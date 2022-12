Tämä juttu vääntää rauta­langasta, mihin sähköstä maksamasi eurot nyt menevät ja mitä niille tapahtuu – Tässä on arvio sähkön hinnasta talvella 2023–2024

Pörssisähkön hinta on seitsenkertaistunut kahdessa vuodessa. Tämä juttu auttaa ymmärtämään, mikä sähkössä nyt maksaa ja mihin rahat menevät. Kaksi asiantuntijaa sanoo, että sähköä tuottavat yhtiöt voivat nyt tehdä isoja voittoja. Markkina ei kriisissä toimi niin kuin sen pitäisi. Voi olla, että hinnan muodostusta korjataan jo ensi vuonna. Myös niin sanottu kulutusjousto voisi laskea hintoja.

Sähkön hinta on korkea koko Euroopassa. Espanjan pääkaupunki Madrid valaisee siitä huolimatta kaupunkia jouluvaloin 230 kohteessa tänä vuonna.

Mitä tapahtuu kaikelle sille rahalle, jolla maksamme nyt sähkölaskuja?

Pörssisähkön keskihinta on seitsenkertaistunut parissa vuodessa. Keskihinta oli vuoden 2020 marraskuussa 3,43 senttiä ja tämän vuoden marraskuussa 24,22 senttiä kilowattitunnilta. Joulukuun 2022 alussa keskituntihinta on ollut 35 sentin tienoilla. Huippukulutuksen aikaan pörssisähköstä on joutunut maksamaan jopa yli 60 senttiä kilowattitunnilta.