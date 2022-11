Sähkölaskuun tulee pian tuntuva alennus – Kokeile, mitä se tarkoittaa omassa laskussasi

Kotitalouksien sähkölaskut pienenevät pian, kun sähkön verotus kevenee talvikuukausien ajaksi. Säästöä voi kertyä muutamista euroista satoihin euroihin. Arvioi muutoksen vaikutus kukkaroosi Aamulehden laskurilla.

Sähkön verotusta alennetaan väliaikaisesti joulukuun alusta alkaen. Kova hinnannousu on tuntunut monen lompakossa. Aamulehti kuvasi marraskuussa sastamalalaisen yrittäjän sähkölaskun, joka nousi 23 eurosta 120 euroon kuukaudessa.

Sähkön kovan hinnannousun jälkeen sähkölaskuihin on luvassa helpotusta, kun sähkön arvonlisäveroa alennetaan väliaikaisesti joulukuun alusta alkaen. Arvonlisävero laskee 24 prosentista 10 prosenttiin.

Muutos koskee kaikkia kotitalouksia ja on voimassa joulukuun alusta huhtikuun loppuun eli se näkyy kuluttajien laskuissa aikaisintaan tammikuussa.

Veroalennus koskee sähkön myyntiä eli sähköenergian hintaa, ja esimerkiksi kuukausittain perittävää perusmaksua sekä sähkön tuotantotapaan perustuvaa kuukausittaista lisämaksua, mutta ei vaikuta sähkönsiirtomaksuun.

Muutoksen hyöty vaihtelee muutamista euroista kymppeihin, jopa satasiin.

Arvioi Aamulehden laskurilla, paljonko veroalennus pienentää sähkölaskuasi.

Kerrostaloasujaan muutos ei välttämättä juuri vaikuta. Jos kulutus on noin 1 600 kilowattituntia vuodessa ja sähköenergian hinta 30 senttiä kilowattitunnilta, lasku halpenee muutaman euron kuussa. Tässä esimerkissä oletetaan, että perusmaksu on viisi euroa kuussa ja siirtomaksu seitsemän senttiä kilowattitunnilta.

Samoilla hinnoilla sähkölämmitteisessä omakotitalossa asuvalle ero laskussa on jo selvempi. Sähkölämmitteisessä omakotitalossa asuva nelihenkinen perhe kuluttaa vuodessa arvioiden mukaan reilut 19 000 kilowattituntia. Alennuksen jälkeen perhe säästää sähkölaskussa 55 euroa kuussa.

Mitä? Esimerkkejä kotitalouksien kulutuksesta Kotitalouksien sähkönkulutuksessa on eroja. Oman kulutuksen voi tarkistaa esimerkiksi sähkölaskusta. Esimerkkejä kulutuksista vuodessa: Kerrostaloasunto 40 neliötä, yksi asuja: 1 600kWh

Kerrostaloasunto 60m neliötä, kolme asujaa: 3 000kWh Rivitaloasunto 60 neliötä, kaksi asujaa, kaukolämpö, lattialämmitys kylpyhuoneessa: 3 300kWh

Vanha rivitaloasunto 80 neliötä, kolme asujaa, sähkölämmitys, sauna lämpiää kerran viikossa: 14 800kWh Omakotitalo 150 neliötä, neljä asujaa, kaukolämpö, lattialämmitys kylpyhuoneessa: 6 900kWh

Vanha omakotitalo 90 neliötä, neljä asujaa, maalämpö, sauna lämpiää kerran viikossa: 10 500kWh

Vanha omakotitalo 150 neliötä, neljä asujaa, sähkölämmitys, sauna lämpiää kerran viikossa: 24 500kWh

Uudehko omakotitalo 120 neliötä, neljä asujaa, maalämpö, sauna lämpiää kerran viikossa 9 800kWh Lähde: Vattenfall. Esimerkit ovat suuntaa antavia arvioita.

Sähkön hinnassa voimakas nousu

Hallitus päätti veroalennuksesta syyskuussa. Taustalla on sähkön hinnan voimakas nousu. Määräaikaisen veroalennuksen tavoitteena on alentaa kotitalouksien kustannuksia vuoden kylmimpään aikaan, jolloin kotitalouksien sähköenergian kulutus on lämmityksen takia korkeimmillaan.

Muutos pienentää valtion verotuloja arviolta 290 miljoonaa euroa ensi vuonna.

Hallitus linjasi syksyllä myös kahdesta muusta suuriin sähkölaskuihin liittyvästä tuesta kotitalouksille. Molemmat ovat voimassa tammikuun alusta huhtikuun loppuun.

Suuria sähkölaskuja voi vähentää verotuksessa kotitalousvähennyksen tapaan toimivan sähkövähennyksen avulla. Sitä voi saada, jos kulutuslasku on tammi–huhtikuussa yli 2 000 euroa.

Sähkötukea taas voivat saada ne pienituloiset kotitaloudet, jotka eivät tulojen alhaisuuden takia pysty täysimääräisesti hyödyntämään sähkölaskusta saatavaa kotitalousvähennystä.