Sampo otti askeleen kohti Tukholman pörssiä – vakuutuskonsernin tulos supistui heinä-syyskuussa

Rinnakkaislistautuminen vaatii toteutuakseen suotuisia markkinaolosuhteita sekä Tukholman pörssin ja Ruotsin finanssivalvonnan hyväksynnän.

Sampo Groupin konttori sijaitsee Fabianinkadulla Helsingissä. Marraskuun lopusta alkaen sen osakkeilla on tarkoitus käydä kauppaa myös Tukholman pörssissä.

STT

Vakuutuskonserni Sampo kertoo etenevänsä yhtiön rinnakkaislistautumisessa Tukholman pörssiin. Sammon hallitus päätti asiasta keskiviikkona.

Kaupankäynti Sammon osakkeilla on tarkoitus aloittaa Tukholman pörssissä marraskuun jälkipuoliskolla.

”Tukholman pörssi on Pohjoismaiden suurin ja likvidein markkinapaikka. Hallitus uskoo arviointinsa perusteella, että Tukholman-rinnakkaislistaus voisi lisätä Sammon osakkeiden kysyntää erityisesti ruotsalaisten, Ruotsiin sijoittavien rahastojen ja indeksirahastojen keskuudessa sekä kasvattaa likviditeettiä keskipitkällä aikavälillä”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos tiedotteessa.

Rinnakkaislistautuminen vaatii toteutuakseen suotuisia markkinaolosuhteita sekä Tukholman pörssin ja Ruotsin finanssivalvonnan hyväksynnän, Sampo kertoo.

Ifin tulos nousi

Sampo-konsernin tulos supistui heinä-syyskuussa reilulla kolmanneksella verrattuna vastaavaan aikaan viime vuonna. Sammon tulos ennen veroja oli vuoden kolmannella neljänneksellä 407 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin se oli 632 miljoonaa euroa.

Konsernin kuuluvan vakuutusyhtiö Ifin kolmen kuukauden tulos ennen veroja nousi 270 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 252 miljoonasta. Tanskalaisen tytäryhtiön Topdanmarkin vastaava tulos ennen veroja laski 32 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli 48 miljoonaa euroa.

Konserninjohtaja Torbjörn Magnusson kertoo, että Sammon keskeisimmän liiketoiminta-alueen eli pohjoismaisen vahinkovakuutuksen toimintaympäristö säilyi kuluneella vuosineljänneksellä vakaana.

”Korvausinflaatio pysyi 4–5 prosentissa eli toisen vuosineljänneksen tasolla; olemme jatkaneet inflaation kattamiseksi tehtyjä hinnantarkistuksia niiden heijastumatta vankkaan asiakaspysyvyyteemme. If ylsi vuosineljänneksellä 81,6 prosentin yhdistettyyn kulusuhteeseen, joka on epätavallisen korkeasta suurvahinkojen määrästä huolimatta hyvin sille asetetussa tavoitteessa, alle 85 prosentissa”, Magnusson sanoo tiedotteessa.

Sampo luopui kokonaan omistuksistaan Nordeassa jo toisen vuosineljänneksen aikana. Magnussonin mukaan syyskuussa päättynyt vuosineljännes puhdasoppisena vakuutuskonsernina osoitti konsernin valitseman strategian hyödyt.

”Ylsimme vahvaan tulokseen ja taseemme on edelleen erinomaisessa kunnossa vallitsevasta taloudellisesta epävarmuudesta ja pääomamarkkinoiden volatiliteetista huolimatta”, Magnusson sanoo.

”Kuluneena vuonna vallinnut taloudellinen ja geopoliittinen epävarmuus on heijastunut pääomamarkkinoille volatiliteettina, ja tämä on alentanut Sammon sijoitustuottoja käyvin arvoin. Sampo on kuitenkin korkosalkkunsa lyhyen duraation ansiosta hyvissä asemissa hyötyäkseen korkojen noususta.”

Sampo-konserni kertoo, että sen vahinkovakuutusliiketoimintojen odotetaan yltävän vuosille 2021–2023 asetettuihin tavoitteisiin.