Nokian Renkaille tuli satoja uusia työntekijöitä vanhaan tehtaaseen: ”Olemme kasvuyhtiö eikä tämä tähän lopu”

Miten Nokian Renkaat onnistuu paikkaamaan Pietarin myytävän tehtaan 16 miljoonan henkilöauton renkaan vuosituotannon? Nokialla jatkuvuus on turvattu, sillä yhtiön on pakko kasvattaa tuotantoaan. Kasvu alkoi jo ennen Venäjän hyökkäystä.

Manu Salmi on johtanut Nokian tehtaan ja raskaiden renkaiden tuotantoa vuodesta 2018. Kuva on kolmen vuoden takaa, renkaanvalmistus puolestaan täytti 90 vuotta.

Aamulehti

Nokian Renkaat aikoo valmistaa yli 5 miljoonaa henkilöauton rengasta Nokialla vuonna 2023. Viime vuonna tuotantomäärä oli noin 3 miljoonaa rengasta.

”Teimme viime vuonna noin 3 miljoonaa henkilöauton rengasta ja tänä vuonna tehdään noin 4,5 miljoonaa. Ensi vuonna tavoite on yli 5 miljoonaa”, kertoo Nokian tehtaan ja raskaiden renkaiden johtaja Manu Salmi.

Miten tämä tehdään?

”Henkilöauton renkaissa siirryttiin viime vuoden loppupuolella ensin neljään vuoroon eli 6-päiväiseen viikkoon ja tämän vuoden alusta viiteen vuoroon eli katkeamattomaan 7-päiväiseen viikkoon. Tätä varten rekrytoitiin viime vuonna reilu 200 henkilöä. Olemme myös investoineet 2020 lopusta lähtien automatisointiin tuotannon kaikissa vaiheissa komponenttivalmistuksesta paistoon ja viimeistelyyn. Meille on vielä tulossa 3 uutta automaattista kokoonpanokonetta, joiden avulla pääsemme nostamaan kapasiteettia”, Salmi kertoo.

Salmi ei kerro investointien arvoa, mutta hintalapussa miljoonia on kaksinumeroinen määrä.

Myös työkoneissa käytettävien raskaiden renkaiden tuotantokapasiteetti kasvaa Nokialla roimasti.

”Raskaiden tuotannossa aloitettiin 2018 investointiohjelma, jonka tavoitteena oli kasvattaa 50 prosenttia kapasiteettia. Tässäkin on investoitu koko tuotantoprosessiin. Tänä vuonna tehdään reilu 25 miljoonaa kiloa renkaita, kun lähdimme liikkeelle noin 20 miljoonasta kilosta. Tavoite on päästä reiluun 30 miljoonaan kiloon parissa vuodessa. Nokialle asennetaan parhaillaan kokoonpanokoneita lisäkapasiteettia varten.”

Raskaiden renkaiden mittayksikkö on kilo eikä kappale, koska renkaiden kokoerot ovat suuret.

Raskaiden renkaiden investoinniksi on aiemmin ilmoitettu 70 miljoonaa euroa ja uudeksi henkilöstötarpeeksi noin 50. Salmen mukaan luku toteutuu kolmessa vuodessa.

Vieläkö Nokialle tarvitaan lisää väkeä?

”Olemme kasvuyhtiö eikä tämä tähän lopu vaikka prosessista tulee vielä automatisoidumpi. Se ei tarkoita meillä automaattisesti väen vähentymistä. Pystymme pitämään kokeneet työntekijät ja tarvitsemme jonkin verran lisää raskaiden renkaiden puolelle. Henkilöauton renkaissa katsotaan, mitä konsernissa halutaan tehdä. Meillähän on isoja hankkeita tulossa, tehdasinvestointi Keski-Eurooppaan ja Yhdysvalloissa tuotanto kasvaa. Nokia tulee olemaan suurin tehdas jonkin aikaa.”

Yhdysvaltain tehtaan tuotannon on tarkoitus kasvaa noin miljoonasta henkilöauton renkaasta 4 miljoonaan vuonna 2024.

Lue lisää: Nokian Renkaat lähes tuplaa tuotantonsa Nokialla – henkilöauton renkaita aiotaan valmistaa 5 miljoonaa jo ensi vuonna

Pietarin tehtaan vuosituotanto on ollut noin 16 miljoonaa rengasta. Sen korvaajiksi eivät Nokian ja Daytonin lisäykset vielä riitä, vaan erotusta jää noin 10 miljoonaa rengasta. Peräti 80 prosenttia Nokian Renkaiden henkilöautojen renkaista on valmistettu Venäjällä.

Ilman Pietaria ja Valko-Venäjän toimintoja yhtiö on liikevaihdoltaan yhä miljardiyritys, mutta siltä katoaa 1 600 työntekijää ja 700 miljoonaa liikevaihtoa.

