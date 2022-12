Sähköalan väliaikainen voittovero etenee eduskuntaan – tarkoitus puuttua sähköyhtiöiden kasvaneisiin tuottoihin

Tavoitteena on leikata sähköalan yritysten voittoja tilanteessa, jossa hintojen nousu kurittaa kotitalouksia.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen laista, jolla on tarkoitus puuttua sähköyhtiöiden kasvaneisiin tuottoihin.

STT

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen laista, jolla on tarkoitus puuttua sähköyhtiöiden kasvaneisiin tuottoihin, kertoo valtiovarainministeriö.

Esityksen mukaan sähköä tuottaville ja myyville yrityksille säädettäisiin väliaikainen voittovero.

Vero olisi 30 prosentin suuruinen ja koskisi sitä osaa yrityksen tuloksesta, joka ylittää sähköliiketoimintaan sitoutuneen oman pääoman määrälle lasketun kymmenen prosentin tuoton. Vero kohdistuisi verovuoden 2023 voittoihin.

Sähköliiketoiminnan tuloksella tarkoitettaisiin sähköliiketoiminnan nettotulosta eli tulojen ja menojen erotusta.

Tavoitteena on leikata sähköalan yritysten voittoja kertaluonteisella verolla valtiolle tilanteessa, jossa sähköala tekee merkittäviä voittoja samalla kun sähkön hinnannousu kurittaa kotitalouksia.

Esityksen taustalla on EU-asetus energiahätätoimista. Siinä edellytetään kansallisia verotustoimia korkeista energian hinnoista johtuneiden voittojen leikkaamiseksi.

Tuotoilla voitaisiin ehkä kattaa sähkötukia

Esitetty vero keveni lausuntokierroksella. Aiemmin veron suuruudeksi kaavailtiin 33 prosenttia oman pääoman määrälle lasketun viiden prosentin tuoton ylittävälle osalle.

Arvioiden mukaan tuotto olisi 0,5–1,3 miljardia euroa, ministeriö sanoo. Tuoton suuruus riippuu keskeisesti sähkön hintakehityksestä ja kotimaisen sähköntuotannon määrästä ensi vuonna ja on siksi vaikeasti ennustettavissa.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on tuonut esiin, että näillä verotuloilla sekä kantaverkkoyhtiö Fingridin pullonkaulatuloilla voitaisiin kattaa kansalaisille maksettavia sähkötukia. ”Kyllä me toivomme ja lähdemme siitä, että korvaukset olisivat katettavissa näillä tulolähteillä. On myös rehellisesti todettava, että tähän liittyy epävarmuutta”, sanoi Marin Ylen A-studiossa joulukuun 19. päivänä.

Voittoveron verotuotto kertyisi valtiolle jälkikäteen vuonna 2024.

Ulkopuolelle jää vähäinen sähköliiketoiminta

Veroa sovellettaisiin yritysten voitoista maksettavan tuloveron lisäksi.

Verovelvollisuuden ulkopuolelle rajattaisiin vähäinen sähköliiketoiminta ja sellaiset sähkön vähittäismyyjät, joilla ei ole yhteyttä sähköä tuottaviin yrityksiin. Koska vero kohdistuu sähköliiketoimintaan, sen ulkopuolelle jäisi muun muassa kaukolämmön tuotanto yhteistuotantolaitoksissa.

Vastaavantyyppistä veroa sovellettaisiin EU-asetuksen edellyttämällä tavalla myös eräiden fossiilisten polttoaineiden alan yritysten verovuoden 2023 voittoihin. Näiden yritysten kohdalla voittoveron suuruus olisi 33 prosenttia.

Tämän veron kohteena olisi sellainen yrityksen elinkeinotoiminnan tulos, joka on yli 120 prosenttia verovuosien 2018–2021 keskimääräisestä elinkeinotoiminnan tuloksesta.

Energiateollisuus kritisoi voittoveron toteutusta

Energiateollisuus ry kritisoi hallituksen esitystä voittoverosta. Sen mukaan vero kohtelisi yrityksiä hyvin epätasa-arvoisesti.

Energiateollisuus pitää ymmärrettävänä, että Venäjän hyökkäyssodan seurauksen syntyneitä mahdollisia sähköntuottajien ylituottoja leikataan väliaikaisesti. Sen mukaan vero ei kuitenkaan leikkaisi pelkästään ylituottoja, vaan myös normaalin ajan tuottoja. ”Veron määrä kohdistuu sattumanvaraisesti yrityksiin riippuen niiden pääomarakenteesta ja kirjanpitotavoista. Olemme erittäin huolissamme, että Suomessa aletaan verottamaan korkealla veroasteella myös niitä yrityksen tuloja, jotka vastaavat normaalin ajan toiminnasta saatuja tuottoja”, sanoo Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä tiedotteessa.

Fortum arvioi esityksen vaikutuksia

Sen sijaan esityksen lausuntokierroksen jälkeen muuttuneeseen soveltamisalaan Energiateollisuus on tyytyväinen. ”Pidämme erinomaisena, että puhtaat sähkön vähittäismyyntiyhtiöt poistetaan veron piiristä. Vähittäismyyjät eivät ole hyötyneet sähkön tukkumarkkinoiden korkeista hinnoista. Päinvastoin sähkön nopeasti kohonneet hinnat ovat tuottaneet yrityksille merkittäviä haasteita liiketoimintaan”, Leskelä sanoo.

Energiayhtiö Fortum kertoo tarkastelevansa ehdotuksen taloudellisia vaikutuksia, jotka riippuvat markkinoiden kehityksestä ja verotuksen piiriin kuuluvien liiketoimintojen tuloksista. Fortumin sähköntuotanto Suomessa vastaa noin kolmasosaa koko Suomen sähköntuotannosta, yhtiö sanoo tiedotteessaan.