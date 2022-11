Suuri hampurilaisketju suunnittelee autogrilliä Tampereen seudulle

Pirkanmaalla ketjun ravintoloita on tällä hetkellä muun muassa Lempäälässä ja Ruovedellä.

Hampurilaisravintolaketju Scanburger suunnittelee uuden autogrillikonseptin avaamista Tampereen seudulle. Ketju hakee uutta drive in -ravintolaa varten tonttia ja yrittäjää avoimessa hakuilmoituksessa.

Scanburgerilla on vajaa kahdeksankymmentä hampurilaisravintolaa ympäri Suomea. Pääosa ravintoloista sijaitsee huoltoasemille itäisemmässä ja pohjoisemmassa Suomessa. Pirkanmaalla ketjun ravintoloita on tällä hetkellä muun muassa Lempäälässä ja Ruovedellä. Tampereella ketjua ei ole aiemmin nähty.

Uudessa autogrillikonseptissa itse grillirakennus on tehty siirrettävästä moduulista. Sisällä asiakaspaikkoja on vain muutama, suurin osa asiakkaista käyttää autoluukkua. Tarjonta on kuitenkin samanlainen kuin muissa ketjun ravintoloissa. Scanburgerin suunnitelmista uutisoi ensimmäisenä Tamperelainen.

Uuden konseptin kehitystä tehdään Lempäälässä, jossa sijaitsee taustayhtiö Fastfoodautogrilli oy:n toimisto. Yhtiön liiketoimintajohtaja Pirjo Salo kertoo, että Tampereen seudun koon lisäksi juuri pääkonttorin läheisyys oli syy siihen, miksi konseptiravintolaa halutaan kehittää Tampereen alueella.

Mikään kiire asian suhteen ei kuitenkaan ole, Salo sanoo. Ensin pitää löytää yrittäjä ja tontti. Neuvotteluita on jo käyty.

”Etenemme maltilla asiassa kun yleinen taloustilanne on tällainen. Emme hätäile.”