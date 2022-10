Tampere nousi asuntomarkkinoiden luokituksessa Helsingin rinnalle – näin oma kaupunginosasi pärjää

Tulevaisuusennusteissa Tampere pitää koko maan kärkipaikkaa. Pirkanmaan kunnissa kolmen kunnan luottoluokitus laski ja kahden nousi. Katso jutusta oman kuntasi luokitus.

Tampere kiipesi asuntojen luottoluokituksessa Helsingin rinnalle ja kaupungin luokitus on nyt AA. Aiemmin Helsinki on ainoana pitänyt ykkössijaa. Korkeimpaan AAA-luokkaan ei yllä Suomessa yksikään kunta.

Hypoteekkiyhdistyksen ekonomisti Juho Keskinen kertoo, että luokitus kuvaa asuntomarkkinoiden näkymiä, etenkin riskejä asunnon arvonkehityksen näkökulmasta. Sen taustalla ovat tilastot, jotka kuvaavat suoraan tai välillisesti, millaiset asuntojen hinnat ovat ja miten ne kehittyvät. Se taas kiinnostaa asuntojen omistajia ja asuntoa rahoittavia pankkeja.

Mikä Asuntojen Hypo-luottoluokitus Kymmenportainen luokitus kertoo luototuksen riskitason kyseisellä alueella. Paras luokka on AAA ja heikoimmat C- ja D-luokat. Luokitukseen vaikuttaa kaikkiaan 25 eri asiaa, joissa on yhdeksän teemaa: maksukyky, varallisuus, vakuusarvot, kuntatalous, turvallisuus, terveys, muuttoliike, tulevaisuus ja ympäristö. Lisäksi luokitukseen vaikuttaa tulevaisuuden näkymä, joka voi olal joko positiivinen, vakaa tai negatiivien. Se ennustaa luokituksen tulevaisuutta. Luokituksen tekee Hypoteekkiyhdistyys, joka on asumiseen ja niiden rahoitukseen erikoistunut luottolaitos.

Luokituksessa on myös tehty arvio tulevaisuuden näkymistä. Niissä Tampere saa ainoana luokituksen AAA. Tulevaisuusmittarit huomioivat väestöennusteen, nuorten ja naisten osuuden kunnan asukkaista. Myös kauppa- ja hallintotieteilijät ja tekniikan korkeakoulutetut nostavat luokitusta. Keskinen sanoo, että se perustuu siihen, että tiettyjen alojen osaajat luovat ympärilleen yritystoimintaa ja tuovat alueelle perheenjäseniä.

Uusi kaupunginosaluokitus

Nyt on tehty ensimmäistä kertaa myös kaupunginosaluokitukset pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella. Tampereella parasta ryhmää ovat keskustan, Kalevan, Lapinniemen ja Leinolan, Vehmaisten alueet. Hypoteekkiyhdistys arvioi, että ratikka näkyy Kalevassa ja keskustassa.

Leinolan ja Vehmaisten luokitusta nostavat asuntojen hintakehitys, asukkaiden tulot ja alhainen työttömyys.

Nousussa on myös esimerkiksi Peltolammin alue, joka yltää luokkaan AA. Peltolammilla asuntojen hinnat ovat alhaisempia kuin esimerkiksi Keskustan lähellä. Keskinen sanoo, että se tarkoittaa, että alue on pärjännyt hyvin monilla muilla väestöön, asuntorakentamiseen ja tulokehitykseen liittyvillä mittareilla.

”Postinumeroalueen luokitus on sidoksissa on kuntaluokitukseen. Jos Tampere saa kuntalaskennassa AA:n niin se on osiensa summa. Tampereen eri osat muodostavat kokonaisluokituksen.”

Tampereella heikoimmat alueet ovat luokkaa BB.

Kaksi kuntaa nousi kolme laski

Pirkanmaalla toiseksi korkeimmalla ovat Tampereen ympäryskunnat. Nokia on noussut luokituksessa pykälän ylemmäs ja on nyt myös A-luokkaa.

Tulevaisuuden näkymissä A-luokan kunnissa Lempäälän ennuste on, että luokitus pysyy samana tai jopa kasvaa. Nokialla puolestaan ennuste on, että se pysyy samana tai putoaa. Vakaassa tilanteessa ovat Pirkkala, Kangasala ja Ylöjärvi.

Nousijoita on myös Pirkanmaalla Valkeakoski ja Pälkäne, jotka ovat nyt luokassa BBB. Keskinen sanoo, että alueet eivät yllä Tampereen imuun, mutta nousussa näkyy viime vuosien asuntokaupan hyvä kehitys. ”Koko Suomessa asuntojen hinnat ovat nousseet ja ihmiset ovat hakeneet tilaa, kun etätyöstä on tullut uusi normi. Se heijastuu luottoluokituksiin.”

Pirkanmaan laskijoita ovat Akaa, Ruovesi ja Mänttä-Vilppula.

Tyypillisesti laskua selittävät asuntokaupan mittarit ja heikkenevä väestöennuste kun katsotaan vuoteen 2040. Akaassa laskuun voi vaikuttaa se, että energiakriisi vaikuttaa heikentävästi sähkö- ja öljylämmitteisten talojen hintaan.

Suomessa alueelliset erot näkyvät luottoluokituksissa selvästi. Matalan riskin alueet sijoittuvat Helsingin, Tampereen ja Turun kolmioon. Korkeamman riskin alueet sijoittuvat Keski- ja Itä-Suomeen sekä Kainuussa.

Luokituksessa valtakunnallisesti 54 kunnan luokitus nousi ja 35 laski.