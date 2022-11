Aamulehdessä keskiviikon 9. marraskuuta sivun A4 jutussa syöpälääkkeen hinnanlaskusta kerrottiin, että Lenalidomidin kuukauden annoksen hinta on laskenut huhtikuun alusta 5 700 eurosta 100 euroon. Tämä on totta 25 milligramman vahvuisena, mutta jutun kuvassa oli 10 milligramman vahvuinen lääke, jonka hinta on eri kuin 25-milligrammaisella lääkkeellä.