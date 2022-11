Lääkärijätti investoi 5 miljoonaa euroa uuteen toimipisteeseen Tampereella – Tällaiset ovat uudet tilat ja palvelut Stockmannin kiinteistössä

Lääkärijätti Mehiläinen laajentaa toimintansa Tampereella.

Mehiläinen on avannut uuden lääkärikeskuksen Tampereen Hämeenkadulle. Mehiläisen Tampereen, Nokian ja Kankaanpään alueiden yksikönjohtaja Tuomas Vaalto kertoo, että noin puolet lääkärikeskuksen asiakkaista on työterveyshuollon asiakkaita.

Aamulehti

Tampereen kaupunkiseudun kasvu ja vetovoima ei ole jäänyt isoilta lääkärikeskuksilta huomaamatta. Kuun vaihteessa uuden lääkärikeskuksen Tampereen keskustaan avanneen Mehiläisen Tampereen alueen yksikönjohtaja Tuomas Vaalto sanoo, että päätös laajentumisesta tehtiin noin kaksi vuotta sitten Tampereen vetovoimatekijöihin perustuen.

Uutta paikkaa mietittiin kuumeisesti erityisesti siitä näkökulmasta, mikä lopulta tulisi olemaan kehittyvän kaupungin keskeisin paikka. Vaalto sanoo, että Hämeenkatu 6:n lisäksi vaihtoehtoja oli muitakin, esimerkiksi Ratinan alue.

Laajentumista keskusta-alueen itäpäähän puolsi erityisesti saavutettavuus kaupungin itäosista sekä keskusta-alueella sijaitsevien yritysten läheisyys.

Vaalto kertoo, että tällä hetkellä Mehiläisen uuden lääkärikeskuksen asiakkaista puolet on työterveyden asiakkaita, ja kasvua odotetaan edelleen.

”Pelkästään viimeisen vuoden aikana perusterveydenhuollon osalta työterveyden asiakasmäärä on kasvanut kymmenen prosenttia”, Vaalto avaa tilannetta.

Aikaisemmin Hämeenkadun länsipäässä sekä Finlaysonin alueella sijainneet Hammas-Mehiläisen palvelut on keskitetty uuteen, osoitteessa Hämeenkatu 6 sijaitsevaan toimipisteeseen. Lääkärikeskuksen vastaava hammaslääkäri Anni Mäkinen kertoo, että lääkärikeskuksessa työskentelee 21 hammaslääkäriä.

Tampereen Hämeenkadulla, Stockmannin kanssa samassa kiinteistössä sijaitseva lääkärikeskus Mehiläinen on rakentunut kaikkiaan 1500 neliömetrin tiloihin. Mehiläisen Tampereen alueen yksikönjohtaja Tuomas Vaalto kertoo, että tarvittaessa tiloja on mahdollisuus laajentaa tulevaisuudessa.

Toimipisteeseen on keskitetty myös Hammas-Mehiläisen palvelut. Vaala sanoo, että 13 toimenpidehuonetta tekee Hämeenkadun Mehiläisestä lääkärikeskusketjun suurimman suun terveydenhuoltoon keskittyvän toimipisteen.

Lääkärikeskuksen vastaava hammaslääkäri Anni Mäkinen kertoo, että 51 osa- tai kokoaikaista hammaslääkäriä- tai hoitajaa keskittyvät yhä enemmän yksityisasiakkaiden lisäksi myös työterveyden asiakkaisiin. Työterveysasiakkaiden osuuden kasvun taustalla on kaksi työnantajien tekemää oivallusta.

Mäkinen sanoo, että sen lisäksi, että työnantajat ovat alkaneet laajemmin ymmärtää suun terveydenhuollon merkityksen kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa, on työterveyshuoltoon kuuluvasta hammashuollosta tullut kilpailuvaltti.

”Monilla aloilla on työvoimapulaa, ja kun asiantuntijoita pyritään saamaan töihin haastavassa tilanteessa, kattavalla työterveyshuollolla on merkitystä”, Mäkinen sanoo.

Käynti lääkärikeskukseen on mahdollista myös Stockmannin tavaratalon kautta. Mehiläisen Tampereen alueen yksikönjohtaja Tuomas Vaalto kertoo, että lääkärikeskukseen pääsee myös tavaratalon aukioloaikojen ulkopuolella.

