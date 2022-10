Robotti voi tulevaisuudessa kerätä verkko-ostoksesi Tampereella – Ison Prisman yhteyteen tulee jättimäinen keräilykeskus

Pirkanmaan Osuuskaupan tavoitteena on avata maakuntaan lähivuosina useampia keräilykeskuksia, joissa robotit avustavat verkko-ostosten keräilyssä.

Helsinki

S-ryhmä avaa Tampereelle ruuan verkkokauppaa varten keräilykeskuksen, jossa hyödynnetään robottivoimaa. Automaatioavusteinen keskus on suunniteltu rakennettavaksi jonkun Tampereen ison Prisman yhteyteen. Tampereella on neljä Prismaa, Kaleva, Lielahti, Koivistonkylä ja Linnainmaa. Lisäksi keskustan Sokos Herkku on muuttumassa Prismaksi ensi vuonna.

Valtakunnallinen SOK-ryhmä tiedotti aiemmin perjantaina, että keräilykeskus olisi tulossa Lielahden Prisman yhteyteen, mutta korjasi myöhemmin tietoa. Lopullinen päätös paikasta on vasta harkinnassa.

Toinen samanlainen keräilykeskus avataan Vantaalle lentokentän läheisyyteen.

Tampereen-keskus on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2024 aikana. Se olisi kooltaan noin 2 000 neliömetriä. Pirkanmaan Osuuskaupan tavoitteena on avata maakuntaan lähivuosina useampia keräilykeskuksia.

Pirkanmaan Osuuskaupan toimialajohtaja Ville Jylhä sanoo tiedotteessa näkevänsä Pirkanmaalla lähivuosina tilausta ainakin parille keräilykeskukselle.

Hänen mukaansa ison Prisman yhteydessä keräilykeskus toisi parhaan hyödyn asiakkaille, kun tilausta voisi varastovalikoiman lisäksi täydentää Ruokatorin ja leipomon tuoreilla tuotteilla tai päivittäisillä käyttötavaroilla.

Myymäläkeräily jatkuu

Keräilykeskuksessa tuotteita keräiltäisiin robottiavusteisesti noin kolminkertainen määrä toimipaikan nykyiseen keräilymäärään verrattuna, mikä tarkoittaa useita satoja tilauksia päivässä.

Pirkanmaan Osuuskaupan tiedotteen mukaan automaatioavusteinen keräilykeskus ei täysin korvaa myymälässä tehtävää keräilyä, vaan myös myymäläkeräilijöille on edelleen tarvetta. Keskuksen vuoksi avautuu myös kokonaan uusia työtehtäviä. Ruoan verkkokaupan keräilykeskukseen arvioidaan tarvittavan noin 50 työntekijää.

Jylhän mukaan robotit tuovat tuotteet tehokkaasti keräilijöiden saataville, mutta jatkossakin työntekijät varmistavat tuotteiden laadun.

Keräilykeskusten automaatioteknologian toimittaa sveitsiläinen Swisslog ja robotiikkateknologian norjalainen Autostore.

Ruuan verkkokauppa kasvaa

Pirkanmaan Osuuskaupassa verkkokaupan osuus ruoan myynnistä oli viime vuonna kolme prosenttia. Vuonna 2030 luvun arvioidaan olevan jo kymmenen prosenttia.

Ruoan verkkokaupan myynti tuplaantui Pirkanmaan Osuuskaupalla sekä vuonna 2020 että vuonna 2021.

Verkkokaupan ostoksia voi noutaa tällä hetkellä 26 myymälästä, ja kotiinkuljetus on tilattavissa Tampereella, Nokialla, Kangasalla, Mänttä-Vilppulassa, Lempäälässä, Sastamalassa, Valkeakoskella, Pirkkalassa ja Ylöjärvellä.

Korjaus 28.10. kello 13.55: SOK korjasi tietoa Tampereelle tulossa olevan keräilykeskuksen sijainnista. Aiemmin kerrottiin, että keräilykeskus olisi tulossa Lielahden Prisman yhteyteen. Todellisuudessa päätöstä sijainnista ei vielä ole.