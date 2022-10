Talvirengassarjat ovat kallistuneet jopa toistasataa euroa, ja etenkin nastarenkaista tulee pula – Näihin autoihin on nyt vaikea saada renkaita

Kitkarenkaita on saatavilla paremmin kuin nastarenkaita. Talvirenkaita voi olla vaikea saada esimerkiksi Tesloihin ja isoihin autoihin. Kysyimme, mikä on talvirengastilanne liikkeissä Tampereen seudulla.

Tampereella toimivan Rengasmyynti Askosaari Oy:n omistaja Janne Lätäkönmäki esittelee Hakkapeliitta 10 -rengasta, jonka neljän renkaan sarjan hinta on noussut vuodessa toistasataa euroa.

Keväällä pirkanmaalaiset rengasliikkeet ennustivat, että talvirenkaiden hinnat nousevat ja joistakin talvirenkaista tulee pula. Kysyimme kolmesta rengasliikkeestä, onko todella käynyt näin.

Lielahdessa Tampereella sijaitsevan Rengasmaan myyjä Jussi Hietala kertoo, että talvirenkaita on tarjolla, mutta ihan kaikkia merkkejä ei välttämättä saa kaikista renkaista. Hietala kertoo, että joka rengaskoolle on oma muottinsa, johon rengas valetaan tehtaalla, ja nyt rengasmuotteja on jäänyt Venäjän tehtaille paljon.