Näkyykö energiakriisi ja raju hintojen nousu ihmisten jouluostoksissa? Tampereella odotetaan joulukaupan kiihtyvän jouluviikolla

Kaupan liiton arvion mukaan joulukaupan näkymät ovat positiiviset.

Tampereen kivijalkaliikkeissä joulukaupan odotetaan vilkastuvan jouluviikon aikana.

Kaupan liiton edunvalvontajohtaja Simo Hiilamo sanoo, että vielä on ennenaikaista sanoa, millaisiin lukuihin joulukauppa tänä vuonna yltää, mutta näkymät ovat positiiviset.

Hiilamo arvioi, että kauppaa käydään erityisesti jouluviikolla, sillä moni jättää lahjojen hankinnan viime tippaan. Jouluviikon ostovoimaa lisää Hiilamon arvion mukaan jouluviikolla korotettuna maksettava lapsilisä.

Vaikka joulukaupan ennustetaan onnistuvan, yrittäjät kantavat yleistä huolta ostovoiman kehityksestä hankalassa taloudellisessa tilanteessa.

Taito Shop Tampereen myyntipäällikkö Anna Backman kertoo, että lahjaksi on ostettu esimerkiksi kuumavesipulloja sekä villatohveleita. Kuvassa Backmanin käsissä ovat Tampere-bokserit.

Mitä? Joulukauppa 2021 euroina Vuonna 2021 koko vähittäiskaupan arvonlisäverollinen myynti joulukuussa oli runsas 5,2 miljardia euroa, eli 1 150 euroa jokaista Suomessa asuvaa 15−85-vuotiasta kohti. Kotitaloutta kohti joulukuun myynti oli noin 1 880 euroa. Joulusesongin tuoma myynnin lisäys (sis. arvonlisäveron) kuukausikeskiarvon päälle oli noin 798 miljoonaa euroa joulukuussa 2021. Joulusesongin tuoma myynnin lisäys oli siis 175 euroa jokaista Suomessa asuvaa 15−85-vuotiasta kohti ja 285 euroa kotitaloutta kohti. Marras- ja joulukuun sesonkien tuoma myynnin lisäys oli yhteensä 188 euroa jokaista 15−85-vuotiasta kohti ja 307 euroa jokaista kotitaloutta kohti. Lähde: Kaupan liitto

Ostoksia harkitaan

Kotimaisia käsitöitä ja lahjatavaroita myyvän Taito Shop Tampereen myyntipäällikkö Anna Backman kertoi viime viikolla, että asiakkaita on ollut hieman vähemmän kuin samaan aikaan aikaisempina vuosina.

Täysin hiljaista ei kuitenkaan ole ollut. Backman sanoo, että vaikka asiakkaat ovat harkinneet ostoksiaan aikaisempaa tarkemmin, erilaiset käsityömateriaalit kuten langat ovat käyneet hyvin kaupaksi. Taito Shopista joulupaketteihin on ostettu myös energiakriisiin rinnastettavia tuotteita kuten kuumavesipulloja ja villatossuja.

Backman sanoo, että varovaisempi ostoskäyttäytyminen on ymmärrettävää, sillä maailmantilanne on vaikuttanut kuluttajien käyttäytymiseen jo pidemmän aikaa.

”Tasan samalla hetkellä, kun sota alkoi, seuraavat päivä ja viikot oli hiljaisia. Kun puhutaan sähkökriisistä ja hintojen noususta, sama ilmiö toistuu.”

Backman sanoo, että jouluviikko kuitenkin lopulta näyttää, millaisiin lukemiin joulumyynti nousee.

”Alkuviikko tulee olemaan vilkkain. Toivomme ja odotamme, että lahjoja ostetaan myös meiltä täältä kivijalkakaupasta”, Backman sanoo.

Taito Shop Tampereen valikoimissa on iso määrä erivärisiä kynttilöitä, joilla voi loihtia joulun tunnelmaa, mutta myös sisustaa kotia keväisempään suuntaan.

Jouluviikolla tukka putkella

Lamminpään kukassa tyypillisesti joulun kiireisimmät päivät ovat jouluviikolla. Yrittäjä Noora Nieminen kertoo, että aikaisempina vuosina myös jouluviikkoa edeltänyt viikko on ollut tätä vuotta hieman vilkkaampi.

Nieminen sanoo, että varovaisuutta on ollut havaittavissa erityisesti yksityisasiakkaiden kohdalla. Nieminen arvioi, että nousseella sähkön hinnalla sekä yleisellä kustannusten nousulla voi olla vaikutusta asiaan.

Lamminpään kukassa ollaan kuitenkin luottavaisin mielin. Nieminen uskoo, että kukkia myydään tänä vuonna jälleen reippaasti.

”Laaja ja uskollinen asiakaskuntamme pitää varmasti huolen siitä, että jouluviikolla mennään jälleen tukka putkella.”

Lamminpään kukassa hieman hiljaisempaan kuluttajamyyntiin reagoitiin tänä vuonna siten, että joulukukkatilausten kanssa lähdettiin varovaisemmin liikkeelle.

Nieminen arvioi, että myös muissa kukkakaupoissa on todennäköisesti toimittu samoin. Tämä on käynyt hänen mukaansa ilmi tukkureiden puheista, jotka ovat kertoneet joulukukkien odottavan tarhoilla liikkeelle lähtöä.

Kukkatukku Kukkatoimituksen tukkupäällikkö Noora Auvinen kertoo, että viime viikon aikaisempaa hiljaisemman kukkamyynnin taustalla oli suurimmilta osin kylmä sää.

Auvinen arvioi, että jouluviikolla kukkia ostetaan tavalliseen tapaan.

Taito Shop Tampereen myyntipäällikkö Anna Backman kertoo, että moni asiakas varmistaa tuotetta ostaessaan, että kyseessä on kotimainen tuote.

Kirjat kiinnostavat

Paljon odotuksia jouluviikolle on ladattu myös Suomalaisessa kirjakaupassa.

Pirkanmaan alueen myymälöiden myymäläpäällikkö Katja Parkkinen kertoo, että joulun alla kauppa on jo käynyt mukavasti ja asiakasmäärät ovat kasvamaan päin.

Myymäläkohtaisia eroja kuitenkin on. Parkkinen sanoo, että osassa myymälöitä on ollut toisia hiljaisempaa. Erityisen hyvin kauppa on käynyt Tampereen Ratinassa ja Hämeenkadulla.

Parkkinen sanoo, että monen suomalaisen lahjapaketista löytyy aikaisempien vuosien tapaan Finlandia-ehdokkaiden ja -voittajien teoksia. Paljon on myyty myös erilaisia pelejä ja palapelejä.

”Kauppa on jo käynyt mielestäni jo oikein mukavasti, mutta jouluviikko lopulta näyttää, kuinka vilkasta tulee olemaan.”