Tampereen Hämeenkadulla aloitti ”talouden valmentamo”, joka on pankkikonttori ilman käteistä – tästä on kyse

Tampereen Aito-säästöpankin konttori antaa kotitalouksille neuvoja talouden hallintaan. Korkojen noustessa huomio kiinnittyy erityisesti nuoriin aikuisiin, jotka eivät ole aikuisikänsä aikana tottuneet oikeisiin korkoihin.

Aamulehti

Tampereen Hämeenkadulle on syksyn aikana avautunut uusi Aito-säästöpankin konttori. Konttori sijaitsee monelle tutussa paikassa: entisen pitsabuffetin Raxin tiloissa.

Uutta konttoria nimitetään talouden valmentamoksi. Siinä kiteytyy pankin nykytehtävä yksityisasiakkaille: pankkiin ei tulla enää maksamaan ja nostamaan rahaa, vaan se ensisijaisesti keskustelee asiakkaidensa kanssa tulevaisuudesta, riskeistä ja niihin varautumisesta.

Kuluttajien luottamus talouteen on nyt ennätyksellisen matala. Hintojen ja korkojen nousu on näkynyt Aito-säästöpankissa muun muassa huolena omasta asuntolainasta ja sen kasvavasta korosta.

Aito-säästöpankin liiketoimintajohtajan Heini Piitulaisen mukaan ihmiset ovat oppineet pyytämään monissa asioissa asiantuntija-apua, mikä näkyy muun muassa urheilu- ja hyvinvointivalmennuksessa. Samaa voi odottaa hänen mukaansa myös pankeilta.

Ahdingosta kärsivät keski-ikäiset

Aito-säästöpankin toimitusjohtajan Pirkko Ahosen mukaan moni voi tulla pankkiin ihan vain siksi, että voisi kuulla asiantuntijan sanovan taloutensa olevan hyvällä tolalla.

”Tietysti niissä keskusteluissa halutaan tuoda mielenrauhaa ja uskoa siihen, että erilaisilla ratkaisuilla selvitään.”

Aito-säästöpankin toimitusjohtaja Pirkko Ahonen esitteli uutta konttoria maanantaina. Tiloja on 596 neliömetriä.

Aito-säästöpankin säästämisbarometrin mukaan taloudellisesta ahdingosta kärsivät naiset, keski-ikäiset ja matalatuloiset. Barometrissa mitattiin ”euroja ja tunteita”, eli vastaajien taloudellista tilannetta rahasummina ja heidän kokemustaan muun muassa siitä, voiko omaan talouteen vaikuttaa.

Erityisesti keski-ikäisten talousahdinko yllätti, sillä kyse on taloudellisesti verrattain hyvinvoivasta ryhmästä.

”Itse olen tulkinnut niin, että keski-ikäisillä on vastuita moneen suuntaan: ollaan lapsista huolissaan ja ehkä myös omista vanhemmista”, Säästöpankkiryhmän pääekonomisti Henna Mikkonen sanoo.

Säästöpankkiryhmän pääekonomisti Henna Mikkonen (vas.), Aito-säästöpankin liiketoimintajohtaja Heini Piitulainen, toimitusjohtaja Pirkko Ahonen ja Säästöpankkiliiton toimitusjohtaja Karri Alameri olivat paikalla esittelemässä uutta konttoria. Uuteen osoitteeseen siirryttiin Kauppakadun tiloista remontin vuoksi.

Mikä? Säästöpankkiryhmä Liikevaihto vuonna 2021 oli 356,2 miljoonaa euroa. Tilikauden 2021 tulos oli 72,8 miljoonaa euroa voitollinen. Koostuu 17 säästöpankista, keskusyhteisönä toimivasta Säästöpankkiliitosta sekä pankkien yhdessä omistamista tytär- ja osakkuusyhtiöistä. Vuonna 2021 toimipisteitä oli 120. Pirkanmaalla toimivat Aito-säästöpankin lisäksi muun muassa Someron säästöpankki Akaassa ja Urjalassa sekä Säästöpankki Sinetti Orivedellä ja Ylöjärvellä. Pörssiin listautunut Oma-säästöpankki ei ole osa Säästöpankkiryhmää.

Huoli nuorista aikuisista

Mikkosen mukaan yksi ihmisryhmä huolestuttaa pankkia: nuoret aikuiset, jotka ovat ottaneet lainansa, kun korot ovat olleet negatiivisia. ”He eivät ole koko aikuisikänsä aikana olleet tilanteessa, että on ollut sellainen asia kuin korko.”

Mikkosen mukaan nykytilanne vaatii erilaista rahankäyttöä kuin mihin monet nuoret aikuiset ovat tottuneet. Inflaatio on ollut ennätyksellisen nopeaa, ja viimeksi yhtä kovaa hintojen nousua on koettu 1980-luvulla.

Uusissa tiloissa työpisteitä on vähemmän kuin tekijöitä, sillä osa työntekijöistä on etätöissä.

Vielä näyttää siltä, että kotitalouksilla on jäänyt korona-ajalta säästöjä, joilla maksaa lainojen nousevia kustannuksia. Myös työllisyysaste on Pirkanmaalla yhä korkea, mikä osaltaan helpottaa lainan takaisinmaksua.

Ei enää käteistä

Uusi talouden valmentamo on monella tapaa seurausta korona-ajan ilmiöistä. Aito-säästöpankin Tampereen-konttorin tiloissa on ensimmäistä kertaa enemmän käyttäjiä kuin varsinaisia työhuoneita. Niihin mahtuu 30 henkeä tekemään lähitöitä, ja kokonaisuudessaan pisteessä on töissä 40 henkilöä.

Korona-ajan vauhdittamana myös käteisen nosto Tampereen-konttorissa on lopetettu.

”Käteinen raha haluttiin jättää pois sen takia, että sitä tarvitaan todella vähän”, Ahonen sanoo.

Jos haluaa nostaa käteistä automaatin sijaan pankin tiskiltä, Ikaalisten, Huittisten ja Pälkäneen konttorit käsittelevät vielä käteistä rahaa.