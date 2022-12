Kuluttajaluottamus painui ennätyksellisen alhaalle – Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja näkee myös hyviä asioita: ”Meillä on aika monta tukijalkaa”

Pirkanmaalaisten teollisuusyritysten tilanne näyttää edelleen hyvältä. ”Jos joku alue pääkaupunkiseudun ohella Suomessa pärjää, niin se on kyllä Tampere ja Pirkanmaa”, sanoo Antti Eskelinen.

Suomalaisten kuluttajien tunnelmat olivat joulukuussa Tilastokeskuksen luottamusindikaattorin mukaan mittaushistorian ankeimmat, mutta yritysten osalta tilanne ei näytä yhtä huonolta.

Kuluttajien pessimistinen reaktio ei kerro koko kuvaa talouden näkymistä, sillä esimerkiksi työllisyysaste on suhteellisen korkealla ja teollisuudella menee hyvin, sanoo Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Eskelinen.

”Kuluttajaluottamus syntyy siitä, mitä asioita me luemme uutisista ja mediasta. Ihmisiä on peloteltu koronnousuilla ja kovilla sähkölaskuilla, osin ihan aiheellisesti, koska yksilötasolla on todella vaikeita tilanteita.”

Tilastokeskuksen mukaan 38 prosenttia kuluttajista arvioi joulukuussa, että heidän oman taloutensa tila on huonompi kuin vuosi sitten. Peräti 84 prosenttia arvioi, että Suomen taloustilanne on nyt huonompi kuin vuosi siten.

Isossa kuvassa yrityksillä on todella hyvä vuosi käynnissä, vaikkakin suunta muuttunut syksyn aikana, Eskelinen sanoo.

Kaupan ja palvelujen kärsiessä taloutta kannattelee hänen mukaansa ICT-ala sekä muu teollisuus, jonka tilauskannat ovat edelleen hyvällä tasolla.

”Onhan se selvää, että kuluttajakauppaa käyvät yritykset ovat vaarassa, vaikka joulumyynti tilannetta helpottaakin. Alkuvuodesta tulee varmasti vaikea.”

Nouseva sähkön hinta ja korkojen nousu koskee kuluttajien lisäksi myös pien- ja mikroyrittäjiä, muistuttaa Eskelinen.

Pirkanmaalaisyritykset jatkavat kasvuaan

Viimeiset vuodet ovat Eskelisen mukaan olleet pirkanmaalaisilla yrityksillä kasvun aikaa.

”Jos joku alue pääkaupunkiseudun ohella Suomessa pärjää, niin se on kyllä Tampere ja Pirkanmaa.”

Pirkanmaa ei ole vain yhden teollisuudenalan varassa, sillä teollisuuden ja ICT-alan lisäksi myös kaupan alalla, palveluilla ja rakentamisella on vahva asema muuttovoittoisella alueella.

”Meillä on aika monta tukijalkaa, jos katsomme meidän yritysrakennetta. Vuodesta 2016 alkaen olemme tulleet alueena koko ajan ylöspäin. Yksityissektorin liikevaihto ja vienti ovat kasvaneet.”

Eskelinen ei ole vielä huolissaan kuluttajien luottamuksen heikkenemisestä, mikäli työllisyyskehitys jatkuu hyvänä.

”Totta kai kuluttajakäyttäytyminen näkyy tällä hetkellä kaupan ja palveluiden osalta, mutta niin kauan kuin työllisyys on korkealla, tilanne on vielä hallinnassa.”