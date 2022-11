Tamperelainen it-miljonääri tapaa 15 kiinnostavaa firmaa pika-aikataululla, lipuista joutuu maksamaan jopa tuhat euroa – Tältä näyttää pöhinätapahtuma Slush ensikertalaisen silmin

Mikä vetää it-miljonäärejä ja kuumia startup-firmoja ankeaan betonilähiöön marraskuussa vuodesta toiseen? Aamulehti selvitti, miltä Slush näyttää ensikertalaisen silmin.

Valkoiseen Slush-paitaan pukeutunut työntekijä työntää kombutsapulloilla täytettyä kärryä Helsingin Messukeskuksen ahtaalla käytävällä. Hämärää on kuin yökerhossa, vaikka kello on vasta kymmenen aamulla.

Ollaan Slushissa, joka on tapahtuman omien sanojen mukaan maailman johtava kasvuyritystapahtuma. Kaksipäiväinen Slush on loppuunmyyty, kävijöitä on tänä vuonna noin 12 000. Se on noin puolet vähemmän kuin vuonna 2019. Tapahtuma on arvostettu ja hypetetty. Startup-yrittäjät, teknologiayhtiöt ja sijoittajat ympäri maailman kokoontuvat tänne kerran vuodessa tapaamaan toisiaan.

Aamulehti selvitti, miltä Slush näyttää ensikertalaisen silmin.

Mikä? Slush Helsingissä vuodesta 2008 lähtien järjestetty yritys- ja sijoitustapahtuma Perustajat Peter Vesterbacka ja Timo Airisto. Nykyinen toimitusjohtaja Eerika Savolainen. Vuosina 2009–2015 tapahtumapaikkana toimi Kaapelitehdas, sen jälkeen Messukeskus. Päävastuun tapahtuman järjestämisestä hoitaa Aalto-yliopiston opiskelijoiden yrittäjyysyhteisö Aaltoes. Slush oy:n liikevaihto vuonna 2021 oli 6,8 miljoonaa euroa, tilikauden tulos 1,9 miljoonaa euroa. Slush tarkoittaa englanniksi loskaa.

Helsingin Messukeskus oli valaistu näyttävästi. Kuvassa erillinen tapaamisalue, johon vieraat saivat sopia Slushin oman sovelluksen kautta neuvotteluita.

Mikä saa ihmiset Pasilaan?

Tapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa. Sen ympäristössä tulee Tamperetta ikävä. Voi kunpa kaikki tapahtumat järjestettäisiin keskellä kaupunkia palveluiden äärellä eikä syrjäisessä Itä-Pasilan kaltaisessa betonilähiössä. Voitaisiinko Slush siirtää Nokia-areenaan ensi vuonna?

Intian valtion kojulla on hiljaista. Saksalaisten osasto on valtava ja siellä on paljon pöhinää. Messukeskuksen käytävät ovat jo avajaispäivän aamuna täynnä. Mikä saa ihmiset matkustamaan ympäri maailmaa hyytävään ja harmaaseen Helsinkiin?

Siihen parhaimman vastauksen antaa tamperelaisen teknologiayhtiö Vincitin perustaja ja toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, jolle tämän vuoden Slush on seitsemäs. It-miljonääri on tullut tapahtumaan etsimään uusia yrityksiä, joihin hän tai hänen osaomistama sijoitusyhtiönsä voisivat laittaa rahaa kiinni.

”Kun Vincit oli pienempi firma, työntekijöiden lähettäminen Slushiin oli iso investointi. Piti tehdä tietyn verran liidejä (tavata potentiaalisia asiakkaita), että tänne kannatti tulla”, sanoo Vincitin perustaja Mikko Kuitunen. Tänä vuonna hän keskittyi etsimään yhtiöitä, joihin sijoittaa.

Slushissa hänen mielestään tärkeintä on uusien ihmisten tapaaminen ja verkostojen ylläpitäminen. Vaikka esimerkiksi useampi Vincitin nykyinen asiakas on löytynyt Slushista, on tapahtumalla Kuitusen mukaan ennemmin symbolinen arvo. Isoja neuvotteluita täällä harvemmin käydään, niin kiihkeärytminen Slush on.

Kuitusen osaomistamalla sijoitusrahastolla on oma pieni sohvaryhmänsä Slushin työmaatelineistä rakennetulla hämyisellä ja sokkeloisella neuvotteluosastolla. Paikka on karu, pienen sohvaryhmän lisäksi nurkassa on tyhjä jääkaappi ja viereisellä käytävällä kahvikone. Tällaisessa ympäristössä neuvotellaan miljoonista ja taas miljoonista euroista kahden päivän aikana.

Yhteensä Kuitunen aikoo kahden päivän aikana tavata 15 eri rahoitusta etsivät yrityksen edustajaa. Monta hyvää tapaamista oli torstai-iltapäivänä jo takana, vaikka allekirjoitettuja sopimuksia ei ollut tullut. ”Yhden tapaamani yrityksen kanssa olisin voinut heti kätellä, mutta heidän seuraava rahoituskierroksensa oli vasta ensi vuonna.”

