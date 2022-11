Main ContentPlaceholder

Talous

Televisiosta tuttu ex-missi avaa uuden liikkeen Tampereen ydinkeskustaan – Tästä on kyse suositussa Relove-ketjussa

Noora Hautakangas haaveili yrittämisestä kymmenen vuotta. Nyt hänellä on Relove-ketju, jolla on pian jo neljä liikettä. Uusin avataan joulukuun alussa Tampereen Stockmannille. Hautakangas on pannut peliin koko omaisuutensa ja haaveilee kansainvälistymisestä. Kierrätetty muoti on nyt suosittua, ja etenkin 1990-luvun vaatteet tekevät kauppansa.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Tilaajille

”Vitsit. Olisipa tajunnut lähteä aikaisemmin tekemään ja toteuttamaan.” Tätä yrittäjä, Relove-ketjun perustaja Noora Hautakangas on miettinyt. Unelma omasta yrityksestä ehti muhia vuosia ennen kuin se toteutui. Lopulta omasta intohimosta muodostui työ.

Aamulehti ”Toin maalia”, yrittäjä Noora Hautakangas huikkaa ja kohottaa maalipurkkia. Aamun maalinhakureissu vei hänet rautakaupasta toiseen, Lielahdesta Pirkkalaan. Nyt Hautakangas seisoo Tampereen Stockmannin kolmannessa kerroksessa. Kesällä alkanut remontti on edennyt loppusuoralle. Relove-ketjun uusimman liikkeen avajaisiin on enää päiviä. Pelissä on paljon.