Nokian Renkaiden toimitusjohtaja kertoo, mikä ratkaisi uuden rengastehtaan paikan – yhtiöllä laajentamisaikeita myös Nokialla

Toimitusjohtaja Jukka Moision mukaan Nokian Renkaiden uuden tehtaan investointi pystytään tekemään riippumatta siitä, miten Venäjän toimintojen kauppa etenee.

Aamulehti

Nokian Renkaat kertoi tiistaina rakentavansa uuden rengastehtaan Romanian Oradeaan. Toimitusjohtaja Jukka Moision mukaan läpi käytiin yli 40 vaihtoehtoa uuden tehtaan paikaksi. ”Lähdimme maariskistä, joka tietysti Venäjän kautta opittiin, että se on tärkeä juttu”, Moisio sanoo.

Naton ja EU:n jäsen Romania täytti ehdot. ”Katsottiin, että maariski ja poliittinen tilanne on hyvä. Sitten katsottiin kilpailukykyä ja erityisen paljon sitä, mistä löytyy tehdastontti, joka vastaa odotuksiamme.” Koska tehtaasta on tarkoitus tulla alan ensimmäinen hiilidioksidipäästötön tehdas, oli uusiutuvaa energiaa oltava saatavilla ja kuljetusmahdollisuuksien hyvät. Oradean puolesta puhui myös se, että se on yliopistokaupunki.

Tontti tulevaa tehdasta varten on valmiina ja lupa-asiat Moision mukaan etenemässä. Rakennustyöt alkavat vuoden 2023 alussa. Ensimmäiset renkaat voivat näin valmistua vuoden 2024 jälkipuoliskolla ja kaupallinen rengastuotanto voi alkaa alkuvuodesta 2025.

Tehtaan vuotuinen kapasiteetti on kuusi miljoonaa rengasta, ja sitä on mahdollista laajentaa tulevaisuudessa. Tehtaan yhteyteen rakennetaan myös jakelukeskus renkaiden varastointia ja jakelua varten.

Investoinnin kokonaiskustannukseksi on arvioitu 650 miljoonaa euroa. Moision mukaan investointi pystytään tekemään riippumatta siitä, miten Venäjän toimintojen kauppa etenee. Viime perjantaina Nokian Renkaat julkisti sopimuksen Venäjän toimintojensa myynnistä öljyjätti Tatneftille. Kaupan velattoman hinnan arvioidaan yhtiön mukaan olevan noin 400 miljoonaa euroa. Lopulliseen kauppahintaan vaikuttavat muun muassa kassavarat sekä ruplan ja euron valuuttakurssimuutokset.

Moisio toteaa, että Venäjän toimintojen myyntiin liittyy vielä paljon epävarmuuksia, eikä Venäjän ennustettavuus maana ole samalla tasolla kuin aiemmin. Kauppa vaatii vielä esimerkiksi venäläisten viranomaisten hyväksynnän. ”Se on prosessi, jossa pitää tarkasti tehdä töitä ja jos jotain asioita ilmenee, nopeasti tarttua niihin ja pyrkiä ratkaisemaan ongelmat.”

Mitä yhtiö aikoo Nokialla?

Moisio sanoo, että Nokian Renkailla on laajentamissuunnitelmia myös Nokian tehtaalla. Lokakuussa yhtiö ilmoitti ostaneensa kiinteistöosakeyhtiö Nokian Portti oy:n koko osakekannan ja kaupan myötä Pirkkalaistie 1:ssä sijaitseva teollisuuskiinteistö tontteineen siirtyi yhtiön omistukseen. Kesäkuussa yhtiö puolestaan kertoi kolmen hehtaarin teollisuustontin ostamisesta Nokialta Valkoisen harjun teollisuusalueelta.

”Nokialla on perinteisesti ollut sellainen tilanne, että siellä ei ole oikein ollut tonttia, eikä ole voitu laajentaa. Sen takia ollaan ostettu Nokian Portti ja Valkoinen harju tien toiselta puolelta, ja tätä kautta meillä on nyt mahdollista laajentaa Nokian toimintaa”, Moisio sanoo ja jatkaa: ”Suunnitelmaa tehdään paraikaa ja kun ollaan valmiina, hallituksessa keskustellaan siitä, toivon mukaan päätetään ja sitten ruvetaan hommiin.”

Moisio ei avaa keskeneräisiä suunnitelmia. ”En voi paljastaa muuta kuin että suunnitelmia tehdään ja tahtotila on kova. Heti kun päästään niin pitkälle, että on konkreettisia asioita, sitten kerrotaan.”

