkon rajaa, on kuitenkin paljon ihmisiä. ”Näiden ihmisten selviytyminen on suomalaisen yhteiskunnan kannalta avainasemassa. Tämä on ilman muuta yksi niistä ryhmistä, joiden asemaa hallitusohjelmaneuvotteluissa olisi hyvä kohentaa.”