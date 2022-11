Aamulehti selvitti, ovatko Black Friday -alennukset todellisia – Vertailimme yli 1 300 aletuotetta ja tässä on lopputulos

Moni tuote on Black Friday -tarjouksena edullinen. Tarjouksista löytyi myös tuotteita, joiden alennus vaikutti liioitellulta. Selvitimme, mistä on kysymys.

Monen tuotteen hinta laskee vuoden suurimpiin alennuspäiviin kuuluvana Black Friday -tarjouspäivänä. Suosituimpien Black Friday -tuotteiden listalla olivat viime vuonna matkapuhelimet, urheilukellot ja pelikonsolit.

Aamulehti vertasi yli 1 300 tuotteen hintaa kolmen elektroniikkaketjun verkkosivuilla kaksi viikkoa sitten 11. marraskuuta ja Black Friday -perjantaina 25. marraskuuta. Vertailuun valittiin kaikki Powerissa, Gigantissa ja Verkkokaupassa myynnissä olleet urheilukellot ja Play Station 5 -pelikonsolit sekä Applen, Samsungin ja One Plus -merkin puhelimet.

Tarjoustuotteiden osuus vaihteli myymälöissä 15 prosentista 36 prosenttiin. Osa tuotteista oli selkeästi merkitty Black Friday -tuotteeksi mutta elektroniikkaliikkeissä oli samaan aikaan käynnissä muitakin kampanjoita.

Hintaopas-palvelun mukaan Play Station 5 -pelikonsoli oli viime vuoden Black Friday -tarjouspäivän suosituin tuote. Tänä vuonna Play Station 5 ei ollut tarjouksessa yhdessäkään Aamulehden seurannassa mukana olleista elektroniikkaliikkeissä.

Liioitellut alennukset tavallisia

Black Friday -tarjouspäivän yhteydessä on edellisinä vuosina uutisoitu liioitelluista alennuksista eli tarjouspäivänä tuotteelle on ilmoitettu korkeampi normaali hinta kuin esimerkiksi kahden viikon takainen myyntihinta.

Hintaoppaan tuoreen Black Friday -raportin mukaan tämän vuoden tarjouksista 11 prosenttia on valealennuksia ja ennen tarjouspäivää joidenkin tuotteiden hintaa on nostettu marraskuun alusta. Hintaoppaan mukaan 18 prosenttia tuotteista on nyt kalliimpia kuin marraskuun alussa.

Mitä? Esimerkkejä tarjouksista Selvitimme Gigantin, Powerin ja Verkkokauppa.comin tuotteiden hintoja kaksi viikkoa ennen Black Friday -tarjouspäivää ja tarjouspäivänä. Apple Iphone 14 pro 1tt -älypuhelin: hinta 11. marraskuuta: 1 999e. Hinta 25. marraskuuta: 1 899 e. Luvattu alennus: 100e (Power) Samsung Galaxy s22 -älypuhelin: hinta 11. marraskuuta: 1 099ee. Hinta 25. marraskuuta: 699e. Luvattu alennus: 400e (Power) Garmin Instinct -urheilukello: hinta 11. marraskuuta: 199e. Hinta 25. marraskuuta: 199e. Kerrottu normaali hinta: 299 (Power)* Polar Vantage V: hinta 11. marraskuuta: 239e. Hinta 25. marraskuuta: 239e. Kerrottu normaali hinta: 279e. (Power)* OnePlus 9 Pro 5G -älypuhelin: hinta 11. marraskuuta: 599e. Hinta 25. marraskuuta: 599e. Kerrottu normaali hinta: 789e. (Gigantti)* OnePlus Nord 2 5G -älypuhelin: hinta 11. marraskuuta: 329e. Hinta 25. marraskuuta: 329e. Kerrottu normaali hinta: 399e. (Gigantti)* Apple Iphone 11 -älypuhelin: hinta 11. marraskuuta: 469e. Hinta 25. marraskuuta: 399e. Luvattu alennus: 70e. (Gigantti) Suunto 7 -urheilukello: hinta 11. marraskuuta: 479e. Hinta 25. marraskuuta: 199e. Luvattu alennus: 280e. (Gigantti) Samsung Galaxy A53 -älypuhelin: hinta 11. marraskuuta: 449e. Hinta 25. marraskuuta: 349e. Luvattu alennus: 100e. (Verkkokauppa.com) Garmin Lily -fitnesskello: hinta 11. marraskuuta: 158,99e. Hinta 25. marraskuuta: 139,99e. Luvattu alennus: 19e. (Verkkokauppa.com) Lähde: Kauppojen verkkosivut, hinnat tarkastettu 11.11.2022 ja 25.11.2022. * Gigantin mukaan osa sen tuotteista on ollut kampanjoissa ennen Black Fridayta. Lisäksi ketjun mukaan markkinahintojen muutokset aiheuttavat muutoksia hintoihin. Powerin mukaan tuotteet ovat osa 31.10. alkanutta kampanjaa. Ilmoitettu normaali hinta on ”suositushinta”.

Aamulehden selvityksessä Powerin, Gigantin tai Verkkokauppa.comin hinnoista ei löytynyt liioiteltuja alennuksia kahden viikon takaiseen verrattuna.

Sen sijaan Powerissa ja Gigantissa oli käynnissä useita muitakin tarjouskampanjoita yhtä aikaa Black Fridayn kanssa. Näistä tarjoustuotteista löytyi sellaisia, joiden hinta oli sama kuin kaksi viikkoa sitten, mutta normaali hinta oli kerrottu korkeammaksi.

Gigantin myyntijohtaja Niko Sandström kertoo sähköpostitse, että osa näistä tuotteista on ollut kampanjoissa ennen Black Fridayta. ”Samoin hinnoittelumme seuraa markkinahintojen muutoksia, joka aiheuttaa osan hintamuutoksista”, Sandström kertoo.

Vastaavia liioitellulta näyttäviä alennuksia oli Powerin tarjoustuotteissa. Powerin toimitusjohtaja Juha-Mikko Saviluoto vastaa sähköpostitse, että tuotteet ovat niin ikään olleet mukana jo aikaisemmin alkaneissa kampanjoissa. Suuri varastontyhjennys -poistokampanja alkoi Saviluodon mukaan 31. lokakuuta, ja tuotteita on lisätty kampanjaan sen jälkeenkin.

”Kampanjahinnoitteluun tulee muutos tämän viikon päättyessä”, hän kertoo.

Jatkossa liioiteltujen alennusten käyttäminen mainoskampanjoissa vaikeutuu, sillä vuoden alusta voimaan tulee uusi lainsäädäntö. Sen jälkeen alennetun tuotteen markkinoinnissa on mainittava alin hinta, jolla tuote on ollut myynnissä hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana.