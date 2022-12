Omakotitaloista maksetaan Tampereella jo keskimäärin yli 400 000 euroa – Tällaisista kodeista on nyt erityisen kova kysyntä, vaikka myyntimäärissä on tapahtunut romahdus

Enää ei kauppoja tehdä tunteella. ”Nyt keskustelut ovat oikeasti viisaampia”, sanoo toimitusjohtaja Timo Voutilainen OP Koti Pirkanmaasta.

Asuntokaupanteko kiinnostaa ja kauppoja tehdään Tampereella ja naapurikunnissa edelleen, mutta harkinta-aika on kevättä paljon pidempi.

Asuntokaupassa kysytään Tampereen seudulla kalliitakin omakotitaloja ja asuntoja perheille. Teknisesti hyväkuntoisesta ja energiatehokkaasta kodista ollaan valmiita maksamaan 400 000 euroa tai enemmän.

Yrittäjä Johanna Peltonen Sp-Koti Tampere Aulasta kertoo, että kauppaa vaikeuttaa yhä Tampereen seudulla pula suurehkoista perheasunnoista ja energiatehokkaista omakotitaloista. Hän sanoo, että ostajat ovat valmiita maksamaan kodista vähintään yhtä paljon kuin aiemmin.

SP-Koti Tampere Aulan yrittäjä Johanna Peltonen kaipaa lisää perheasuntoja myytäväksi kysynnän vuoksi. Hänet valokuvattiin kesäkuussa 2019 Kangasalla.

Hän kertoo vahvistukseksi sen, että tänä vuonna 12. joulukuuta saakka on vähintään 450 000 euroa maksavissa perheitä kiinnostavista kohteista Tampereella ja naapurikunnissa tehty 159 kauppaa, joissa keskiarvohinta on ollut 570 000 euroa. Myyntiajan keskiarvo on ollut kaupoissa 92 päivää.

”Jos tätä verrataan huippuvuoteen 2021 samana ajankohta, vastaavat kauppamäärät olivat 174 kappaletta eli pudotusta on noin yhdeksän prosenttia. Toisaalta silloin myyntiaika keskiarvo on ollut pidempi eli 131 päivää”, Peltonen sanoo.

Kiinteistönvälittäjät käyttävät tietojen vertailuun Kiinteistönvälitysalan keskusliiton hintaseurantapalvelua, jota voivat käyttää vain alan yritykset. Palveluun kerätään koko maasta toteutuneista asuntokaupoista tiedot.

Tietyt myyvät

Kiinteistömaailma Tampere Ratinan yrittäjä Tommi Luosmala puolestaan arvioi, että arvokkaiden asuntojen kysyntä on pysynyt pitkälti ennallaan.

”Esimerkiksi omakotitalojen keskikaupan arvo on Tampereella noussut 366 645 eurosta 404 107 euroon. Tämä vähän jopa yllätti”, kertoo yrittäjä Tommi Luosmala.

Hintojen ja myyntiaikojen vertaaminen Tampereella marraskuun 2021 ja marraskuun 2022 kesken kertoo hänelle, että hyvästä, teknisesti hyväkuntoisesta ja energiatehokkaasta kodista on kysyntää.

Teoriaa tukee hänen mukaansa sekin, että käytettyjen omakotitalojen myyntiaika laski Tampereella 99 vuorokauteen, kun se oli vuotta aiemmin 134 vuorokautta. Samoin se, että kauppojen määrä laski 389 kappaleesta 215 kappaleeseen.

Kevään 2022 kaikkien kohteiden alle kuukauden myyntiajat ovat mennyttä. Luosmala sanoo, että harkinta-aika on kaikkien etu. ”Omakotitalostakin on myyntiesitteen lisäksi aika monta kymmentä sivua erilaisia asiakirjoja, joihin kannattaa tutustua ennen ostamista.”

Nyt harkitaan

OP Koti Pirkanmaan toimitusjohtaja Timo Voutilainen sanoo, että esimerkiksi hintaluokassa yli 500 000 tehdään niin vähän kauppoja, että se ei kerro koko tilanteesta paljoa.

OP Koti Pirkanmaan toimitusjohtaja Timo Voutilainen pitää pohdintaa ostettavasta kohteena nyt aiempaa viisaampana.

Hän muistuttaa, että jos asuntokaupassa loka- tai marraskuun myyntilukuja verrataan vastaaviin kuukausiin vuosi sitten, kauppoja on tehty 30–40 prosenttia vähemmän.

”Kiinnostus ei ole hävinnyt, halu ei ole hävinnyt, tarve ei ole hävinnyt. Nyt harkitaan elämän suurinta päätöstä pidempään. Se varmasti näkyy nyt kauppamäärissä.”

Maailmantilanne eli nousseet korot ja sähkönhinta tarkoittavat Voutilaisen mukaan sitä, että nyt rakennetaan kysyntäpiikkiä tulevaisuuteen. Hän ei usko, että kysyntä vilkastuisi vielä vuoden 2023 alussa. ”Odotusarvo on ennusteissa, markkinat alkavat helpottua keväällä.”

Voutilainen muistuttaa, että asuntokauppa tehdään nyt silti joka päivä, eikä tilannetta voi millään tavoin verrata kaupat pysäyttäneen pankkikriisin aikaan.

Tunne jäänyt

Sähkölämmitteiset omakotitalot ovat Voutilaisen mukaan tervehdyttäneet keskustelua ja tunne on jäänyt taka-alalle.

”Nyt keskustelut ovat oikeasti viisaampia. Mietitään lämmitysmuotoja, mietitään energiaremontteja, mietitään kustannuksia nyt ja tulevaisuudessa. Ostajilla on nyt myös mahdollisuus neuvotella hinnasta ja saada sillä kuitatuksi vuoden tai kahden sähkölaskut.”