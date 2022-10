Ylöjärveläinen Avant Tecno laajensi uudelle alalle – kun markkinoilta ei löytynyt sopivaa ratkaisua, yritys päätti kehittää sellaisen itse

Avant Tecno esittelee uudet täyssähkökuormaajat ensi viikolla. Yhtiö on nyt kehittänyt sähkömallin, joka vastaa kapasiteetiltaan dieselkäyttöistä kuormaajaa. Uusi yhtiö alkaa valmistaa sähkökuormureiden olennaista osaa.

Ylöjärveläinen pienkuormaajien valmistaja Avant Tecno oy laajentaa akkujen valmistukseen. Uuden yhtiön perustamisen taustalla on yrityksen täyssähköisten pienkuormaajien tuotekehitys. Avant on valmistanut täyssähköisiä kuormaajia viisi vuotta. Nyt se esittelee Saksassa messuilla ensi viikolla kaksi uuden e5-mallin kuormaajaa, joiden tuotanto alkaa ensi vuonna.

Uusien kuormaajien olennainen ero edellisiin Avantin sähkökuormaajiin on akun kesto. Yhtiön toimitusjohtaja Jani Käkelä kertoo, että kehitystyön ansiosta kuormaajan akku kestää kuusi tuntia, mikä käytännössä riittää työpäiväksi. Avant on myös parantanut akkujen muita ominaisuuksia, kuten turvallisuutta ja kylmänkestoa.

Käkelän mukaan kehityksellä on haettu sitä, että sähköinen kuormaaja vastaisi kapasiteetiltaan saman kokoista dieselkäyttöistä kuormaaja. Samalla tuotteen hinta on pyritty pitämään kilpailukykyisenä.

Käkelä sanoo, että sähkökäyttöisten kuormaajien markkinat ovat kasvavat, sillä esimerkiksi yritysten pyrkimys päästöjen vähentämiseen tai hiilineutraalit työmaat lisäävät kysyntää.

Mikä? Avant Tecno Perustettu vuonna 1991 Ylöjärvellä. Valmistaa nykyään pienkuormaajia ja niiden työlaitteita. Toimii 55 maassa. Työntekijöitä 320, kasvua edellisvuoteen noin 60 henkilöä. Liikevaihto 178,5 miljoonaa euroa, liikevoitto 22,2 miljoonaa euroa (tilikausi 2021). Tilikausi päättyi syyskuussa. Tulos ei ole vielä valmis, mutta Käkelän mukaan päättyneen tilikauden liikevaihto on 223 miljoonaa.

Akkuja ensin omaan tuotantoon

Uusiin koneisiin tulee Avantin valmistama akku. Käkelä sanoo, ettei yhtiön haluamaa ratkaisua löytynyt valmiina markkinoilta. ”Oli paras lähteä kehittämään sitä itse. Se on ollut iso työ. Tässä on ollut pieni, mutta sitäkin osaavampi porukka.”

Akkujen kehitystyössä vaikeutta on lisännyt maailmanlaajuinen komponenttipula, mutta nyt on löydetty toimittaja, jolla pitäisi olla riittävästi kapasiteettia.

Akkujen valmistus on eriytetty omaan, konserniin kuuluvaan Avant Power -yhtiöön ja tarkoitus on kasvaa myös akkujen valmistajana. ”Ensitilassa teemme omiin koneisiin akkuja, jotta saamme ne toimintaan ja tuotantoon kunnolla. Myöhemmin on myös tarkoitus toimittaa akkuja ulkopuolelle.”

Liikevaihto kasvussa

Avant Tecnon tulos ja liikevaihto ovat olleet nousujohteisia. Käkelä aloitti toimitusjohtajana vuosi sitten. Tuolloin hänen tavoitteensa oli kaksinkertaistaa yhtiön liikevaihto viidessä vuodessa. ”Tällä hetkellä on täysi aikomus päästä siihen maaliin.”

Syyskuussa päättyneen tilikauden tulos ei ole vielä valmis. Käkelä kuitenkin kertoo, että liikevaihto kasvoi 25 prosenttia ja tilikauden tuloskin on edellisvuotta parempi.

Avant Tecno on listautumaton yritys. Kysymykseen pörssiaikeista Käkelä vastaa, että yrityksellä ei ole syytä listautua. ”Pystymme kehittämään ja kasvattamaan yhtiötä omin voimin. Uskomme tähän malliin toistaiseksi.”

Avantin henkilöstön määrä on kasvanut kuluneena vuonna 60 työntekijällä. Käkelä sanoo, että työmarkkinoiden osaajapula näkyy hakemusten vähenemisenä, mutta yritys on onnistunut rekrytoimaan päteviä tekijöitä riittävästi.

Energian hinnan kohoaminen on luonnollisesti vaikuttanut myös Avantilla. Käkelä sanoo, että yrityksessä on kaikin keinoin pyritty vähentämään energian kulutusta. Tuotantotiloissa on esimerkiksi parannettu ilmanvaihdon ja tuuletuksen lämmön talteenottoa.

Työ energian säästämiseksi jatkuu: ”Tähän liittyen pöydällä on isoja projekteja, mutta vielä ei voi sanoa, miten ne realisoituvat.”