Joka tapauksessa Nokialla on jo nostettu kapasiteettia, ja ensi vuonna Nokian Renkaat aikoo valmistaa siellä yli viisi miljoonaa henkilöauton rengasta. Viime vuonna tuotantomäärä oli kolme miljoonaa. Myös työkoneissa käytettävien raskaiden renkaiden tuotantokapasiteetti kasvaa Nokialla roimasti.

Nokian Renkaat lisää volyymiä myös Daytonin tehtaallaan Yhdysvalloissa. Sen lisäksi se teettää renkaita alihankintana.

Kulunutta vuotta Moisio kuvaa siten, että vaikeissa olosuhteissa on kyetty hyvään suoritukseen. ”Tässä tilanteessa tulevaisuus näyttää erinomaiselta”, Moisio sanoo viitaten niin tuotantokapasiteetin nostamiseen Nokialla ja Daytonissa, Venäjän toimintojen kauppaan kuin uuteen tehdasprojektiinkin.

Hän kuvaa, että Nokian Renkaissa tapahtuu suorastaan massiivinen muutos, kun iso riippuvuus Venäjästä katkeaa ja yhtiö toimii vain Länsi-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

”Tässä on aivan loistava tilaisuus rakentaa Nokian Renkaat uuteen uskoon ja uudenlaiseksi firmaksi.”

Tulos puolittui

Nokian Renkaiden heinä−syyskuun liikevaihto laski 6,4 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Yhtiön liikevoitto oli 54,9 miljoonaa euroa, joka on noin 40 miljoonaa viime vuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän.

Valuuttakurssit nostivat tulosta noin 17 miljoonaa euroa. Oikaistu osakekohtainen tulos puolittui. Se oli heinä–syyskuussa 0,26 euroa, kun se viime vuoden vastaavana ajankohtana oli 0,54 euroa.

Vuosi on ollut yhtiölle myrskyisä, kun se luopui isosta Pietarin-tehtaastaan Venäjän hyökkäyssodan takia. 80 prosenttia Nokian Renkaiden henkilöautojen renkaista on valmistettu Venäjällä. Yhtiön henkilöautorenkaiden tuonti Venäjältä Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan päättyi heinäkuussa.

Tämän vuoden osalta yhtiö on tehnyt tappiota syyskuuhun mennessä 102,7 miljoonaa euroa, kun viime vuoden vastaavana ajankohtana liikevoitto oli 215,2 miljoonaa euroa.

Tilanne näyttää selkiytyvän

Nokian Renkaiden liikevaihto ja tulos kolmannella neljänneksellä ylittivät analyytikoiden keskimääräiset odotukset. Inderesin analyytikko Rauli Juva sanoo, että odotukset olivat ehkä alhaiset. ”Itse ajattelin, että se vähän parempaan tulokseen pystyisi, kun tiedetään, että talvirenkaita on alkuvuonna valmistettu varastoon ja niitä pystytään tässä loppuvuonna vielä myymään.”

Juvan mukaan luvuissa näkyy myös toisen vuosineljänneksen tapaan se, että euromääräinen myynti Venäjällä oli varsin kovaa. ”Siellä on tehty hinnankorotuksia, ja rupla on ollut varsin vahva suhteessa euroon.”

Venäjän vaikutus Nokian Renkaiden lukuihin vielä tänä vuonna on niin merkittävä, ettei luvuista Juvan mukaan pysty tekemään kovin paljon johtopäätöksiä tulevaisuudesta. Yhtiön tilanne vaikuttaa kuitenkin hiljalleen selkiytyvän, kun Venäjän toiminnoista päästään eroon jonkinlaisella summalla ja nyt myös tiedetään, milloin uutta kapasiteettia on tulossa.

”Asioissa päästään eteenpäin, ja yhtiö saa toivottavasti edes jotain rahaa Venäjältä kotiutettua. Ei tuo summa toki ole missään suhteessa siihen, mikä sen arvo olisi ennen sotaa ollut, mutta tilanne selkiytyy jatkoa kohti”, Juva sanoo.

Hän huomauttaa, ettei Nokian Renkaat missään kriisissä ole tänä vuonna ollut siinä mielessä, että yhtiön tase on vahva ja sillä on hyvä liiketoiminta muuallakin kuin Venäjällä. ”Ei se mistään kuilun partaalta ole noussut, vaan tämä meni nyt näin ja sitten edetään niin kuin nykyisessä maailmantilanteessa pystytään.”