Nordic Ren-Gas saamassa 45,8 miljoonaa euroa vedyn tuotantoon Tampereella, tavoitteena tuottaa polttoainetta liikennekäyttöön

Aamulehti

Projektikehitysyhtiö Nordic Ren-Gas oy on saamassa 45,8 miljoonaa euroa energiatukea uusiutuvan vedyn tuotannon ja metanoinnin investointia varten Tampereelle.

Energiatukea maksettaisiin hankkeen edistymisen mukaan vuosina 2024–2026. Uusiutuvan 20 megawatin metaanituotannon kokonaisinvestointi on noin 153 miljoonaa euroa. Tuki olisi korkeintaan 30 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

Prosessi tuen myöntämiselle on vielä kesken. Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta 15. joulukuuta. Teollisuusneuvos Pekka Grönlund työ- ja elinkeinoministeriöstä sanoo tukikäsittelyn olevan hyvin pitkällä.

”On vielä tiettyjä asioita, mitä teemme, minkä vuoksi ei pysty varmuudella sanomaan, koska päätös saadaan. Tavoite kuitenkin on, että vielä tämän vuoden aikana”, Grönlund kertoo.

Asialle haettiin puolto raha-asiainvaliokunnasta, koska tukisumma ylittää 10 miljoonaa euroa. Virallinen päätöksen tuesta tekee työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.).

”Sanotaan, että vähintään 90-prosenttisesti päätökset, mitä valiokunnassa on puollettu, myös tehdään. Joskus ne on tehty heti seuraavana päivänä, joskus myöhemmin”, Grönlund sanoo. ”Tässä on tietenkin poikkeuksellisen suuri tukimäärä.”

Nordic Ren-Gasin hankkeessa on uutta se, että uusiutuvaa metaania tuotetaan teollisessa mittakaavassa liikennekäyttöön uusiutuvasta vedystä sekä hiilidioksidista, joka on erotettu savukaasuista.

Lisäksi prosessissa syntyvä hukkalämpö hyödynnettäisiin kaukolämpönä Tampereen kaukolämpöverkossa. Laitoksella tuotettaisiin yhteensä noin 164 gigawattituntia metaania ja 142 gigawattituntia kaukolämpöä vuodessa.

Kyseessä on uuden teknologian hanke. Jos hanke onnistuu, se voidaan monistaa myös muihin kohteisiin.

Päivitetty 19.12.2022 kello 10.51: Lisätty juttuun Pekka Grönlundin kommentit.

Oikaisu 18.12.2022 kello 17.04: Muutettu jutun otsikkoon ja alkuun ”sai”-sana sanaksi ”saamassa”.