Tontti ja vanha saapastehdas varalla

Nokian Renkaat ilmoitti lokakuussa ostaneensa kiinteistöosakeyhtiö Nokian Portti oy:n koko osakekannan. Kaupan myötä Pirkkalaistie 1:ssä sijaitseva teollisuuskiinteistö tontteineen siirtyi yhtiön omistukseen. Siinä on aikaisemmin toiminut muun muassa Nokian Jalkineet oy.

Ostetun teollisuusrakennuksen kokonaispinta-ala on noin 27 000 neliömetriä, ja se sijaitsee rengasyhtiön pääkonttorin ja tehtaan vieressä. Kaupan jälkeen yhtiön Pirkkalaistien varrelta omistamien tilojen pinta-ala nousee lähes 150 000 neliömetriin, mikä on 15 hehtaaria.

Yhtiö kertoi myös kesäkuussa ostaneensa kolmen hehtaarin teollisuustontin Nokialta Valkoisen harjun teollisuusalueelta. Tontin ja kiinteistön hankinnoilla yhtiö halusi ”varmistaa Nokian-tehtaan tulevaisuuden kehitysmahdollisuudet.”

Mahtuvatko julkistetut Nokian tuotannon laajennukset vanhaan tehtaaseen vai tarvitaanko niihin jalkineiden kiinteistöä ja Valkoisen harjun tonttia?

”Näihin investointeihin nykyiset tilat riittävät. Jalkinetehdas ja Valkoisen harjun tontti on hankittu varalle, jos katsotaan että niitä tarvitaan. Suunnitelmia työstetään parhaillaan. Sekä jalkineen tiloihin että harjun tontille pystytään rakentamaan teollista toimintaa tai logistiikkaa palvelevaa toimintaa.”

Nokian Renkailla on valtava varasto Porintien varressa. Nosturikadulla on yli 6 hehtaaria varastotilaa pääasiassa henkilöauton renkaille, nastoittamo ja asennustoimintaa. Rounionkadulla on raskaiden renkaiden varasto ja ensiasennusrenkaiden vanneasennus traktori- ja metsäkonevalmistajille.

Venäjästä eroon

Viime perjantaina Nokian Renkaat julkisti sopimuksen Venäjän toimintojensa myynnistä öljyjätti Tatneftille. Kaupan velattoman hinnan arvioidaan yhtiön mukaan olevan noin 400 miljoonaa euroa. Lopulliseen kauppahintaan vaikuttavat muun muassa kassavarat ja ruplan ja euron valuuttakurssimuutokset.

Lue lisää: Nokian Renkaat myy Venäjän liiketoiminnot – Jukka Moisio: ”Uutta tulevaisuutta voidaan rakentaa myös Nokialla”

Myynti ei ole vielä varma. Yhtiön tiedotteen mukaan ”kaupan toteutuminen vaatii venäläisten viranomaisten hyväksynnän ja muiden edellytysten täyttymisen, mikä aiheuttaa huomattavia epävarmuuksia liittyen kaupan lopulliseen ajankohtaan, hintaan, ehtoihin ja toteutumiseen.” Suomeksi tämä tarkoittaa, että kaupalle pitää saada Putinin tai vähintään ministeritason lupa ja hintakin voi halventua. Ostaja on kyllä tunnettu pörssiyhtiö.

On saavutus, mikäli rengasyhtiö Tatneftilta saa 400 miljoonaa euroaan, sillä paljon heikomminkin olisi voinut käydä. Tänä vuonna yhtiö on joutunut tekemään yhteensä noin 300 miljoonan euron alaskirjaukset Venäjältä. Venäjän ja Valko-Venäjän nettovaroiksi ilmoitettiin 480 miljoonaa euroa syyskuun lopussa. 400 miljoonan kauppahinta säilyttäisi yhtiön mukaan omavaraisuusasteen hyvällä tasolla.

Vahvalla taseella on käyttöä, kun yhtiö joutuu korvaamaan poistuvaa kapasiteettia.

Liikevaihtovolyymi laskee joka tapauksessa vuosiksi. Venäjän tuotannon loppuminen heikentää yhtiön mukaan myyntiä erityisesti Keski-Euroopassa seuraavan 2–3 vuoden ajan. Tämän jälkeen uusi suunniteltu tuotantokapasiteetti olisi ilmeisesti jo käytössä.

Aikataulu viittaisi uuden tehtaan rakentamiseen, mutta kapasiteetin laajennuksen toteutustapaa ei ole tarkemmin kerrottu. Vaihtoehtoina ovat myös ainakin yritysosto tai sopimusvalmistus. Maata tai vaihtoehtoja ei ole myöskään julkistettu.

Viime perjantaina yhtiö kertoi myös nostavansa liikevaihto-ohjeistustaan tälle vuodelle, sillä hintoja on korotettu, valuuttakurssit olleet suotuisat ja renkaiden kysyntä jatkunut hyvänä: Venäjän tuotannon jatkumisesta sodan aikana noussut arvostelu ei ole siten myyntiin vaikuttanut. Liikevaihdon odotetaan olevan vuoden 2021 tasolla tai kasvavan, mutta liiketuloksen laskevan merkittävästi.

Yhtiö julkaisee osavuosikatsauksen tiistaina.