Tässä ovat Suomen suurituloisimmat – Kärjessä yllätysnimi

Vuoden 2021 verotiedot on julkaistu.

Aamulehti

Suomen suurituloisimpien verotiedot vuodelta 2021 on nyt julkaistu.

Verottajan luovuttamien tietojen mukaan Suomen suurituloisin oli viime vuonna Juhapekka Piiroinen. Hän sai ansio- ja pääomatuloa yhteensä 133,7 miljoonaa euroa. Vuonna 1983 syntyneen Piiroisen tuloista ylivoimaisesti suurin osa oli pääomatuloa. Ansiotuloja hänellä oli noin 46 000 euroa.

Piiroinen on Patentti- ja rekisterihallituksen yritysrekisterin mukaan toimitusjohtajana Goofy Unicorn -yhtiössä.

Toisena oli peliyhtiö Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen 58,7 miljoonan euron verotettavilla tuloilla. Paananen tienasi ansiotuloja 10,8 miljoonaa euroa ja pääomatuloja 47,9 miljoonaa euroa.

Tiedot Suomen tulokärjestä eivät ole vielä täydelliset. Ne tarkentuvat keskiviikon aikana, kun Aamulehti yhdessä Sanoman medioiden kanssa päivittää puuttuvia tietoja verokoneeseen ja uutisoi niistä.

Yhteensä 1 678 ihmisen pyyntö vastustaa verotietojen luovutusta tiedotusvälineille hyväksyttiin. Näistä yhteensä 121 oli pirkanmaalaisia.

Peliyhtiöille tienanneita

Suurituloisimpien listan kärkipuolella ovat myös ainakin Reworks-peliyhtiön toimitusjohtajana toiminut Ilkka Teppo ja Supercellillä rikastunut Mikko Kodisoja.

Pelistudio Reworks myytiin viime vuonna israelilaiselle Playtika-yhtiölle. Uutistoimisto Bloombergin mukaan Playtika osti 80 prosenttia Reworksin osakekannasta 400 miljoonalla dollarilla. Reworks on tunnettu Redecor-pelistään, jossa pelaajat voivat sisustaa koteja.

Reworksin yrityskaupalla ovat rikastuneet myös yhtiön perustajiin kuuluneet Jarno Heikkinen ja Aaro Väänänen. Heikkinen sai viime vuonna pääomatuloa 31,7 miljoonaa euroa ja Väänänen 25,0 miljoonaa euroa. Heikkinen oli suurituloisimpien listalla viides ja Väänänen kymmenes.

Supercellin perustajiin kuuluva Kodisoja toimii nykyisin perustamassaan Fireframe-elokuvastudiossa. Hän oli Suomen tulokuningas vuonna 2020 eli vuosi sitten julkaistuissa verotiedoissa.

Suurituloisimpien listalla ensimmäinen nainen löytyy sijalta 20. Hän on Maria Severina, jonka verotettavat ansio- ja pääomatulot olivat viime vuonna yhteensä 18,2 miljoonaa euroa. Venäläistaustainen Severina on tehnyt uraa muun muassa toimitusjohtajana. Hän on vasta-aineita valmistavan Hy Test-yrityksen perustaja.