Hallitus sai sähkölaskutuen valmiiksi, mutta kysymyksiä on edelleen – Näin sähkötilanteen kiristyminen näkyy jo: pienemmätkin laskut aiheuttavat maksu­vaikeuksia

Hallitus kertoi keskiviikkoiltana kertakorvauksesta, jolla valtio tukee suuria sähkölaskuja. Tuen laskennallinen kuukausittainen tukikatto on 700 euroa.

Sähkölaskujen kertakorvauksen yksityiskohtia mietittiin hallituksen sähköministerityöryhmässä keskiviikkona 21. joulukuuta. Kuva on otettu 7. joulukuuta 2022 Paasikiventien varresta Tampereelta.

Hallitus linjasi myöhään keskiviikkona noin 400 miljoonan euron sähkölaskutuesta kuluttajille. Kyse on apupaketista suuriin sähkölaskuihin neljälle talvikuukaudelle.

Tuen laskennallinen kuukausittainen tukikatto on 700 euroa ja omavastuu 100 euroa kuukaudessa. Laskentaperusteena käytetään marras–joulukuun toteutunutta kulutusta. Korvausprosentti tarkentuu myöhemmin.

Kertakorvauksen ja sähkölaskujen maksuaikojen pidennyksen lisäksi valmistelussa kolmantena tukitoimena on sähkön hintakatto, joka arvioiden mukaan voisi tulla käyttöön keväällä. Hallitus arvioi keskiviikkona, että hintakatto ei ehdi avuksi kuluvan talven laskuihin.

Hallitus valmistelee kiireellisesti maksuaikajoustoja koskevan lainsäädännön kuluttajien lisäksi myös yrityksille. Myös maataloudelle on tulossa erillinen tuki helpottamaan sähkökustannuksissa.

Nopeasti valmisteltua sähkötukea on kritisoitu siitä, että se kohdentuu heikosti. Hallituksen tiedotteen mukaan myöhemmin arvioidaan, miten tuki voidaan eri tilanteissa kohdentaa mahdollisimman tarkoituksen-mukaisella tavalla.

Edelleen kysymyksiä

Omavoiman toimitusjohtaja Jesse Ruotsalainen arvioi Aamulehdelle ennen hallituksen päätöstä, että laskutusjärjestelmiin ja mahdollisesti asiakastietojärjestelmiin täytyy tehdä muutoksia, jotta kertakorvauksen maksaminen onnistuu. Omavoima on sähkön toimitusvelvollinen Pirkanmaalla Leppäkosken Energian ja Valkeakosken Energian alueilla. Toimitusvelvollisuus syntyy siitä, että sähkönmyyjällä on merkittävä markkinavoima kyseisen jakeluverkon alueella.

Sähkön myyjän kannalta isoja kysymyksiä ovat Ruotsalaisen mukaan esimerkiksi tietojärjestelmämuutosten hinnat, miten asiakkaille saadaan viestittyä selkeästi muutoksista sekä miten kertakorvaus rahoitetaan. ”Sähkönmyynti­liiketoiminta on hyvin pienikatteinen ala. Jos me palautamme asiakkaalle rahaa, niin miten me rahoitamme sen väliajan, jos emme saa valtiolta rahaa samassa hetkessä”, Ruotsalainen summaa.

Hän muistuttaa, että sähköä myyvien yhtiöiden tilanteet ovat erilaisia. Omavoima on sähkön vähittäismyyjä, joka ostaa kaiken sähkön markkinahintaisesti, eikä sillä ole omaa tuotantoa.

Joulukuussa jo aiempaa isompia laskuja

Toinen hallituksen esittämä tukimalli on joustomahdollisuus maksuaikoihin. Yksityiskohdat ovat edelleen työn alla, mutta tietojen mukaan ajatuksena olisi, että valtio takaisi pidemmälle ajalle jaksotettuja laskuja.

”Valtion mahdollinen tuki on merkittävä asia. Kyllä me näemme, että luottotappion riskit voivat kasvaa siinä vaiheessa, kun tarjotaan maksujoustoja. Toisaalta on tärkeää ylläpitää kotitalouksien maksukykyä pidemmällä aikajänteellä”, Omavoiman Ruotsalainen kommentoi.

Omavoiman asiakaspalveluun tulee paljon kysymyksiä sähkölaskuista, mutta maksuaikapyynnöissä ei piikkiä ole vielä näkynyt. ”Odotamme, että pahin on vielä edessä. Joulukuussa on ollut kovia pakkasia, ja tammikuun tilanne voi olla ihan erilainen kuin tähän mennessä”, Ruotsalainen sanoo.

Omavoimalla maksuaikaa voi jo nyt jaksottaa neljän kuukauden sisällä ja lisäksi sähkölämmittäjille on suunniteltu ratkaisu, jossa talvikauden yli 400 euron laskusta 40 prosenttia voi siirtää viiden kuukauden päähän eli käytännössä kesäajalle.

Pienemmätkin laskut aiheuttavat vaikeuksia

Tampereen sähkölaitoksen asiakkuusjohtaja Mikko Erman mukaan Tampereen sähkölaitoksen asiakas voi saada joustoa siirtymällä arviolaskutukseen, jos tuntuu, että yksittäisen kuukauden lasku voi muodostua liian suureksi. Arviolaskutuksessa tehdään vuosittaisen käyttöarvion pohjalta tasalaskuja ja vuoden päästä tammikuussa tulee tasauslasku.

Toistaiseksi Tampereen sähkölaitoksen asiakkaiden laskuja ei ole Erman mukaan mennyt esimerkiksi aiempaa enemmän perintään, vaikka osa asiakkaista on jo saanut joulukuun alussa aiempaa isomman laskun. ”Kyllä siellä joidenkin osalta puhutaan jo tonnin laskuista. Jos on sähkölämmitteinen iso tai huonosti eristetty omakotitalo, kulutus voi olla muutaman tuhannen kilowattitunnin luokkaa (kuukaudessa)”, Erma sanoo.

Maksuvaikeuksissa Erma kiinnittää huomiota toiseen ilmiöön, joka on alkanut jossain määrin näkyä. ”Aikaisemmasta poiketen pienemmätkin laskut aiheuttavat maksuvaikeuksia.” Syytä ei varmaksi tiedetä, mutta taustalla on todennäköisesti se, että ihmisten talous on hyvin kireällä.

Erma kehottaa aktiivisuuteen, jos sähkölaskun maksaminen tuottaa vaikeuksia. Ennen laskun erääntymistä ja perintään menoa työkaluja tilanteen helpottamiseen on useita: esimerkiksi maksusuunnitelman teko tai jo mainittu arviolaskutukseen siirtyminen.