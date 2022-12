Miten saan uuden sähkölaskutuen? Kuinka suuri tuki on? Katso vastaukset hallituksen uudesta tuesta

Hallitus linjasi myöhään keskiviikkona noin 400 miljoonan euron sähkölaskutuesta kuluttajille. Kerromme tässä jutussa, mitä sähkölaskutuesta nyt tiedetään.

Mitä suomalaisen kuluttajan pitää nyt tehdä, jotta saa hallituksen keskiviikkona lupaaman sähkölaskutuen talvikuukausien kovista sähkölaskuista? Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell antaa helpottavan vastauksen: ”Eilisiin päätöksiin liittyen sinun ei tarvitse tehdä lähtökohtaisesti yhtään mitään.”

Hallitus linjasi myöhään keskiviikkona noin 400 miljoonan euron sähkölaskutuesta kuluttajille. Kyse on apupaketista suuriin sähkölaskuihin neljälle talvikuukaudelle.

Tuen laskennallinen kuukausittainen tukikatto on 700 euroa ja omavastuu 100 euroa kuukaudessa. Laskentaperusteena käytetään marras–joulukuun toteutunutta kulutusta. Korvausprosentti tarkentuu myöhemmin.

Aamulehti pyysi Kuluttajaliitolta laskelmia, mitä tuki tarkoittaa konkreettisesti erisuuruisilla esimerkkisähkölaskuilla laskettuna. Liitto kieltäytyi tekemästä laskelmia vedoten käsittelyn keskeneräisyyteen.

Kerromme tässä jutussa, mitä sähkölaskutuesta nyt tiedetään. Kysymyksiin vastaa Beurling-Pomoell ja työ- ja elinkeinoministeriön teollisuusneuvos Petteri Kuuva.

Kuinka paljon tukea saan?

Tuki koskee sähköenergialaskua, eli kulutetun sähköenergian hintaa kerrottuna sen määrällä, ja kiinteisiin sähköenergiaan kohdistuvia maksuja.

Sähköenergialaskusta vähennetään ensin 100 euron omavastuu, jonka jälkeen laskusta korvataan myöhemmin määritettävän prosentin mukainen määrä. Korvattava summa on enintään 700 euroa.

Tuki hyvitetään neljän talvikuukauden laskuissa. Näin ollen tukea voisi saada korkeintaan 2 800 euroa kertakorvauksena.

Milloin tuen määrästä päätetään?

Tarkkaa aikataulua ei ole. Kuuvan mukaan korvausprosentin määrittely vaatii vielä mallinnuksia ja laskentaa.

Miten saan tuen?

Sähkölaskutuki maksetaan käytännössä niin, että sähkölaskut pienenevät tuen verran. ”Ei tarvitse soitella sähköyhtiöön”, Beurling-Pomoell sanoo.

Tuki maksetaan könttäsummana.

Saako sähkölaskutuen lisäksi hakea sähkövähennystä?

Kyllä. Beurling-Pomoell korostaa, että aiemmin voimaantulleet sähkötuen muodot eli verotuksen sähkövähennys ja Kelasta haettava sähkötuki vaativat edelleen kuluttajien toimia. Uusi sähkölaskutuki ei sulje pois sähkövähennystä ja Kelan sähkötukea.

Saavatko kaikki sähkölaskutukea?

Hallitus tiedotti keskiviikkona, että ”valmistelun kuluessa arvioidaan, miten tuki voidaan eri tilanteissa kohdentaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.” Miten ja kenelle tukea aiotaan kohdentaa?

Beurling-Pomoellin mielestä tekstissä viitataan siihen, että miten kaikkein suurituloisimmat voidaan saada rajattua pois tuen piiristä.

Petteri Kuuva sanoo, että sähkölaskutuen valmistelua on ohjannut kaksi keskeistä periaatetta: Tavoitteena on saada maksut kuluttajille nopealla aikataululla. Toinen on se, että tuki perustuu menneeseen kulutukseen, jolloin se ei vie pois kannustimia energiansäästöltä tai sähkönkäytön ajoittamiselta pois huippukulutustunneilta.

Mistä muusta hallitus päätti?

Hallitus kertoi keskiviikkona lisäksi, että se valmistelee kiireellisesti maksuaikajoustoja koskevan lainsäädännön sekä kuluttajille että yrityksille. Hallitus valmistelee kiireellisesti myös sähkön hintakaton alkuvuonna 2023 ja maataloudelle erillisen tuen helpottamaan muun muassa kohonneita sähkökustannuksia.

Kuluttajaliitto on vedonnut sähköyhtiöihin jo aiemmin syksyllä, jotta ne antaisivat lisää maksuaikaa etenkin maksuvaikeuksiin joutuneille. Beurling-Pomoellin mukaan maksuaikajoustot olisi kiireellisin hallituksen tukitoimi, jonka hän toivoisi etenevän eduskuntaan jo joulunpyhinä. Hän ottaa esimerkiksi kuluttajan, jonka marraskuun sähkölasku on ollut niin iso, ettei hän ole pystynyt sitä maksamaan. ”Käytännössä kertakorvaus alkaa tulla pienempänä sähkölaskuna vasta maaliskuussa, jolloin marraskuun lasku on ollut jo ulosotossa.”

Tärkeimpänä tukimuotona Beurling-Pomoell pitää edelleen sähkön hintakattoa. ”Se on pitkän ajan ratkaisu, koska emme tiedä, kuinka kauan sähkön hinnat ovat korkealla. Kertakorvaukset ovat vain siltaratkaisuja akuuttiin tilanteeseen.”

"Vahdimme hintakaton valmistelua tarkasti, ettei näiden akuuttien ratkaisujen jälkeen innostus valmisteluun lopahda.”