Hän kertoo myös kiertävänsä Slushin osastoja ja etsivän hyviä sijoituskohteita itselleen.

”Enkelisijoittajana voi tehdä päätöksiä enemmän fiiliksellä.”

Kuitunen kertoo huonon taloustilanteen vaikuttavan Slushin ilmapiiriin. Kasvuyritysten arvostukset ovat laskeneet ja se on ajanut monet vaikeuksiin. Vaikka moni yritys on saavuttanut tavoitteensa, säästöjä pitää silti tehdä.

Tapahtuman valaistus on kuin yökerhossa. Vähänkin kauempaa katsoessa ihmisten kasvoja on vaikea erottaa. Mikäs siinä, ainakin valoshowt puhujalavoilla ovat hienoja.

Liput maksavat satoja euroja

Mitä yhteistä on Astra Zenecalla, Slackilla, Helsingin yliopistolla ja HS Visiolla? Niillä kaikilla on Slushissa oma osastonsa. Helsingin yliopiston pöydillä haettiin rahoitusta muun muassa ihmisperäisten miniaivojen kehitykseen, Vision toimittajat keräsivät juttuideoita yrityksiltä ja jakavat yksisarvismainospaitoja. Toisella puolella valtavaa hallia teknologiafirma jakaa hattaraa, viereisellä lavalla puhutaan kryptovaluutoista. Kaikilla tähän ei ole varaa, sillä liput tapahtumaan maksavat reilusta kolmestasadasta eurosta lähes tuhanteen euroon. Tapahtuma pyörii pitkälti vapaaehtoisten opiskelijoiden voimin.

Jokaisella tapahtumaan osallistuvalla roikkuu kaulassaan valtava nimikyltti. Tuntemattoman tavatessa vastapuolen katse vaeltaa kaulassa roikkuvalle kyltille. Slush-ensikertalaisesta vaeltava katse tuntuu hieman oudolta. Osassa nimikylteistä lukee yrittäjä, osassa sijoittaja. Jotkut ovat ”pelkkiä” vierailijoita, toiset mediaa.

Ruokapaikoille on valtavat jonot, kukilla ja trendikkäällä tahnalla maustettu hotdog maksaa kymmenen euroa. Verrattuna esimerkiksi kotimaisen politiikan ykköstapahtumaan Suomi-Areenaan silmille pistävää Slushissa on alkoholin määrän vähyys. Toki kutsuja iltabileisiin saa täälläkin, mutta päivällä Messukeskuksen käytäville ei liikuta tuopit kädessä. Pääpäivä on perjantai, silloin jatkot juhlitaan Messukeskuksessa.

Yllättävä käänne

Tärkeintä tapahtumassa näyttää siis olevan verkostoituminen. Slushin sovelluksella voi ehdottaa tapaamista kenen tahansa tapahtumaan osallistuvan kanssa. Kokeilen kepillä jäätä ja yritän tavata kohuyhtiö Huawein edustajaa. Pyyntöäni ei hyväksytä. Edellä mainitun Mikko Kuitusen kanssa tapaaminen onnistuu. Olen tyytyväinen.

Tapahtuu yllättävä käänne: ennalta tuntematon yrittäjä ehdottaa tapaamista. Sovimme tapaamisen kahvilaan, josta saa ilmaista kahvia. Ruisleivän puolikas nyhtökauralla ja tuntemattomaksi jäävällä tahnalla maksaa viisi euroa. Se jää ostamatta.

5,50 euroa maksanut ruisleipä Slushissa. Kahvi oli ilmaista.

Tapaamallani yrittäjällä on vasta perustettu yritys, jonka liikeideaa hän haluaa esitellä. Juttelemme puoli tuntia. Bisnes on kiinnostava, mutta varsinaista juttuaihetta ei ole, eikä minulla ole varaa sijoittaa yritykseen. Meistä tulee Linkedin-tuttuja.

Lukiolaisina Slushiin

Slushissa kuka vaan voi siis puhua kenen kanssa vaan. Sen vahvistavat myös 18-vuotiaat Ylöjärven lukiossa opiskelevat Joakim Tuuli, Lenni Lehtonen ja Leo Salminen. Tämä abiturienttien ensimmäinen Slush. He saivat liput tapahtumaan nuorille suunnatun yrittäjyyskilpailun kautta.

”Olen ajatellut, että Slushiin pääsevät vain parhaimmasta parhaat. En olisi voinut kuvitella, että lukiolaisena tänne pääsisi”, Salminen sanoo.

Kolmikon mukaan varsinkin pitkissä jonoissa käydyt spontaanit keskustelut ovat olleet hyviä, eikä heitä ole nuorina lukiolaisina kyseenalaistettu missään vaiheessa.

”Tämä on yhteisöllinen tapahtuma, vaikka raha haiseekin joka paikassa. Vaikka toisilla on miljoonia, ihan järkyttävästi rahaa, silti meille lukiolaisille on puhuttu ihan kuin jollekin isolla start up -yrittäjälle”, Lehtonen sanoo hymyillen.