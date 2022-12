Asuntojen hinnat jatkoivat laskuaan etenkin suurissa kaupungeissa

Kerrostaloasuntojen hinnat laskivat, mutta rivitaloasuntojen hinnoissa näkyi hienoista nousua.

Asuntojen hinnat jatkoivat laskuaan ympäri Suomea. Lasku oli suurinta suurissa kaupungeissa. Kuva on Tampereelta.

STT

Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat marraskuussa ympäri Suomea, kertoo Tilastokeskus. Hinnat laskivat koko maassa 3,4 prosenttia vuoden takaisesta, ja lokakuuhun verrattuna laskua oli 1,2 prosenttia.

Hintojen lasku koski etupäässä kerrostaloasuntoja, joiden hinnat laskivat 5,3 prosenttia vuoden takaisesta. Rivitaloasuntojen hinnat taas nousivat 1,3 prosenttia.

Eniten hinnat laskivat pääkaupunkiseudulla (5,4 prosenttia) ja suurimmissa kaupungeissa ylipäätään (5,0 prosenttia). Lasku oli loivempaa muualla maassa. Edellisvuoden tasolla hinnat pysyivät vain Oulussa.

Kiinteistönvälittäjien kautta tehtiin marraskuussa noin 40 prosenttia vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin.

Joulukuun puolivälissä OP-ryhmä arvioi asuntomarkkinakatsauksessaan, että syvin pudotus asuntojen hinnoissa nähdään tämän vuoden lopussa ja ensi vuoden alussa. OP ennustaa asuntojen hintojen laskevan ensi vuonna keskimäärin 4–6 prosenttia.

Myös Nordea arvioi joulukuun alussa, että asuntojen hinnoista voisi ensi vuonna sulaa noin viisi prosenttia, pääkaupunkiseudulla enemmän. Pääkaupunkiseudun hintatilanteeseen vaikuttaa muun muassa se, että siellä asuntolainat ja siten korkokustannukset ovat suurempia kuin muualla maassa ja pienistä asunnoista on ylitarjontaa. OP:n laskelmien mukaan tyypilliseen osakeasuntoon otetun lainan lainanhoitorasitus Helsingissä on noin 46 prosenttia kotitalouden käytettävissä oleviin tuloihin nähden, kun koko maan keskiarvo on noin 25 prosenttia.