Tampereen Hämeenkadun Mehiläisen vastaava lääkäri Anssi Seppo kertoo, että lääkärikeskuksen asiakkaista noin puolet on työterveyden asiakkaita. Seppo kertoo, että yhä useampi työterveyspalveluihin hakeutuva hakee apua mielenterveyden hoitamiseksi.

Kasvua haetaan

Uusi lääkärikeskus on kokonaisuudessaan viiden miljoonan euron investointi. Tuomas Vaalto kertoo, että tällä hetkellä tarjottavien suun terveydenhuollon sekä työterveys- ja yleislääkäripalveluiden lisäksi on tarkoitus laajentaa myös erikoislääkäripalveluihin.

Yksi keskeinen osa erityisesti työterveyshuollon palveluita ovat Hämeenkadulla mielenterveyden palvelut, joiden kysyntä on kasvanut räjähdysmäisesti muutaman viime vuoden aikana. Vaalto sanoo, että Mehiläisessä avun tarve on näkynyt viimeisen vuoden aikana esimerkiksi siten, että työterveyspsykologien määrä on kaksinkertaistunut.

Lääkärikeskuksen vastaava lääkäri Anssi Seppo kertoo, että korona- ja sotatilanteen aiheuttama ahdistus on näkynyt jo pitemmän aikaa vastaanotoilla ja tällä hetkellä iso osa työterveyden asiakkaista hakee apua ahdistukseen tai mielen kuormitukseen.

Vaalto sanoo, että mielenterveyden palveluiden lisäksi lääkärikeskus keskittyy tulevaisuudessa myös työyhteisöpalveluihin, jotka tukevat asiakkaan henkilöstöhallintoa ja esihenkilöitä esimerkiksi työhön palaamisessa sekä työyhteisön kipupisteisiin liittyvissä ongelmissa.

”Esimerkiksi nuoremmalla väellä on paljon tietynlaisia paineita, ahdistuneisuutta ja elämänhallintaan liittyviä ongelmia, jotka eivät tule suoraan työstä mutta jotka vaikuttavat työkykyyn tai aiheuttavat esimerkiksi pitkiä sairaslomia”, Vaalto sanoo.

Työyhteisöpalveluiden yksi kulmakivi on valmentaa esihenkilöitä tunnistamaan tilanteita, joissa työntekijä tarvitsee apua. Anssi Sepon mukaan pääajatuksena on saada ihmiset aktivoitumaan ennen kuin on liian myöhäistä.

”Mitä nopeammin saa apua, myös toipuminen voi alkaa. Onneksi kynnys avun hakemiselle on laskenut sen myötä, kun F-diagnooseihin liittyvä stigma on hälvennyt”, Seppo kiittelee. F-tautiluokkaan kuuluvat mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt.

Riittääkö ammattilaisia?

Samaan aikaan, kun asiakkaiden määrä kasvaa, myös asiantuntijoille on kysyntää.

Vaalto sanoo, että valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työvoimapula on haaste, joka on ollut läsnä myös uutta lääkärikeskusta perustettaessa. Hän sanoo, ettei noin 70:n terveydenhuoltoalan ammattilaisen palkkaaminen ollut läpihuutojuttu.

Vaalto tarkentaa, että Mehiläisessä ponnistellaan päivittäin sitouttamisen ja rekrytoinnin eteen, jotta osaavia asiantuntijoita on talossa riittävästi, sillä erityisesti työterveys- ja yleislääkäreiden varausasteet ovat lähes jatkuvasti sadan prosentin tuntumassa.

Töitä rekrytointien eteen joudutaan Vaallon arvion mukaan tekemään todennäköisesti muita aloja enemmän, sillä esimerkiksi te-toimiston sivuilla julkaistujen ilmoitusten avulla työvoiman löytäminen on käytännössä mahdotonta.

Hän ei kuitenkaan suoraan myönnä, että henkilöstöä olisi kaapattu muista lääkärikeskuksista, mutta kertoo, että kuten muillakin aloilla, esihenkilöt ovat hyödyntäneet omia verkostojaan rekrytoinneissa.