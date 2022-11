Tampereen hotellien hinnat ohittivat jo Helsingin – Yksi kuva näyttää nopean muutoksen

Hotellihuoneiden keskihinta on noussut Tampereella jyrkästi uusiin korkeuksiin. Helsingissä ei ole vielä saavutettu koronarajoituksia edeltävää tasoa.

Hotelliyö maksaa Tampereella jo keskimäärin enemmän kuin Helsingissä.

Hotellihuone on maksanut tänä vuonna tammi–syyskuussa Tampereella keskimäärin 129 euroa ja Helsingissä 121 euroa.

Hintaero kääntyi näin päin vuonna 2020. Sitä ennen Helsinki on ollut kalliimpi.

Tampereen hotellihuoneiden keskihinta eli keskimääräinen hinta on kasvanut viimeisten kymmenen vuoden aikana 35 euroa. Helsingissä kasvua on ollut 15 euroa.

Tampereella hintojen nousu kaikkien aikojen korkeimpiin keskihintoihin on ollut viimeisen kahden vuoden aikana jyrkkä. Helsingissä ei ole vielä saavutettu koronarajoituksia edeltävää tasoa.

Hinnat ovat peräisin Tilastokeskuksen majoitustilastosta. Keskihinta on laskettu toteutuneista eli asiakkaiden maksamista hinnoista.

Nopea toipuminen koronasta

Visit Tampereen toimitusjohtaja Jari Ahjoharju arvioi hintakehityksen taustoja. Yksi syy on se, että Tampereella on järjestetty tänä vuonna paljon tapahtumia.

”Yleensä kun on iso tapahtuma, keskihinnat nousevat”, Ahjoharju sanoo.

Ahjoharjun mukaan Helsingin hotellit kärsivät korona-ajasta enemmän kuin Tampereen. Helsingissä myös koronarajoituksista toipuminen on ollut hitaampaa. Tapahtumien järjestäminen on alkanut vasta nyt kunnolla.

Tampereen matkailukesä oli Ahjoharjun mukaan kokonaisuudessaan vilkas. ”Nyt ihmiset uskalsivat taas matkustaa kaupunkeihin, ja Tampere on kotimaan suosituimpia kohteita.”

Ulkomaalaisia matkustajia on kuitenkin vielä huomattavasti vähemmän kuin ennen koronaa. ”Sieltä odotetaan kasvua jatkossa.”

Ahjoharju sanoo, että yksi selittävä syy Tampereen korkeammalle keskihinnalle on, että Helsinkiin on tullut koko ajan lisää hotellikapasiteettia. Yleensä hotellin hinnat ovat alussa vähän alhaisemmat, jotta toiminta saadaan käyntiin.

Areenan hotellille ollut kysyntää

Tampereellekin on avattu viime vuosina uusia hotelleja.

Näistä yksi on Nokia-areenan yhteydessä toimiva Lapland Hotels Arena. Ovet aukesivat yleisölle viime vuoden joulukuussa vain muutama päivä areenan ensimmäisten tapahtumien jälkeen.

”Pääkaupungin asiakunta on selvästi kansainvälisempää kuin täällä. Siksi Helsinki on toipunut pandemia-ajan matkustusrajoitteista Tamperetta hitaammin”, Lapland Hotels Arenan hotellinjohtaja Janne Mönkkönen arvioi syitä Tampereen korkeampaan keskihintaan.

Myös se vaikuttaa, että Tampere on tällä hetkellä vetovoimainen kaupunki, jonka saavutettavuus on hyvä. Lisäksi uusi areena on tuonut kaupunkiin matkailijoita.

”Areenalla on ollut esimerkiksi jääkiekon MM-kisat ja kansainvälisiä artisteja. Yöpyjiä on tullut kauempaakin.”

Mönkkönen kertoo olevansa tyytyväinen Lapland Hotels Arenan alkutaipaleeseen.

”Tunnettuutemme on kasvanut ja olemme päässet myynnillisiin ja laadullisiin tavoitteisiimme. Alan työvoimapulasta huolimatta saimme rekrytoitua erittäin osaavan joukon ammattilaisia.”

Lapland Hotels Arena avasi ovensa joulukuussa 2021.

Mönkkösen mukaan hotellin valtteihin kuuluu sijainti areenan sisällä. Tapahtumiin on mahdollista mennä sisäkautta.

”Odotamme vielä, että ensi kesänä kaupunkilaisetkin löytävät kattoterassimme ja saunamme entistä paremmin.”

Nokia-areenan tapahtumat vaikuttavat voimakkaasti hotellin kysyntään. ”Asiakkaat selkeästi arvostavat hotellielämystä, joka nivoutuu osaksi tapahtumakäyntiä.”

Muilta osin hotellin kysyntä heijastelee kaupungin yleistä kysyntävaihtelua, johon vaikuttavat muun muassa tapahtumat, lomasesongit sekä työsidonnaisen matkustuksen kehitys.

Hotellihuoneille on ollut kysyntää myös vuoden viimeisille kuukausille. ”Esimerkiksi joulun vietto Tampereella Lappi-teemaisessa hotellissa houkuttelee monia.”

Uusia hotelleja tulossa

Vaikka Tampereelle on avattu viime vuosina uusia hotelleja, nykyinen hotellikapasiteetti on ruuhkaisimpina aikoina tiukilla.

”Paine kapasiteetin kasvattamiselle on olemassa”, Visit Tampereen Ahjoharju sanoo.

Huipputapahtumien aikaan hotellit joutuvat myymään jopa eioota.

Ahjoharju toteaa, ettei kapasiteettia voi kuitenkaan rakentaa huippujen mukaan. Hänen arvionsa mukaan lisäkapasiteetille on selvä tarve siinä vaiheessa, kun kokousbisnes alkaa parantua.

”Syksyn osalta ainakin osassa hotelleista on vielä tyhjää arkisin. Viikonloput myyvät hyvin, mutta arjen kokouksissa ja kongresseissa ollaan jäljessä koronaa edeltävää aikaa.”

Tampereelle on suunniteltu lisää hotelleja muun muassa Frenckelliin ja Särkänniemeen. Näiden valmistumiseen menee kuitenkin vielä muutama vuosi.

Myös muut hotellitoimijat ovat Ahjoharjun mukaan kiinnostuneita Tampereesta, mutta sopivien paikkojen löytäminen on vaikeaa.

”Kaikkihan haluavat keskustaan ja järven tai joen varrelle, mutta se ei ole aina mahdollista. Näitä paikkoja pitää kuitenkin yrittää löytää.”