Pörssisähkön hinta jatkaa laskuaan – lauantaina sähkö on käytännössä ilmaista koko päivän, katso hintakehitys tästä

Korkeimmilleen pörssisähkön hinta kohoaa lauantaina iltakahdeksan aikoihin 12. marraskuuta. Hinta ei kuitenkaan silloinkaan päätä huimaa, sillä hinta on silloin enimmillään 1,18 senttiä kilowattitunnilta.

Pörssisähkö on ollut tänään perjantaina poikkeuksellisen halpaa. Perjantaina sähkön keskihinta oli noin 0,3 senttiä. Saman menon pitäisi jatkua myös lauantaina, jolloin sähkö maksaa arvonlisäveroineen keskimäärin noin 0,24 senttiä kilowattitunnilta.

Korkeimmillaan sähkön hinta oli perjantaina kello 17–18, jolloin hinta oli 1,28 senttiä kilowattitunnilta. Tämä on kuitenkin alhainen hinta verrattuna siihen, että torstaina samaan aikaan sähkö maksoi 31,79 senttiä kilowattitunnilta.

Lauantaina sähkö on käytännössä ilmaista koko päivän ajan. Halvinta sähkö on aamuyön tunteina, jolloin sen kulutus on vähäisintä. Pörssisähkön hinta painuu miinukselle puolenyön jälkeen ja nousee takaisin plussalle aamukymmenen aikoihin lauantaina.

Korkeimmilleen pörssisähkön hinta kohoaa lauantaina kello 20. Hinta ei kuitenkaan silloinkaan päätä huimaa, sillä hinta on tuolloin enimmillään 1,18 senttiä kilowattitunnilta.

Sää vaikuttaa sähkön hintaan. Energiasää on otollinen tänä viikonloppuna: luvassa on voimakkaita tuulia, ja ilman lämpötila pysyy varsinkin lauantaina lämpimänä.