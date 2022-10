Kiivas rakentaminen veti Keskon myynnin Pirkanmaalla nousuun – 10 miljoonan euron rakennus alkaa nousta Ruskoon talvella

Kesko aloittaa uuden terminaalin rakentamisen Tampereen Ruskoon tulevana talvena.

Aamulehti

K-ryhmän myynti Pirkanmaalla kasvoi alkuvuonna syyskuun loppuun mennessä hieman, 1,6 prosenttia. Arvonlisäveroton myynti oli noin 756 miljoonaa euroa.

Yli kaksi kolmannesta myynnistä tuli päivittäistavarakaupasta. Suurin myynnin kasvu tuli rakentamisen ja talotekniikan kaupasta. Myynti kasvoi 9,8 prosenttia yli 176 miljoonaan euroon.

Keskon Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alanen kertoo, että vaikka euromääräisesti myynti on noussut, hintojen nousun takia myyntivolyymit ovat hieman pienentyneet. Poikkeus on rakentamisen ja talotekniikan puoli, joiden tuoteryhmien yhteinen myyntivolyymikin on kasvanut. Alasen mukaan koko maassa Onninen- ja K-rauta-ketjujen rakennustarvikkeista jopa 80 prosenttia myydään yritysasiakkaille.

Yritys Kesko Suomalainen kaupan alan pörssiyhtiö. Yhtiöllä on päivittäistavarakauppoja, rakentamisen ja talotekniikan kauppoja sekä autokauppoja. Vuoden 2022 heinä-syyskuussa konsernin liikevaihto oli 3,01 miljardia euroa. Liikevoitto oli vuosineljänneksellä 242,8 miljoonaa euroa. Pirkanmaalla myynti oli tammi-syyskuussa 755,8 miljoonaa euroa. Kasvua oli 1,6 prosenttia. Rakentamisen ja talotekniikan myynti kasvoi alkuvuonna Pirkanmaalla 9,8 prosenttia 176,4 miljoonaan euroon. Lähde: Kesko.

Autokaupan myynnin arvo oli Pirkanmaalla alkuvuonna 56,6 miljoonaa euroa. Se on toistakymmentä prosenttia vähemmän kuin viime vuonna, vaikka Alasen mukaan autokauppaa vaivanneet saatavuusongelmat ovat jo vähenemässä.

”Ihmiset ovat tällä hetkellä varovaisia isoissa hankinnoissa. Autokaupassa epävarmuutta tuo myös energian hinnan nousu.”

Sähköautojen kauppa on ollut edelleen kasvussa sähkön hinnan noususta huolimatta.

Alanen kertoo olevansa luottavainen K-ryhmän tulevaan kehitykseen Pirkanmaalla.

”Väkiluku kasvaa, niin se tuo luottamusta.”

Alasen mukaan Keskon ruokakaupoissa punaisilla lapuilla merkittyjä alennustuotteita on myyty kappalemääräisesti 12 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

”Se on ihan tämän vuoden ilmiö. Se on kaikkien etu: kaupalle ei tule hävikkiä ja kuluttajat saavat hyvää tavaraa reilulla alennuksella.”

Ruskoon 10 miljoonan terminaali

Kesko aloittaa uuden logistiikkaterminaalin rakennustyöt Tampereen Ruskossa lähiaikoina. Alanen kertoo, että Ruskon terminaalille on rakennuslupa, ja maanrakennusurakka on tällä hetkellä kilpailutuksessa. Tavoitteena on aloittaa rakennustyöt tulevana talvena niin pian kuin mahdollista.

”Se osoittaa Tampereen merkittävyyttä isona markkinana, ja sillä on jopa huoltovarmuuden kannalta merkitystä. Vanha terminaali jää yksinkertaisesti liian pieneksi.”

Terminaalin piti valmistua jo keväällä 2023. Alasen mukaan alkuperäisestä aikataulusta ollaan nyt jäljessä puolisen vuotta.

Investoinnin arvo on runsaat 10 miljoonaa euroa. Kesko osti syksyllä 2021 Tampereen kaupungilta terminaalia varten yritystontin noin 1,1 miljoonalla eurolla.

Kesko kertoi torstaina vuoden kolmannen neljänneksen tuloksestaan. Keskon pääjohtajan Mikko Helanderin mukaan kolmannen vuosineljänneksen tulos oli kaikkien aikojen paras. Liikevoitto kasvoi vuosineljänneksellä noin 243 miljoonaan euroon yli 3 miljardin euron liikevaihdolla.